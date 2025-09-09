Senamhi: Costa peruana registrará descenso de temperaturas nocturnas hasta el viernes 12 de septiembre

Noches de Lima serán frías por lo siguientes días. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que entre el 6 y el 12 de septiembre se registrará un marcado descenso de temperaturas nocturnas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash.

De acuerdo con especialistas, este panorama responde principalmente a la baja temperatura superficial del mar frente al litoral peruano, fenómeno que viene intensificándose en los últimos días. A ello se suman los vientos del sur, que arrastran masas de aire frío y generan una mayor cobertura nubosa durante la noche y la madrugada.

“El escenario que estamos observando favorece la presencia de niebla, neblina y llovizna ligera en horas nocturnas y al amanecer, especialmente en zonas próximas al mar”, explicó el Senamhi en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

En cifras, se espera que Piura registre temperaturas mínimas entre 15 °C y 16 °C, mientras que en Lambayeque los valores fluctuarán entre 12 °C y 15 °C. En La Libertad, las mínimas oscilarán entre 11 °C y 14 °C, y en Áncash estarán entre 12 °C y 15 °C.

Estas condiciones climáticas generan que, aun a pocos días de culminar el invierno, ciudades como Lima presenten mañanas frías y grises que evocan a los meses más intensos de la estación. “El mar frío y los vientos intensos no permiten que la radiación solar eleve las temperaturas durante el día, lo que prolonga la sensación de frío”, precisó el organismo técnico.

Foto: Redes sociales

Medidas de prevención y recomendaciones

Ante este descenso nocturno en la temperatura en la costa peruana, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de prevención para reducir riesgos en salud y seguridad.

En primer lugar, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los avisos oficiales que se publican en la página web y en las redes sociales del organismo. “Contar con información verificada permite anticipar las condiciones del tiempo y actuar en consecuencia”, indicó.

Otro punto clave son las ráfagas de viento, que podrían afectar estructuras ligeras o provocar la caída de objetos. Por ello, se sugirió asegurar techos, ventanas y carteles en zonas expuestas. Asimismo, se pidió evitar la quema de residuos al aire libre, debido a que el viento puede avivar las llamas y generar emergencias.

En cuanto al cuidado personal, el Senamhi aconsejó usar ropa adecuada para el frío y la humedad, sobre todo en las mañanas y noches, cuando la sensación térmica es más baja. También recordó que la presencia de neblina y llovizna ligera puede reducir la visibilidad en vías rápidas, por lo que se invocó a los conductores a manejar con precaución.

Finalmente, el organismo reiteró que continuará monitoreando las condiciones del clima en todo el país y comunicará cualquier cambio significativo en los próximos días. De esta forma, busca garantizar que la población esté preparada frente a un escenario que, aunque estacional, tiene impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias en la franja costera del Perú.