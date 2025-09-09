Perú

Perú sigue impulsando la Inteligencia Artificial: Gobierno oficializa reglamento para su uso responsable en el desarrollo económico y social

El Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM establece directrices para el uso seguro y ético de la inteligencia artificial en entidades públicas y privadas

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
El Perú se ha preparado
El Perú se ha preparado para gestionar el uso de la inteligencia artificial con su nueva norma técnica, la primera en el país. - Crédito El Peruano

El Gobierno de Perú oficializó este martes 9 de septiembre el reglamento de la norma que promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) para el desarrollo económico y social. La medida quedó establecida mediante el Decreto Supremo N.º 115-2025-PCM y fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario Oficial El Peruano.

El reglamento está compuesto por seis títulos, 36 artículos y seis disposiciones complementarias finales. Entre sus aspectos centrales, el texto promueve la expansión y el uso responsable de sistemas de IA en los sectores público y privado, así como en la academia.

Según lo dispuesto, “la implementación y sostenibilidad de las acciones involucradas en el reglamento se financian con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.

La norma señala que la publicación oficial está disponible en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano y en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como de los ministerios de Educación, Producción y Justicia y Derechos Humanos. El objetivo, se indica, es “fomentar e impulsar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial por parte de las entidades públicas, organizaciones del sector privado, la sociedad civil, ciudadanía y la academia”.

Más del 50% de empresas
Más del 50% de empresas están adaptando las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Sin embargo, internacionalmente se estaría generando una "burbuja" con justamente estas tecnologías. - Crédito Andina

Aplicación en entidades públicas, privadas y en la sociedad civil

El alcance del Decreto Supremo Nº 115-2025-PCM abarca todas las entidades de la administración pública que figuran en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444. Se incluyen también las empresas vinculadas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y las empresas públicas de los gobiernos regionales y locales.

Dispone que las organizaciones del sector privado, la sociedad civil y la academia integran el Sistema Nacional de Transformación Digital, en el marco del proceso nacional orientado a la transformación digital, siempre “privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos”.

Minsa advierte sobre los riesgos
Minsa advierte sobre los riesgos de usar ChatGPT y otras IA como reemplazo de un psicólogo - Minsa

Entre los lineamientos destacados, la norma exige que el desarrollo, implementación y uso de sistemas basados en inteligencia artificial se efectúe “de manera segura, ética, sostenible, transparente, replicable, responsable e inclusiva”. Se establece que el uso deberá garantizar el respeto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales suscritos por Perú.

Además, profundiza el compromiso estatal con la transformación digital y posiciona a la inteligencia artificial como eje estratégico para la innovación en el país, estableciendo estándares que alcanzan a instituciones públicas, empresas privadas, la academia y la sociedad civil en general

En ese sentido, se específica que los principios que rigen el desarrollo, implementación y uso de sistemas basados en IA, son los siguientes:

  • No discriminación
  • Privacidad de los datos personales
  • Protección de derechos fundamentales
  • Respeto del derecho de autor y derechos conexos
  • Seguridad, proporcionalidad y fiabilidad
  • Sensibilización y educación en IA
  • Sostenibilidad
  • Supervisión Humana
  • Transparencia

Por otro lado, se explica qué significa emplear un uso indebido de la IA. Por ejemplo, puede ser influir de manera engañosa o manipular en la toma de decisiones de las personas, en especial cuando se “usen técnicas subliminales o deliberadamente engañosas o el aprovechamiento de vulnerabilidades, con el objetivo de afectar la capacidad de decisión de una persona de manera consciente e informada”.

Así, la tecnología se podría usar para aprovecharse de vulnerabilidades cognitivas, emocionales o socioeconómicas de personas o grupos poblacionales específicos.

Temas Relacionados

Inteligencia Artificial

Más Noticias

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Arrancó la venta de entradas para el choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘azules’ en Matute. Conoce los detalles del primer duelo rumbo a las semifinales del torneo internacional

Entradas Alianza Lima vs U.

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

El ‘Rei’ se refirió a la decisión del director general de fútbol de la FPF por la elección del nuevo entrenador de cara al Mundial 2030

Reimond Manco reveló el técnico

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

El estado del tiempo en

JNJ blinda a Gino Ríos: Rechazan vacancia pese a sentencia por violencia familiar

Solo dos consejeros votaron a favor de expulsar al presidente de la JNJ. Otros cuatro miembros, incluida María Teresa Cabrera, optaron por su permanencia

JNJ blinda a Gino Ríos:

Pronabec: publican exámenes anteriores y libro digital para que postulantes se preparen a Beca 18

El Examen Nacional de Preselección se aplicará de forma presencial el 16 de noviembre y tendrá 60 preguntas de matemáticas y comprensión lectora

Pronabec: publican exámenes anteriores y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ blinda a Gino Ríos:

JNJ blinda a Gino Ríos: Rechazan vacancia pese a sentencia por violencia familiar

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

PJ rechaza definitivamente suspensión contra Luis Arce Córdova: Dan 15 días a la JNJ para anular destitución

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Pleno del Congreso verá este 1 de octubre denuncia constitucional contra Betssy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Silva vuelve a ‘Luz

Vanessa Silva vuelve a ‘Luz de Luna 4′ y cuenta cómo maneja su esposo las escenas románticas con André Silva: “Prefiere no verlas”

Isabella Ladera inicia acciones legales tras filtración de video íntimo con Beéle: “No lo podemos pasar por alto”

Carlos Álvarez despide con nostalgia a Jaime Chincha tras su fallecimiento: “Jamás se molestó por su imitación”

Hugo García apoya a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo con Beéle: “Nada cambiará lo que siento por ti”

Beéle se enfrenta a Isabella Ladera y la denunciará por calumnia: “Él no filtró el video”

DEPORTES

Entradas Alianza Lima vs U.

Entradas Alianza Lima vs U. de Chile: precios y cómo comprar boletos para duelo por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Reimond Manco reveló el técnico preferido por Jean Ferrari para la selección peruana: “Ya está conversado”

Édgar González: razones para insistir con Paolo Guerrero y por qué Néstor Gorosito debe ser el próximo entrenador de Perú

Perú vs Paraguay EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Venezuela y Bolivia buscan repechaje al Mundial EN VIVO HOY: minuto a minuto por fecha 18 de las Eliminatorias 2026