Falso jalador de pasajeros extorsionaba a conductores en Independencia| Latina Noticias

Un operativo policial permitió la captura de Romérico Álvarez Rossi, conocido como el ‘Negro Balanza’, quien utilizaba la fachada de jalador de pasajeros para extorsionar a conductores de transporte público y colectiveros en la intersección de la avenida Izaguirre y Panamericana Norte. Según las autoridades, amenazaba a sus víctimas con insultos, agresiones y un cuchillo, exigiendo el pago de cupos.

El accionar delictivo de este sujeto quedó registrado en varios videos que circularon TikTok. lo que permitió estar en la mira de la PNP. En las grabaciones, se aprecia a Álvarez Rossi amenazando a los transportistas y exigiendo dinero mediante métodos violentos.

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia| Latina Noticias

Tras viralizarse estas evidencias, la Policía Nacional intensificó su búsqueda y logró intervenirlo en la intersección de la avenida Izaguirre con la Panamericana Norte, en Independencia. Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego tipo revólver, municiones y el cuchillo utilizado para amedrentar a los choferes. Pese a las pruebas, Álvarez Rossi negó los cargos y alegó que los videos eran antiguos.

“Ese video es pasado. A mí ya me detuvieron por eso. Sí, mayor, pero hace como tres años. Y ayer me han detenido también en la comisaría de Independencia”, declaró a Latina Noticias.

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia| Latina Noticias

Sujeto tiene antecedentes

Según fuentes policiales, Álvarez Rossi venía operando desde hace tiempo en la zona, abordando a los transportistas y exigiendo el pago de cupos ilegales no solo a conductores de autos, sino también de colectivos y hasta empresas del sector. Su accionar, caracterizado por el uso de objetos punzocortantes y conductas agresivas, era conocido por los trabajadores.

“Este sujeto viene actuando hace tiempo atrás, portando un cuchillo, con la finalidad de poder solicitar de manera extorsiva y violenta, que es la característica que se le viene conociendo a este sujeto, un requerimiento de dinero ilegal a todos los trabajadores de transporte público”, dijo el coronel Juan Carlos Montúfar.

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia| Latina Noticias

El detenido fue trasladado a la comisaría de Independencia, donde se realizan las diligencias correspondientes. Sobre Álvarez Rossi pesan antecedentes penales y diversas denuncias por lesiones graves, resistencia a la autoridad, robo y tráfico ilícito de drogas.

La Fiscalía deberá solicitar prisión preliminar o podría ser liberado dentro del plazo establecido.

Este es un paradero transitado, debido a que pocas cuadras se encuentran varios centros comerciales como MegaPlaza y Royal Plaza y supermercados. Es así como un pasajero logró grabar el preciso momento cuando este sujeto amenaza a los choferes.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte a través de los siguientes medios para reportar cualquier caso de extorsión.

Línea 1818: Marca gratis y de forma anónima. La Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior atiende las 24 horas y te orienta sobre qué hacer.

Línea 105: Comunícate directamente con la Policía Nacional para intervención inmediata, sobre todo si la amenaza está en curso.

Comisarías: Si prefieres, acércate a la comisaría más cercana donde recibirás atención para tu caso.

Recuerda, guarda todo mensaje, llamada o evidencia relacionada con la extorsión. Estos detalles son claves para una investigación efectiva y tu propia seguridad.