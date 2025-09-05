Perú

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia

Romérico Álvarez Rossi, conocido como el ‘Negro Balanza’, reconoció que aparece en los videos difundidos por TikTok, pero que fueron hace tres años

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Falso jalador de pasajeros extorsionaba a conductores en Independencia| Latina Noticias

Un operativo policial permitió la captura de Romérico Álvarez Rossi, conocido como el ‘Negro Balanza’, quien utilizaba la fachada de jalador de pasajeros para extorsionar a conductores de transporte público y colectiveros en la intersección de la avenida Izaguirre y Panamericana Norte. Según las autoridades, amenazaba a sus víctimas con insultos, agresiones y un cuchillo, exigiendo el pago de cupos.

El accionar delictivo de este sujeto quedó registrado en varios videos que circularon TikTok. lo que permitió estar en la mira de la PNP. En las grabaciones, se aprecia a Álvarez Rossi amenazando a los transportistas y exigiendo dinero mediante métodos violentos.

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros
Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia| Latina Noticias

Tras viralizarse estas evidencias, la Policía Nacional intensificó su búsqueda y logró intervenirlo en la intersección de la avenida Izaguirre con la Panamericana Norte, en Independencia. Durante la intervención, los agentes incautaron un arma de fuego tipo revólver, municiones y el cuchillo utilizado para amedrentar a los choferes. Pese a las pruebas, Álvarez Rossi negó los cargos y alegó que los videos eran antiguos.

“Ese video es pasado. A mí ya me detuvieron por eso. Sí, mayor, pero hace como tres años. Y ayer me han detenido también en la comisaría de Independencia”, declaró a Latina Noticias.

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros
Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia| Latina Noticias

Sujeto tiene antecedentes

Según fuentes policiales, Álvarez Rossi venía operando desde hace tiempo en la zona, abordando a los transportistas y exigiendo el pago de cupos ilegales no solo a conductores de autos, sino también de colectivos y hasta empresas del sector. Su accionar, caracterizado por el uso de objetos punzocortantes y conductas agresivas, era conocido por los trabajadores.

“Este sujeto viene actuando hace tiempo atrás, portando un cuchillo, con la finalidad de poder solicitar de manera extorsiva y violenta, que es la característica que se le viene conociendo a este sujeto, un requerimiento de dinero ilegal a todos los trabajadores de transporte público”, dijo el coronel Juan Carlos Montúfar.

Cae falso ‘jalador’ de pasajeros
Cae falso ‘jalador’ de pasajeros que extorsionaba a choferes de colectivos y buses en Independencia| Latina Noticias

El detenido fue trasladado a la comisaría de Independencia, donde se realizan las diligencias correspondientes. Sobre Álvarez Rossi pesan antecedentes penales y diversas denuncias por lesiones graves, resistencia a la autoridad, robo y tráfico ilícito de drogas.

La Fiscalía deberá solicitar prisión preliminar o podría ser liberado dentro del plazo establecido.

Este es un paradero transitado, debido a que pocas cuadras se encuentran varios centros comerciales como MegaPlaza y Royal Plaza y supermercados. Es así como un pasajero logró grabar el preciso momento cuando este sujeto amenaza a los choferes.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte a través de los siguientes medios para reportar cualquier caso de extorsión.

  • Línea 1818: Marca gratis y de forma anónima. La Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior atiende las 24 horas y te orienta sobre qué hacer.
  • Línea 105: Comunícate directamente con la Policía Nacional para intervención inmediata, sobre todo si la amenaza está en curso.
  • Comisarías: Si prefieres, acércate a la comisaría más cercana donde recibirás atención para tu caso.
  • Recuerda, guarda todo mensaje, llamada o evidencia relacionada con la extorsión. Estos detalles son claves para una investigación efectiva y tu propia seguridad.

Temas Relacionados

IndependenciaPanamericana NortePolicía Nacional del Perúperu-noticiasExtorsión en Perú

Más Noticias

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Personas afectadas por publicidad solicitaron a las universidades que dejen de contactarlos, pero estas comunicaciones continuaron

Sancionan a la PUCP y

José Jerí dice que retiro AFP “no es prudente”, pero firmó proyecto por las 4 UIT

¿Cambió de opinión? El presidente del Congreso se pronunció en contra del retiro AFP, pero en abril firmó el proyecto de su bancada que busca justamente eso

José Jerí dice que retiro

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

El delantero lamentó que el partido en Chile se juegue sin público porque siempre contaron con el apoyo de toda su hinchada cuando jugaron de visita

Alan Cantero y su firme

Retiro AFP de 4 UIT: Esto dice el predictamen que presentó Guido Bellido

Retiro AFP 2025. El nuevo documento presentado deja claro el monto, plazos para el desembolso y detalles de lo que sería el octavo acceso

Retiro AFP de 4 UIT:

Precio del dólar con nueva caída: Así cerró el tipo de cambio hoy 5 de septiembre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sancionan a la PUCP y

Sancionan a la PUCP y ESAN con más 161 mil soles por enviar mensajes de texto publicitarios sin consentimiento

Betssy Chávez seguirá en libertad: Fiscalía desiste de pedir prisión preventiva contra la expremier

Corte IDH ratifica que Ley de Amnistía en Perú es inaplicable por violar la Convención Americana

César Acuña exige Estado de sitio y que las Fuerzas Armadas tomen el control en Trujillo tras tercer atentado con explosivos

Congreso aprueba que maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial reciban 3.300 soles de pensión

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo reaparece en ‘América

Ethel Pozo reaparece en ‘América Hoy’ tras larga ausencia y evita pronunciarse sobre polémica de Gisela Valcárcel con el canal

Melissa Paredes advierte: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí”, luego de ser consultada sobre Ale Venturo

Magaly Medina se burla de Paco Bazán tras calificarse ‘animal del streaming’ y rechaza expresiones contra Reimond Manco: “Llorón”

Nidia Bermejo, actriz de Al Fondo Hay Sitio, es duramente criticada por empujar a un perro callejero en plena grabación

Israel Dreyfus critica a Nidia Bermejo por actitud con perrito y se enfrenta a Lucía Oxenford por defenderla

DEPORTES

Alan Cantero y su firme

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026: horarios y canales TV de todos los partidos

Se filtró conmovedor video de Christian Cueva viendo a Perú quedar fuera del Mundial 2026 por televisión