Perú

Familia denuncia desaparición de joven: recibe amenazas y fotografía de la víctima atada

Los allegados recibieron mensajes extorsivos, así como una fotografía alarmante que muestra a un hombre maniatado que ellos identifican como el joven desaparecido

Por Alejandro Aguilar

Familia denuncia desaparición de joven: familia recibe mensajes extorsivos y foto de víctima amordazada (Créditos: Buenos días Perú/Panamericana TV)

La búsqueda de Julio César Zapaile Huamán, de 29 años, mantiene en vilo a su entorno desde la tarde del último sábado. El joven, trabajador de construcción civil, salió de su domicilio tras culminar la jornada laboral y avisó que asistiría a una reunión con amistades. Su rastro se perdió al anochecer y, a partir de ese momento, ningún familiar pudo comunicarse nuevamente con él.

La preocupación inicial se transformó en alarma cuando, cerca de la 1 a. m. del día siguiente, uno de sus allegados recibió a través del teléfono de la víctima un mensaje inusual. Quien escribía solicitaba una fotografía de una tarjeta bancaria bajo el pretexto de realizar una supuesta transferencia urgente.

Las dudas surgieron de inmediato, pues la petición era extraña. Luego de rechazar compartir los datos sensibles, el número quedó fuera de servicio y el silencio agravó la intranquilidad en el entorno familiar, de acuerdo con información de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Los mensajes recibidos desde su
Los mensajes recibidos desde su teléfono, con exigencias económicas y amenazas, apuntan a la participación del Tren de Aragua - Créditos: Buenos días Perú/Panamericana TV.

Pocas horas después, una serie de nuevos mensajes elevó el nivel de temor. Quien respondió en esa ocasión se identificó con el alias de ‘Chino San Vicente’ y manifestó pertenecer a un grupo criminal internacional conocido como Tren de Aragua.

El texto estaba acompañado de una imagen que mostraba a una persona con signos de estar privada de la libertad, imagen que los denunciantes consideran corresponde a Julio, aunque no fue posible confirmar de manera independiente la autenticidad de la fotografía.

La amenaza fue directa. El autor exigía dinero e indicaba que podrían atentar contra la integridad de seres queridos en caso de no cumplir con sus exigencias. Esta comunicación, sumada al impacto emocional provocado por la foto, llevó a los familiares a tratar de formalizar una denuncia por secuestro ante las autoridades policiales.

Al dirigirse a la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) para exponer el caso, la respuesta institucional fue que aún no existían pruebas suficientes para tipificar la desaparición como un secuestro, desde el punto de vista legal, según declaraciones de su hermano al citado medio de comunicación.

Estas palabras contestaron la desesperación de los parientes, quienes consideran que la evidencia enviada por los extorsionadores constituye un peligro inminente y temen por la seguridad de Julio.

La familia denuncia que las
La familia denuncia que las autoridades aún no tipifican legalmente el caso como secuestro, pese a la evidencia presentada - Créditos: Panamericana TV.

En un llamado lleno de angustia, la madre del joven pidió a la población brindar información que ayude a ubicarlo. Mediante declaraciones públicas, reiteró que no descansará hasta saber dónde se encuentra su hijo. “Yo estoy desesperada. Todas las noches te buscaré hasta encontrar”, suplicó.

El testimonio del hermano sostuvo que los mensajes de extorsión iniciaron durante la madrugada posterior a la desaparición. La solicitud de datos financieros y la pérdida de contacto telefónico alimentaron el temor a una retención ilegal. No hubo posteriores comunicaciones directas ni conocieron avances relevantes sobre el paradero del joven.

La difusión de la fotografía donde aparece un hombre maniatado, junto a las exigencias económicas procedentes de una presunta banda criminal, consolidó la convicción de los allegados de que enfrentan una situación de alto riesgo. La incertidumbre y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades han motivado a la familia a difundir el caso para recabar ayuda ciudadana.

Las personas que hayan visto a Julio César Zapaile Huamán o posean informaciones útiles pueden comunicarse de forma confidencial al número 940568959, según el citado medio.

Temas Relacionados

extorsióninseguridad ciudadanadesapariciónperu-noticias

