Pronóstico del clima en Cuzco este 7 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Antes de partir a tu destino, checa el pronóstico del clima en Cuzco para las próximas horas en este domingo 7 de septiembre.
La probabilidad de lluvia para este domingo en Cuzco es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.
En tanto, la nubosidad será del 63% en el transcurso del día y del 39% en el curso de la noche.
En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 18 grados y un mínimo de 4 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 12.
Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 15 kilómetros por hora en el día y los 9 kilómetros por hora por la noche.
Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.
En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.
El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.
Perú y sus 38 climas
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.