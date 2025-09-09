Pleno del Congreso verá este 1 de octubre denuncia constitucional contra Betssy Chávez

Además del juicio por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, recientemente excarcelada, deberá enfrentar también una denuncia constitucional pendiente en el Congreso de la República.

El Consejo Directivo reprogramó para el miércoles 1 de octubre el debate y votación en el Pleno de tres informes finales de denuncias constitucionales, entre ellas la que pesa sobre Chávez Chino, por presuntas contrataciones irregulares durante su gestión, tanto en el Congreso como en el Ministerio de Trabajo.

El expediente, identificado como Denuncia Constitucional 355, fue presentado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. En mayo pasado, la Comisión Permanente aprobó el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que concluyó acusar a Chávez por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado. En ambos casos, se solicita al Pleno levantar el antejuicio político, con el fin de que pueda ser procesada por la justicia ordinaria.

Denuncia constitucional contra Betssy Chávez será debatida en el Congreso el 1 de octubre

Los otros dos informes que serán evaluados por el Pleno el próximo 1 de octubre corresponden al juez supremo Jorge Luis Salas Arenas y al exministro de Trabajo Luis Alfonso Adrianzén.

Acusaciones contra Betssy Chávez

La congresista María Acuña Peralta (APP), quien en ese entonces era presidenta de la Subcomisión, fue la encargada de sustentar el informe. Según explicó, existen indicios razonables y suficientes pruebas que permiten atribuir a la exministra haber dispuesto contrataciones irregulares tanto en el Congreso como en entidades públicas vinculadas a su gestión ministerial.

Uno de los puntos centrales del informe está vinculado a su etapa como parlamentaria. Se le imputa haber ordenado directamente la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa como personal auxiliar de su despacho congresal, incluso durante el periodo en que Chávez se encontraba con licencia parlamentaria. Estas designaciones, según el informe, se realizaron por instrucción expresa de la denunciada, respaldadas en documentos firmados por ella y en declaraciones de los propios contratados.

(Foto: Congreso)

Las sospechas se extienden a su desempeño como ministra de Trabajo. En esa etapa, Chávez habría intervenido en procesos de contratación en EsSalud, SUNAFIL y SENATI, favoreciendo a allegados políticos y personales. En EsSalud, por ejemplo, se habría facilitado el ingreso de Marco Antonio Sotelo Villa sin concurso público, contraviniendo la normativa interna. En SUNAFIL y SENATI, en tanto, se señala la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su pareja sentimental y militante del partido oficialista, mediante gestiones impulsadas por su jefe de gabinete.

“Estos hechos configuran un uso indebido del cargo público para favorecer intereses personales y políticos, lo cual constituye indicios sólidos de la presunta comisión del delito de negociación incompatible”, afirmó Acuña Peralta al sustentar el informe.

El caso también recoge acusaciones por tráfico de influencias agravado. Según la investigación, Chávez habría gestionado de manera directa la contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), en la sede de Tacna. Para ello, habría intervenido ante los entonces ministros de Vivienda, Geiner Alvarado y César Paniagua. El testimonio de Salatiel Marrufo, exfuncionario del mismo ministerio, respalda esta versión al señalar que recibió órdenes explícitas para asegurar la designación a solicitud de la excongresista.