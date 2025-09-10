Rafael López Aliaga revela que sicarios intentaron asesinarlo durante la campaña de 2021: “La seguridad del Estado estaba nerviosa”

Fuente: Rafael López Aliaga / YouTube

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reveló este martes que fue blanco de un intento de asesinato durante la campaña presidencial de 2021, en la que no logró pasar a segunda vuelta y ocupó el tercer lugar.

En una entrevista difundida por su canal de YouTube, el burgomaestre fue consultado sobre su intención de participar en las elecciones de 2026, en especial tras hechos como el ataque contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, y el asesinato del postulante ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023, pocos días antes de la primera vuelta en su país.

“Si uno se lanza a esta locura política, es el riesgo. Eso no viene de ahora. Cuando estaba en campaña, (...) recuerdo que estaba en Iquitos, viene el jefe de seguridad del Estado de Iquitos y me dice: ‘Mire, candidato, lo voy a hacer escuchar grabaciones’. Ellos, como tienen inteligencia, interceptan llamadas de gente que saben que son sicarios. Te hablo de hace cuatro años”, narró.

Según su testimonio, en la grabación los presuntos sicarios se referían a él con un alias. “Decía: ‘Cabeza de chancho, 10’, o sea, 10 mil dólares por mi cabeza. Dos grabaciones. ‘Usted no sale a la calle’, me dice. ‘No pues, caballero. Tengo que salir. Es una locura, estoy en campaña’. ‘Póngase chaleco’. ‘Nada de chaleco, hermano. Si me quieren matar, me van a disparar a la cabeza’”, relató, y añadió que ordenó ubicar francotiradores en los techos.

Anunció que se retirará temporalmente de la alcaldía de Lima el 12 de octubre para evaluar su posible candidatura presidencial en 2026 y revisar su seguridad

López Aliaga aseguró que, pese a las advertencias, mantuvo su agenda pública. “Estaba empezando, ahí nadie conocía a ‘Porky’. (...) La seguridad del Estado estaba bastante nerviosa. Pero yo le demostré en su momento. Salí e hice campaña sin chaleco. Dije: ‘Si me van a matar, que me maten. No puedes vivir amenazado. Miedo puedes tener, pero tienes que vencer el miedo’”, concluyó.

Las declaraciones del burgomaestre ocurren un día después de que ratificara queque dejará temporalmente la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el próximo 12 de octubre para analizar su posible candidatura a la Presidencia en las elecciones generales de 2026. Mencionó que en esta pausa, fijada por dos días, analizará también aspectos vinculados con su seguridad.

“Sí, me voy a retirar. (...) Finalmente, está en juego mi vida. No solamente es el tiempo. He dedicado tres años de mi vida personal, que estaba pensada para otros temas, con mucho amor, cariño y muchos resultados”, expresó a los periodistas que lo abordaron al salir del Congreso.

“Ese retiro tiene que ver también por un elemento más. Mire Colombia. ¿Qué le ha pasado al postulante? Le han metido una cabeza y lo han matado. En Ecuador, un candidato también (recibió) un disparo en la cabeza. Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, continuó.

López Aliaga comparó su situación con los ataques recientes a candidatos presidenciales en Colombia y Ecuador

De acuerdo con la última encuesta nacional de Ipsos Perú, la autoridad capitalina lidera las preferencias con 11% de respaldo, seguida por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (7%) y el cómico Carlos Álvarez, quien supera el 5%.

Derrota pasada

Durante la campaña de 2021, López Aliaga defendió posturas sociales conservadoras, como la prohibición del aborto, del matrimonio igualitario y de la educación sexual en las escuelas. En la primera vuelta obtuvo el tercer lugar, con aproximadamente el 11.8 % de los votos válidos, y luego expresó su apoyo a Fujimori en la segunda vuelta.

De dimitir a la alcaldía, el actual teniente alcalde, Renzo Reggiardo, asumiría el cargo, de acuerdo con la congresista y secretaria general de la agrupación política, Norma Yarrow.