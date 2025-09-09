Perú

Estas son las series de moda en Netflix Perú hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Por Infobae Noticias

En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Perú

1. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

2. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

3. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

4. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

5. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

6. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

7. Rehén (Hostage)

Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible.

8. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

9. El Chavo del Ocho

10. Los ríos del destino (Pssica)

Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una joven, un pirata de agua dulce y una madre feroz deciden buscarla cada uno por su cuenta, hasta que sus caminos se cruzan.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

