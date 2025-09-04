Perú

Pronóstico del clima en Arequipa este 4 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Arequipa este 4 de septiembre.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Arequipa es de 3% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 20% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 22 grados y un mínimo de 10 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 11.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un lado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaArequipaperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Pan con chicharrón gratis: regalan 100 desayunos para quienes voten por Perú en concurso de Ibai contra Chile

En Lima, los primeros asistentes a una reconocida chicharronería serán premiados con el clásico bocadillo y café, como parte de una campaña que impulsa votos para el tradicional platillo nacional frente a la marraqueta chilena

Pan con chicharrón gratis: regalan

Alineaciones de Perú vs Uruguay HOY: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez presentaría un once novedoso ante las bajas de jugadores de renombre como André Carrillo, Edison Flores, Renato Tapia y Paolo Guerrero. También conoce cómo jugarían los ‘charrúas’ ante su gente

Alineaciones de Perú vs Uruguay

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 4 de septiembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital peruana

Cuál es el precio de

Valor de apertura del euro en Perú este 4 de septiembre de EUR a PEN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Balacera en la avenida Faucett deja un muerto y un herido: cámaras registran el preciso momento del atentado

La víctima intentó huir y cruzó la pista, pero al tropezarse fue alcanzado por el sicario, quien lo sorprendió cuando estaba detenido en el paradero de transporte público

Balacera en la avenida Faucett
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Vela advierte posible fuga

Rafael Vela advierte posible fuga de Martín Vizcarra y culpa a ley del Congreso: “Puede pasar lo mismo que con Nadine Heredia”

Betssy Chávez abandonará hoy el penal de mujeres de Chorrillos tras más de un año de cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra será liberado hoy: expresidente saldrá del penal de Barbadillo tras cumplir solo 20 días de prisión preventiva

Exministro de Pedro Castillo jura como juez del PJ pese a su activismo político e investigación fiscal

Alejandro Toledo recibe segunda condena por el caso Ecoteva: ¿puede salir en libertad por razones humanitarias?

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva sorprende con su

Christian Cueva sorprende con su reacción al ser consultado si ya se comprometió con Pamela Franco: “Eso es amor”

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

Cri Cri recibió la llamada de la mamá de Jefferson Farfán al salir de la cárcel: “Yo siempre creí en ti”

Magaly Medina minimiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Uruguay

Alineaciones de Perú vs Uruguay HOY: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY en Perú: partido en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Paraguay vs Ecuador HOY: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Colombia vs Bolivia HOY en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Brasil vs Chile HOY: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026