Perú

Estreñimiento infantil afecta al 50% de los escolares y puede causar graves daños a la salud: conoce los signos de alerta

Médicos recomiendan vigilar los hábitos intestinales de los niños, fomentar el consumo de agua y fibra, y acudir al especialista ante síntomas de alarma

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Estreñimiento infantil afecta al 50%
Estreñimiento infantil afecta al 50% de los escolares según, EsSalud. (Foto: Clínica Stella Maris)

El estreñimiento infantil es uno de los problemas digestivos más comunes entre los escolares y representa una de las principales preocupaciones de los padres en la etapa de crecimiento. De acuerdo con especialistas de EsSalud, este trastorno afecta aproximadamente al 50% de los menores en edad escolar, generando molestias que van desde dolor abdominal hasta complicaciones más serias cuando no es tratado a tiempo.

El cuadro clínico se presenta cuando el niño evacúa menos de tres veces por semana o cuando las heces son demasiado duras, secas y dolorosas, lo que dificulta el proceso de eliminación. Aunque en la mayoría de casos se relaciona con una alimentación deficiente o rutinas poco saludables, también puede ser la manifestación de un problema médico más complejo que requiere evaluación especializada.

Niño con dolor estomacal, una
Niño con dolor estomacal, una molestia frecuente en la infancia que puede estar relacionada con alimentación o problemas digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas frecuentes del estreñimiento infantil

Según la pediatra Kelly Olivera Safora, de la Clínica Stella Maris, la mayoría de los casos se debe a hábitos de vida poco adecuados. Entre las causas más comunes destacan:

  • Alimentación inadecuada: consumo excesivo de ultraprocesados y bajo consumo de fibra.
  • Deshidratación: ingesta insuficiente de líquidos que dificulta la formación de heces blandas.
  • Sedentarismo: poca actividad física que ralentiza el tránsito intestinal.
  • Factores emocionales: ansiedad, miedo o cambios de rutina como el inicio del colegio o la retirada del pañal.

Estos elementos pueden combinarse y agravar el cuadro, sobre todo cuando los niños empiezan a retener voluntariamente las evacuaciones por temor al dolor.

ILUSTRACIÓN - No en todos
ILUSTRACIÓN - No en todos los casos se puede oler o ver si un alimento está en mal estado. Foto: Christin Klose/dpa

Señales de alerta que no deben ignorarse

Si bien la mayoría de los episodios de estreñimiento infantil pueden resolverse con ajustes en la dieta y el estilo de vida, los especialistas recomiendan estar atentos a ciertos síntomas que requieren atención médica inmediata:

  • Dolor abdominal intenso o distensión abdominal.
  • Presencia de sangre en las heces.
  • Estreñimiento persistente que dura varias semanas o empeora con el tiempo.
  • Heces muy duras, en forma de bolitas.
  • Pérdida de peso, fiebre o vómitos asociados al cuadro.

En algunos casos, los niños pueden necesitar hospitalización para evitar complicaciones mayores.

Niño con dolor estomacal, una
Niño con dolor estomacal, una molestia frecuente en la infancia que puede estar relacionada con alimentación o problemas digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos de no tratar el problema

“El estreñimiento prolongado no debe normalizarse”, advierte la doctora Olivera. Aunque muchas veces mejora con cambios en la alimentación y la rutina diaria, ignorar los síntomas puede derivar en daños más graves como fisuras anales, encopresis (pérdida involuntaria de heces) o incluso revelar la presencia de alteraciones anatómicas o enfermedades metabólicas que deben ser tratadas por un especialista.

La especialista indica que los padres deben vigilar de cerca los hábitos intestinales de sus hijos, fomentar una alimentación balanceada rica en fibra, asegurar una adecuada hidratación y promover la actividad física. Ante cualquier signo de alarma, la consulta médica oportuna es fundamental para proteger la salud y el desarrollo del niño.

Estreñimiento infantil. (Foto referencial- Agencia
Estreñimiento infantil. (Foto referencial- Agencia Andina)

¿Qué tipo de exámenes médicos pueden realizarse?

Cuando un niño presenta estreñimiento persistente, el primer paso del médico suele ser elaborar un historial clínico completo. Este incluye preguntas sobre enfermedades previas, hábitos de alimentación, consumo de líquidos y nivel de actividad física. Posteriormente, se efectúa un examen físico, en el que el especialista puede introducir suavemente un dedo enguantado en el ano del menor para detectar posibles anomalías o presencia de heces acumuladas. Si se obtienen muestras, estas pueden ser analizadas para verificar la existencia de sangre.

