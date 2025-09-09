Gestante agredida por familiares de su expareja se encuentra en riesgo de aborto

Gestante es golpeada por familiares de su expareja y queda grave| Enfoque

Una mujer identificada con 26 semanas de gestación, resultó gravemente lesionada tras ser atacada en el exterior de un centro de salud del distrito de Los Licenciados, en Ayacucho, por miembros de la familia de su expareja. De acuerdo con los medios locales, la agresión habría puesto en riesgo la vida de la gestante, quien permanece bajo observación médica.

La víctima, de 27 años, se encontraba en el establecimiento realizando sus controles prenatales cuando fue sorprendida por al menos tres personas que habrían sido identificadas como Diana Barrientos Palomino (39), Elver Barrientos Palomino (36) y Mauro Barrientos Palomino (34).

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se muestra primero que la joven madre ingresa y a los pocos segundos es llamada por una mujer. Al reclamarle algunas cosas, procede a golpearla.

La víctima fue sometida en el suelo y golpeada con insistencia en el abdomen por estas tres personas en miras de los pacientes. Las primeras investigaciones señalan que había desacuerdos para la pensión de alimentos, pero estas personas golpearon a la madre sin reparos.

Diana Barrientos Palomino habría manifestado su rechazo a que el hermano —pareja de la víctima y padre del futuro bebé— accediera a brindar manutención, lo cual agravó la disputa familiar.

¿Cuál es el estado de salud?

Tras el hecho, el personal del centro de salud trasladó a la gestante al área de observación. Los médicos han detectado desprendimiento de placenta y sangrado, por lo que el feto permanece en riesgo de aborto. Las autoridades locales han iniciado las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad penal de los involucrados y asegurar la protección de la víctima y su hijo por nacer.

Hasta el momento, no han emitido un comunicado sobre el estado de salud de la madre, pero la situación podría agravarse ante los golpes.

Canales de ayuda

En casos de violencia física, psicológica o económica, cualquier persona puede acudir a la Comisaría más cercana para realizar una denuncia y recibir orientación especializada. Este canal está disponible para víctimas de todas las edades y géneros; la atención es gratuita y confidencial.

Otra alternativa es comunicarse con la Línea 100, servicio telefónico nacional de atención, orientación y referencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Este número funciona las 24 horas y permite recibir asesoramiento inmediato, además de activar alertas para intervención en situaciones de emergencia.

Instituciones como Centro de Emergencia Mujer cuentan con equipos multidisciplinarios para acompañar a víctimas, gestionar medidas de protección y proveer información necesaria para la defensa de sus derechos. Estos espacios están ubicados en las comisarías.

La Línea 116 de los Bomberos ofrece atención de urgencias médicas y traslado en ambulancia. Al llamar a este número, se puede solicitar asistencia para personas lesionadas en situaciones graves, como agresiones, accidentes o caídas.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), disponible a través del número 106, proporciona ayuda médica prehospitalaria. Los operadores pueden despachar una unidad de emergencia para brindar primeros auxilios y el traslado al centro de salud más cercano.