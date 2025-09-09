Perú

Senamhi: Costa peruana registrará descenso de temperaturas nocturnas hasta el viernes 12 de septiembre

El organismo meteorológico anunció que la franja costera, desde Piura hasta Áncash, experimentará noches más frías acompañadas de neblina, niebla y lloviznas ligeras

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Noches de Lima serán frías
Noches de Lima serán frías por lo siguientes días. (Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), informó que entre el 6 y el 12 de septiembre se registrará un marcado descenso de temperaturas nocturnas en la costa norte y centro del país, desde Piura hasta Áncash.

De acuerdo con especialistas, este panorama responde principalmente a la baja temperatura superficial del mar frente al litoral peruano, fenómeno que viene intensificándose en los últimos días. A ello se suman los vientos del sur, que arrastran masas de aire frío y generan una mayor cobertura nubosa durante la noche y la madrugada.

“El escenario que estamos observando favorece la presencia de niebla, neblina y llovizna ligera en horas nocturnas y al amanecer, especialmente en zonas próximas al mar”, explicó el Senamhi en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

En cifras, se espera que Piura registre temperaturas mínimas entre 15 °C y 16 °C, mientras que en Lambayeque los valores fluctuarán entre 12 °C y 15 °C. En La Libertad, las mínimas oscilarán entre 11 °C y 14 °C, y en Áncash estarán entre 12 °C y 15 °C.

Estas condiciones climáticas generan que, aun a pocos días de culminar el invierno, ciudades como Lima presenten mañanas frías y grises que evocan a los meses más intensos de la estación. “El mar frío y los vientos intensos no permiten que la radiación solar eleve las temperaturas durante el día, lo que prolonga la sensación de frío”, precisó el organismo técnico.

Medidas de prevención y recomendaciones

Ante este descenso nocturno en la temperatura en la costa peruana, el Senamhi recomendó a la población adoptar medidas de prevención para reducir riesgos en salud y seguridad.

En primer lugar, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los avisos oficiales que se publican en la página web y en las redes sociales del organismo. “Contar con información verificada permite anticipar las condiciones del tiempo y actuar en consecuencia”, indicó.

Otro punto clave son las ráfagas de viento, que podrían afectar estructuras ligeras o provocar la caída de objetos. Por ello, se sugirió asegurar techos, ventanas y carteles en zonas expuestas. Asimismo, se pidió evitar la quema de residuos al aire libre, debido a que el viento puede avivar las llamas y generar emergencias.

En cuanto al cuidado personal, el Senamhi aconsejó usar ropa adecuada para el frío y la humedad, sobre todo en las mañanas y noches, cuando la sensación térmica es más baja. También recordó que la presencia de neblina y llovizna ligera puede reducir la visibilidad en vías rápidas, por lo que se invocó a los conductores a manejar con precaución.

Finalmente, el organismo reiteró que continuará monitoreando las condiciones del clima en todo el país y comunicará cualquier cambio significativo en los próximos días. De esta forma, busca garantizar que la población esté preparada frente a un escenario que, aunque estacional, tiene impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias en la franja costera del Perú.

