Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Por Infobae Noticias

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Netflix reveló su ranking con las películas más reproducidas en Perú al corte de este martes 2 de septiembre. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Perú

1. Los desenredos del amor (고백의 역사)

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

3. La mujer rey

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

4. Un hombre abandonado (Metruk Adam)

Tras cumplir condena por el delito que cometió su hermano, un hombre vuelve con su familia y encuentra esperanza y consuelo en el profundo vínculo que establece con su sobrina.

5. El Hombre del Norte

El príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.

6. El club del crimen de los jueves (The Thursday Murder Club)

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

7. El indomable Will Hunting

Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente con las matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los académicos le obligará a elegir entre seguir con su vida de siempre -un trabajo fácil, buenos amigos, muchas cervezas y alguna bronca- o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudará a decidirse.

8. Caerás (Fall for Me)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

10. Soltera, casada, viuda, divorciada 2

Las cuatro amigas emprenden un viaje a la nieve para ayudar a Lorena a enfrentar su miedo al matrimonio. Lorena, Daniela, Connie y Cecilia, ahora en etapas distintas, intentan escapar de las dificultades de sus vidas con un viaje que las conecta con su "yo" del pasado, enfrentándose a heridas de la infancia que aún pesan. En este viaje descubren la fuerza de su amistad y el apoyo incondicional que se brindan para superar sus miedos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

