Perú

¿Cómo estamos formando a los ciudadanos del futuro?

No basta con transmitir conocimientos: necesitamos que la escuela forme ciudadanos críticos, con valores democráticos y capacidad de liderazgo

Por Elías Neira

Guardar
Escolares en Perú
Escolares en Perú

La democracia se sostiene en la confianza ciudadana y en la participación colectiva. Sin embargo, vivimos un tiempo marcado por la desafección política, la baja credibilidad en las instituciones y la indiferencia frente a los asuntos públicos. Este distanciamiento amenaza el futuro democrático del país y exige que la escuela asuma un rol más activo en la formación de jóvenes comprometidos con lo común.

En el Perú, la educación enfrenta retos estructurales. No basta con transmitir conocimientos: necesitamos que la escuela forme ciudadanos críticos, con valores democráticos y capacidad de liderazgo. La pregunta es cómo lograrlo en un contexto donde los ejemplos de corrupción y la crisis de representación parecen reforzar la apatía.

El liderazgo docente es clave. Un maestro comprometido no solo enseña, también inspira. Su ejemplo de integridad, coherencia y apertura al diálogo marca la diferencia en la manera como los estudiantes entienden el ejercicio de la ciudadanía. Invertir en su formación y acompañamiento debe ser una prioridad.

La escuela debe ser un espacio de práctica democrática. El respeto a la diversidad, la toma de decisiones colectivas y la participación estudiantil en proyectos comunitarios son experiencias concretas que permiten que los jóvenes vivan la democracia en el día a día, más allá de la teoría.

La formación en valores no puede ser secundaria. Honestidad, respeto y solidaridad son cimientos indispensables para reconstruir la confianza social. Estos valores se fortalecen cuando se conectan con la vida cotidiana del estudiante: desde la convivencia escolar hasta el servicio a la comunidad.

En CADE Escolar, el encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial con el apoyo de International IDEA y la Unión Europea en Perú, buscamos precisamente abrir espacios para que adolescentes de todo el país debatan, reflexionen y ejerzan su voz frente a los desafíos del Perú. La escuela, acompañada por sus docentes, tiene la oportunidad de convertirse en el primer escenario donde los jóvenes entienden que su participación sí importa, que la democracia se construye con su acción y que el futuro del país depende de su compromiso.

Fortalecer la democracia empieza en las aulas. Allí se siembran las convicciones que permitirán que, pese a la crisis de representación, los jóvenes no renuncien a su derecho y deber de participar activamente en la vida pública.

Temas Relacionados

DemocraciaEducaciónCiudadanos del futuroperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’ pusieron a la venta los tickets para duelo con el cuadro chileno este jueves 18 de septiembre en Matute. ¿Quedan entradas?

Entradas Alianza Lima vs U.

El miércoles 24 de septiembre es feriado no laborable en Perú: quiénes descansan ese día

Por la festividad de la Virgen de las Mercedes, numerosas personas tendrán la posibilidad de ponerle una pausa a sus labores

El miércoles 24 de septiembre

“No nos pasee, presidente”: Chocan por el retiro AFP en la Comisión de Economía

Tres congresistas pidieron que se priorice el retiro AFP de hasta 4 UIT, pero hubo intercambios fuertes entre los presentes

“No nos pasee, presidente”: Chocan

Ni la Ley de pensiones ni su reglamento detendrán un octavo retiro AFP si es aprobado

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Ni la Ley de pensiones

Precio del dólar en caída: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar en caída:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú inaugura colegios con modelo

Perú inaugura colegios con modelo finlandés mientras presidenta Dina Boluarte afronta rechazo ciudadano

Congreso aprueba reforma contra el sicariato: eleva penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados

Dina Boluarte ante alcaldesas: “Que me sigan diciendo lo que quieran, me baño en manteca, me llega”

Eduardo Arana cuestiona que la Corte IDH haya pedido a jueces abstenerse de aplicar Ley de amnistía: “Es inaceptable”

Premier Eduardo Arana niega que Perú vaya a dejar la Corte IDH: “No hay ninguna carta o proyecto de carta sobre el particular”

ENTRETENIMIENTO

Dayanita anuncia viaje a EE.

Dayanita anuncia viaje a EE. UU. con contrato de 28 mil dólares y Magaly Medina duda: “Mucho cuidado con esas ofertas”

Maju Mantilla y la vez que lloró en su cumpleaños habría sido porque Gustavo Salcedo descubrió el romance clandestino con su productor

Gustavo Salcedo confiesa que buscó a productor de Maju Mantilla tras enterarse de infidelidad: “No me dio la cara”

Maju Mantilla niega relación extramatrimonial de dos años con su productor: “Esas cosas no son ciertas”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs U.

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

FPF despidió a Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana con contundente mensaje: “Inicia una nueva era con optimismo y futuro”

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

¿Néstor Gorosito deja Alianza Lima para dirigir a la selección peruana? Franco Navarro lanzó firme revelación sobre el futuro de ‘Pipo’

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: Bolivia al repechaje y Perú fuera del Mundial