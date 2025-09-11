Perú

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares al mes y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

“Agárrate, Marina Gold”. La actriz cómica asegura que ahora es una mujer renovada, lista para triunfar en el extranjero, aunque Magaly Medina duda de la veracidad de la propuesta

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina sobre Dayanita: “No vaya a ser que te estafen y te despiertes contra el piso”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La siempre polémica Magaly Medina volvió a encender las pantallas con uno de sus comentarios más ácidos, esta vez en torno a Dayanita. La conductora de Magaly TV La Firme no dejó pasar la noticia de que la actriz cómica estaría a punto de viajar a Estados Unidos con una visa de trabajo y con un sorprendente contrato que la convertiría, según ella misma, en la nueva estrella del cine para adultos al estilo de la peruana Marina Gold.

Dayanita ahora resulta que dice que le acaban de conseguir una visa de trabajo para los Estados Unidos, hoy se habrá enterado Trump, y bueno, que se va a trabajar como actriz porno a los Estados Unidos y que le va a hacer la competencia a Marina Gold, que es actriz porno, que ella lo ha dicho, que es peruana”, ironizó Magaly mientras presentaba la nota.

Pero lo que más llamó su atención no fue la supuesta incursión en esa industria, sino la cifra que la artista cómica aseguró que recibirá. “Lo que más nos ha llamado la atención es que dice que esta empresa que la está llevando a los Estados Unidos como actriz porno le ha ofrecido pagarle siete mil dólares por semana. Siete mil dólares por semana, veintiocho mil dólares al mes", dijo en un inicio.

“O sea, cuidado, Dayanita, que uno siempre... las cosas que parecen así como un sueño hecho realidad, hay que buscarle todas las explicaciones. No vaya a ser que te engañen, que te estafen, que te estén despertando falsas ilusiones y después te estrelles contra el piso”, advirtió Medina.

La nota que dio paso la conductora mostraba a una Dayanita emocionada y decidida a cambiar de vida. “Miren, pude obtener mi visa de trabajo. Estoy feliz y contenta porque ya me voy a los United States. Voy a hacer contenidos para una empresa privada que todavía no puedo mencionar”, comentó la actriz entre risas nerviosas y agradecimientos a quienes la apoyan. Incluso se atrevió a bromear con que será la “nueva Marina Gold de Temu”, aunque evitó dar más detalles sobre el contrato.

El informe de Magaly TV La Firme también recordó los momentos oscuros de Dayanita, los bajones emocionales y los problemas que, según la propia artista, ahora quedaron atrás. “Gracias a Dios sigo impulsando para adelante. Esa chica de la calle, esa chica que lloraba, irresponsable, que se dormía en vez de ir a trabajar, ya no existe. Ahora sí voy a poner en pie toda mi carrera. No me digas que tú no quisieras ganarte siete mil dólares a la semana”, expresó, asegurando que está lista para una nueva etapa.

Magaly Medina le pide a Dayanita no creer en jugoso contrato

En tono más distendido, Dayanita incluso prometió un obsequio para su “madrina”, Magaly Medina: “Te voy a traer una carterita espectacular de allá, una carterita de marca, porque sé que a ti te gusta”, dijo entre risas, generando comentarios en el set.

No obstante, Magaly volvió a poner paños fríos y lanzó una advertencia cargada de sarcasmo, pero también de preocupación. “Ninguna buena oferta a veces... lo que parece ser algo irreal puede ser realmente irreal. Hay que mirarle todo, porque te pueden dorar la píldora y después descubrir que no era lo que parecía. Mucho cuidado, Dayanita. Yo sé que estás contenta, pero siempre hay que ser desconfiados en este mundo”, señaló.

La conductora no dudó en cuestionar la credibilidad de la propuesta laboral. En su estilo frontal, hizo ver que los 7 mil dólares semanales que Dayanita asegura que ganará podrían ser solo una promesa vacía. Y es que, para Magaly, la experiencia le permite identificar cuándo algo suena demasiado bueno para ser cierto.

El reportaje mostró además cómo la comediante asegura haber dejado atrás los días en que, según ella, se victimizaba. Ahora dice estar enfocada en trabajar con sus redes sociales, su marca personal y este nuevo contrato que, de cumplirse, le cambiaría la vida. “Una nueva Daiana trabajadora, empoderada, ya nada de llanto, nada de pena, nada de victimizarse. Nuevecita, salida del psicólogo y del psiquiatra. Todo”, expresó convencida de su transformación.

Mientras el set estallaba en risas y comentarios, la advertencia quedó flotando: entre la ilusión de un futuro brillante y el riesgo de una estafa, Dayanita camina en una delgada línea que, por ahora, solo el tiempo podrá confirmar. “Bueno, parece que ya se le pasó la depresión, dice. Con siete mil dólares, a cualquiera se le pasa la depresión”, cerró Magaly con una de sus frases punzantes que dejó eco en el público.

