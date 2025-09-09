Perú

Día Internacional de la Belleza: historia, propósito y evolución de una fecha que invita a reflexionar sobre los ideales estéticos y el valor de la diversidad

Cada 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Belleza, una fecha instaurada por la comunidad estética mundial para reconocer tanto la armonía exterior como la interior, y abrir un debate sobre estándares y diversidad

La conmemoración anual busca resaltar la importancia de la estética en la autoestima y la identidad, promoviendo la aceptación de diferentes estilos y la reflexión sobre los estándares sociales actuales (Nuestro Día)

El Día Internacional de la Belleza no solo se asocia al cuidado personal ni al impacto de la estética en la sociedad, también constituye una oportunidad para reflexionar sobre cómo los cánones influyen en la vida cotidiana.

Cada 9 de septiembre, profesionales, instituciones y millones de personas en todo el mundo conmemoran una jornada que visibiliza el papel de la belleza en diferentes culturas. La iniciativa surgió en el seno del Comité Internacional de Estética y Cosmetología, que impulsó la conmemoración con el objetivo de dignificar la profesión y resaltar la importancia de entender la belleza como un concepto plural, dinámico y en constante evolución.

Origen de una fecha que trascendió fronteras

El Día Internacional de la Belleza nació gracias a la iniciativa del Comité Internacional de Estética y Cosmetología, que buscó dignificar la profesión y destacar su aporte a la sociedad. (Freepik)

El Día Internacional de la Belleza nació en la década de 1990 por impulso de la sección rusa del Comité Internacional de Estética y Cosmetología, conocido por sus siglas CIDESCO. Esta organización fue fundada en 1946 en Bruselas, trasladó su sede a Zúrich y se convirtió en referente mundial para profesionales de la estética, la cosmética y los spas.

El objetivo inicial fue otorgar un espacio de reconocimiento a quienes trabajan en el ámbito del cuidado estético. Con el paso de los años, la celebración trascendió a la sociedad civil y se consolidó como un momento para dialogar sobre el papel de la belleza en la vida de las personas. La propuesta de la sección rusa pronto se expandió a otras filiales de CIDESCO y a países que adoptaron la fecha como parte de sus calendarios de efemérides.

Desde entonces, cada 9 de septiembre, los medios de comunicación, las instituciones educativas y la industria estética encuentran un motivo para resaltar tanto la dimensión exterior como la interior de la belleza. En ese sentido, no solo se trata de resaltar atributos físicos, sino de promover la idea de que la belleza también se refleja en valores, actitudes y expresiones personales.

En palabras de especialistas de CIDESCO, la jornada busca “elevar los estándares de la profesión, consolidar la ética en la práctica y transmitir a la sociedad la importancia de una estética respetuosa con la diversidad”.

Un concepto que va más allá de lo físico

La jornada busca ir más allá de los atributos físicos, promoviendo la idea de que la verdadera belleza surge de la confianza, la actitud y la esencia única de cada individuo. (Freepik)

La conmemoración del 9 de septiembre pretende generar una reflexión sobre el lugar que ocupa la belleza en un mundo cada vez más globalizado y mediático. Aunque las redes sociales y los medios han impuesto modelos estéticos uniformes, el Día Internacional de la Belleza invita a recordar que el atractivo no responde a un patrón único ni inmutable.

El concepto de belleza ha variado a lo largo de los siglos y en cada civilización. Para los griegos, estaba vinculado con la proporción y la armonía; en el Renacimiento se exaltaba la simetría y el equilibrio; mientras que en sociedades contemporáneas los estándares cambian de acuerdo con tendencias, industrias culturales y contextos sociales.

La fecha busca dar un espacio a estas discusiones, especialmente en un contexto donde las presiones estéticas han crecido con la expansión de plataformas digitales. Numerosos estudios señalan que la comparación constante puede derivar en problemas de autoestima y salud mental, sobre todo entre jóvenes. De allí que la jornada internacional sirva como recordatorio de que cada individuo posee un valor único, más allá de lo que dictan las modas o los estereotipos.

Los organizadores de esta conmemoración remarcan que la belleza también incluye la actitud, la confianza y la forma en la que cada persona se relaciona con su entorno. Así, lo bello se entiende como una suma de características que van más allá del aspecto físico, y que tienen que ver con la autenticidad y la esencia propia.

La industria estética y el debate sobre los estándares

Profesionales, marcas y consumidores aprovechan esta fecha para debatir sobre el impacto social de la estética y cómo redefinir la belleza desde una mirada más inclusiva y humana. (Freepik)

El Día Internacional de la Belleza también abre una ventana para observar el impacto económico y social de la industria estética. El sector de la cosmética, los spas y los tratamientos de cuidado personal mueve miles de millones de dólares en el mundo y constituye un motor de empleo para millones de trabajadores, en su mayoría mujeres.

CIDESCO, como organización internacional, ha promovido la profesionalización del sector, con programas de formación, certificación y actualización que se desarrollan en más de 40 países. Para sus miembros, la celebración del 9 de septiembre es también un modo de reconocer la labor de terapeutas, cosmetólogos y especialistas que dedican su carrera a mejorar la confianza y el bienestar de sus clientes.

Sin embargo, la fecha no se limita a destacar la parte económica. También busca encender un debate sobre cómo la industria puede contribuir a diversificar los modelos de belleza y reducir la presión sobre las personas. El auge de campañas que promueven la inclusión, la aceptación de cuerpos diversos y la representación de distintas edades, etnias y géneros muestra un cambio de paradigma que la efeméride pretende respaldar.

En América Latina, la celebración ha ido ganando terreno con actividades académicas, conferencias y eventos de difusión en medios. En algunos países se realizan desfiles, charlas y jornadas gratuitas de asesoría estética para el público, con el fin de acercar a la ciudadanía la idea de que la belleza no solo es aspiracional, sino también cotidiana y accesible.

La celebración del Día Internacional de la Belleza se mantiene como un recordatorio de que la estética puede ser una herramienta para el bienestar integral, siempre y cuando se entienda desde el respeto y la diversidad cultural. En palabras de especialistas vinculados a CIDESCO, “la belleza auténtica no se impone, se reconoce en la pluralidad de expresiones humanas”.

