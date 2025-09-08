Perú

Conoce el clima de este día en Huancayo

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este lunes en Huancayo, Perú.

En Huancayo se prevé una temperatura máxima de 16 grados centígrados y una mínima de 3 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 9% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 48% en el transcurso del día y del 25% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

