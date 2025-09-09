Perú sigue impulsando la Inteligencia Artificial: Gobierno oficializa reglamento para su uso responsable en el desarrollo económico y social

El Perú se ha preparado para gestionar el uso de la inteligencia artificial con su nueva norma técnica, la primera en el país. - Crédito El Peruano

El Gobierno de Perú oficializó este martes 9 de septiembre el reglamento de la norma que promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) para el desarrollo económico y social. La medida quedó establecida mediante el Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM y fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario Oficial El Peruano.

El reglamento está compuesto por seis títulos, 36 artículos y seis disposiciones complementarias finales. Entre sus aspectos centrales, el texto promueve la expansión y el uso responsable de sistemas de IA en los sectores público y privado, así como en la academia.

Según lo dispuesto, “la implementación y sostenibilidad de las acciones involucradas en el reglamento se financian con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

La norma señala que la publicación oficial está disponible en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano y en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como de los ministerios de Educación, Producción y Justicia y Derechos Humanos. El objetivo, se indica, es “fomentar e impulsar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial por parte de las entidades públicas, organizaciones del sector privado, la sociedad civil, ciudadanía y la academia”.

Más del 50% de empresas están adaptando las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Sin embargo, internacionalmente se estaría generando una "burbuja" con justamente estas tecnologías. - Crédito Andina

Aplicación en entidades públicas, privadas y en la sociedad civil

El alcance del Decreto Supremo Nº 115-2025-PCM abarca todas las entidades de la administración pública que figuran en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Se incluyen también las empresas vinculadas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y las empresas públicas de los gobiernos regionales y locales.

Dispone que las organizaciones del sector privado, la sociedad civil y la academia integran el Sistema Nacional de Transformación Digital, en el marco del proceso nacional orientado a la transformación digital, siempre “privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos”.

Minsa advierte sobre los riesgos de usar ChatGPT y otras IA como reemplazo de un psicólogo - Minsa

Entre los lineamientos destacados, la norma exige que el desarrollo, implementación y uso de sistemas basados en inteligencia artificial se efectúe “de manera segura, ética, sostenible, transparente, replicable, responsable e inclusiva”. Se establece que el uso deberá garantizar el respeto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales suscritos por Perú.

Además, profundiza el compromiso estatal con la transformación digital y posiciona a la inteligencia artificial como eje estratégico para la innovación en el país, estableciendo estándares que alcanzan a instituciones públicas, empresas privadas, la academia y la sociedad civil en general

En ese sentido, se específica que los principios que rigen el desarrollo, implementación y uso de sistemas basados en IA, son los siguientes:

No discriminación

Privacidad de los datos personales

Protección de derechos fundamentales

Respeto del derecho de autor y derechos conexos

Seguridad, proporcionalidad y fiabilidad

Sensibilización y educación en IA

Sostenibilidad

Supervisión Humana

Transparencia

Por otro lado, se explica qué significa emplear un uso indebido de la IA. Por ejemplo, puede ser influir de manera engañosa o manipular en la toma de decisiones de las personas, en especial cuando se “usen técnicas subliminales o deliberadamente engañosas o el aprovechamiento de vulnerabilidades, con el objetivo de afectar la capacidad de decisión de una persona de manera consciente e informada”.

Así, la tecnología se podría usar para aprovecharse de vulnerabilidades cognitivas, emocionales o socioeconómicas de personas o grupos poblacionales específicos.