En los casos más complejos, se recurre a estudios más especializados. Entre ellos se encuentran:

  • Radiografía abdominal, que permite observar obstrucciones en el abdomen.
  • Manometría anorrectal, donde se introduce un catéter en el recto para medir la coordinación de los músculos al defecar.
  • Enema de bario, un procedimiento que utiliza un líquido de contraste para visualizar con mayor claridad el colon, recto e incluso parte del intestino delgado en una radiografía.
  • Biopsia del recto, que consiste en tomar una muestra de tejido para evaluar si las células nerviosas de la zona son normales.
Molestias comunes como la acidez
Molestias comunes como la acidez o el estreñimiento pueden ser signos de afecciones graves. En Perú, muchas veces se ignoran hasta que es tarde, según alertan especialistas nacionales.  (Freepik)

Asimismo, existen estudios complementarios que ayudan a obtener un diagnóstico más preciso. Uno de ellos es el estudio del tránsito intestinal, en el que el niño ingiere una cápsula con marcadores visibles en radiografías que se toman durante varios días, lo que permite observar el movimiento del material a través del tubo digestivo. En algunos casos, se realizan también análisis de sangre, como pruebas de función tiroidea, con el fin de descartar enfermedades metabólicas que puedan estar contribuyendo al estreñimiento.

Temas Relacionados

EstreñimientoSaludEsSaludNiñosperu-noticias

Más Noticias

Papa León XIV celebraba su cumpleaños en Perú con una “semana entera” de fiesta y baile, recuerdan sus amigos: “Lo apreciaban muchísimo”

Los cumpleaños del pontífice duraban una semana y eran organizados por las comunidades más humildes que lo querían y admiraban por su cercanía. Amigos y testigos de su etapa misionera lo recuerdan como un líder espiritual y alegre

Papa León XIV celebraba su

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

El periodista deportivo se mostró en desacuerdo por el ingreso tardío del lateral de Burnley al ser el único peruano en jugar en una de las cinco mejores ligas del mundo

Eddie Fleischman criticó con dureza

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Figuras de Universitario y Alianza Lima se enfrentaron en un partido de exhibición en la inauguración del Coliseo Chamochumbi

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir

Marina de Guerra abre convocatoria laboral en siete regiones del Perú y sueldos de hasta S/ 6.644: revisa las vacantes

Se trata de una de las ofertas más amplias del mes, ya que sus puestos abarcan desde funciones operativas como choferes y auxiliares hasta cargos de alta especialización en medicina, derecho e ingeniería

Marina de Guerra abre convocatoria

Tratamiento del cáncer en riesgo: alertan que norma del INS retrasa el acceso a nuevas terapias oncológicas en el Perú

Organizaciones advierten que la nueva regulación del Instituto Nacional de Salud impone filtros burocráticos que pueden demorar meses la llegada de medicamentos para los pacientes

Tratamiento del cáncer en riesgo:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia que buscan

Delia Espinoza denuncia que buscan sancionarla para reponer “forzadamente” a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Juan José Santiváñez anunció peritaje, pero abogado de ‘Culebra’ recordó que ya presentó uno con perito no especializado para desmentir audios

Roberto Sánchez no descarta que Betssy Chávez salga del país o pida asilo a la embajada de México

ENTRETENIMIENTO

Doménico Benavides y Miranda Capurro

Doménico Benavides y Miranda Capurro sorprenden en Zaca TV con un beso en vivo que desata rumores de romance

“Mario Irivarren marcó distancia con Alejandra Baigorria. Todo porque ella y Onelia Molina no se pasan”, afirma Magaly Medina

Kate Candela acusa a Paula Arias de no pagarle tras su salida de Son Tentación: “Ella sabe del monto que me corresponde”

Fito Páez en Lima: horario, accesos, restricciones, recomendaciones, rutas y más para el concierto

Said Palao dedica emotivas palabras a Alejandra Baigorria por su cumpleaños y aviva rumores sobre una posible etapa de padres

DEPORTES

Guillermo Viscarra logra histórico pase

Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

Eddie Fleischman criticó con dureza a Óscar Ibáñez por pocos minutos de Oliver Sonne en Perú vs Paraguay: “Es una vergüenza”

‘Loco’ Vargas encaró a Waldir Sáenz por polémico penal: hubo empujones e insultos en partido de leyendas

Bolivia clasificó al repechaje: rival, fecha y formato de los últimos cupos para el Mundial 2026

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo