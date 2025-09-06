Perú

Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Por Omar López

Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este domingo, 07 de septiembre el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde; cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento. Por su parte, la temperatura máxima será de 20ºC , mientras que la mínima de 14ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

