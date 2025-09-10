Perú

Huancayo: el estado del tiempo para este 10 de septiembre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este miércoles, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Huancayo.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Huancayo habrá un 58% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 14 centígrados y una mínima de 5°. La nubosidad será del 77% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se percibe justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante a lo largo del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaHuancayoperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

La conductora de Magaly TV La Firme se mostró consternada por las imágenes del cantante siendo retirado de una fiesta en evidente estado de ebriedad

Magaly Medina reflexiona sobre el

Magaly Medina cuestiona pelea entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca: “¿A quién le creemos? Deben dejar el pasado atrás”

La conductora resaltó las contradicciones en los documentos presentados y exhortó a la expareja a priorizar la estabilidad de sus hijos

Magaly Medina cuestiona pelea entre

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

La pareja vivió un momento de tensión cuando el chico reality terminó en emergencias en México, aunque luego él mismo confirmó que ya se encuentra estable

Said Palao sufre profundo corte

Kábala martes 9 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala martes 9 de setiembre

Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

La artista colombiana afirmó que existen registros clínicos del procedimiento y dejó entrever que no habrá reconciliación con su hermana menor

Milena Zárate respalda a Ítalo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga revela que

Rafael López Aliaga revela que sicarios intentaron asesinarlo durante la campaña de 2021: “La seguridad del Estado estaba nerviosa”

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza: solicitud se evaluará este miércoles 10 de setiembre

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina reflexiona sobre el

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

Magaly Medina cuestiona pelea entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca: “¿A quién le creemos? Deben dejar el pasado atrás”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

Milena Zárate respalda a Ítalo Villaseca contra Greissy Ortega: “Todo está en el historial clínico”

Magaly Medina destruye a periodistas por defender a Guillermo Dávila y recuerda lucha de su hijo Vasco: “Lo utilizó para su concierto”

DEPORTES

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

Óscar Ibáñez insiste en su continuidad con Perú pese a descalabro en Eliminatorias 2026 y planifica reestructuración con jóvenes

Oliver Sonne, el recambio comprometido con Perú que no encontró sitio a lo largo de las Eliminatorias 2026

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”