Exministro del Interior de Ecuador pide al Perú actuar para contener criminalidad: advierte sobre expansión de Los Choneros y Los Lobos

Juan Zapata Silva respondió qué debe hacer el Gobierno peruano para contener la violencia. | Canal N

La reciente declaración de Estados Unidos, que calificó a las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas, reavivó el debate sobre el avance del crimen organizado en América Latina. El caso ecuatoriano, marcado por un alarmante incremento de la violencia letal y la consolidación de estructuras criminales con alcance transnacional, se ha convertido en una advertencia regional para países como Perú, que enfrenta un aumento sostenido de delitos asociados al narcotráfico y redes ilícitas.

En entrevista con Canal N, Juan Zapata Silva, exministro del Interior, analizó la situación y dirigió una serie de recomendaciones puntuales a Perú, basado en su experiencia en un país que en los últimos años experimentó una de las peores crisis de seguridad de su historia que incluso motivaron una censura en su contra. Según expresó, la expansión del crimen en Ecuador responde a una serie de factores estructurales y geográficos.

“Ecuador se ubica al norte con el principal productor mundial de coca, lo que convierte al país en un corredor estratégico para el paso de drogas hacia otros mercados. Al sur, la situación se agrava por el tráfico de armas, municiones y explosivos que circulan por sus fronteras. A esta vulnerabilidad geográfica se suma el uso del dólar como moneda oficial, una condición que facilita operaciones tanto legales como ilícitas y que multiplica la capacidad financiera de las mafias", expresó.

En ese sentido, sostuvo que la relativa debilidad institucional, la impunidad y la falta de una legislación estricta permitieron que las bandas delictivas evolucionaran hasta convertirse en actores de peso nacional. Como ejemplo, cita los recientes escándalos políticos, conocidos como casos Metástasis y Plaga, que evidenciaron la infiltración del crimen en el parlamento ecuatoriano. Para Zapata, estos factores explican cómo Los Choneros y Los Lobos lograron controlar extensos territorios y diversificaron su actividad criminal, generando una escalada de violencia inédita.

Exministro del Interior en Ecuador analizó el caso peruano. | REUTERS/Karen Toro

¿Qué medidas debe tomar el Perú?

Dirigiéndose a Perú, Zapata enfatizó la necesidad de actuar con decisión antes de que los indicadores de violencia alcancen niveles comparables a los de Ecuador, donde solo en julio se registraron más de cinco mil cuatrocientas muertes violentas. El exministro señaló que, de mantenerse la tendencia, Ecuador podría concluir el año con una tasa de homicidios superior a 55 por cada 100.000 habitantes. “Eso afecta la imagen internacional, baja el turismo y genera complicaciones económicas”, advirtió.

Entre sus recomendaciones principales, Zapata subrayó el fortalecimiento del bloque de seguridad, compuesto por las fuerzas armadas y la policía nacional, con mayor inversión en logística, tecnología y recursos operativos. Resaltó que de no contar con un aparato de seguridad robusto y con herramientas modernas, el Estado pierde capacidad de respuesta frente a estructuras criminales altamente sofisticadas.

En el plano normativo, el exfuncionario ecuatoriano señaló que Perú debe anticipar la aprobación de leyes severas y efectivas contra el lavado de activos, el financiamiento de la violencia y la corrupción institucional. Insistió en que la impunidad es un incentivo para la expansión del crimen, por lo que urge la existencia de reglas claras y penas estrictas para quienes participan, facilitan o encubren actividades ilegales. “Acá han existido asambleístas trabajando para el crimen organizado; la política no puede convertirse en un blanco fácil”, remarcó, citando los casos judiciales que develaron la complicidad de figuras públicas en Ecuador.

La permeabilidad fronteriza, tema recurrente en las crisis de seguridad de la región, fue otro punto de alerta. Zapata recomendó a las autoridades peruanas implementar controles efectivos para evitar que drogas, armas y miembros de bandas criminales circulen libremente entre países. Recordó que una frontera que no se controla permite no solo el paso de mercancías ilegales, sino también la propagación de la violencia y la consolidación de economías criminales.

“Ante amenazas letales, tiene que haber respuestas letales, no puede ser de otra manera”, mencionó e indicó que, si bien la situación en Perú aún no alcanza los niveles críticos de Ecuador, la tendencia muestra señales preocupantes.