Día de los Ajíes Peruanos: Más de 350 variedades consolidan su lugar como símbolo culinario y motor del agro nacional

Cada primer viernes de septiembre, el país reconoce la riqueza de sus ajíes, fruto que conecta a productores y consumidores

Jazmine Angulo

Jazmine Angulo

Este producto fue el que
Este producto fue el que más subió de precio para los consumidores peruanos. - Crédito Difusión

El primer viernes de septiembre no es una fecha cualquiera en el calendario gastronómico peruano. Ese día, cada año, el país rinde homenaje a un fruto que atraviesa generaciones, define recetas y sostiene economías regionales: el ají. Con más de 350 variedades reconocidas en distintas zonas, este cultivo no solo acompaña la cocina nacional, también se ha convertido en un motor que conecta el campo con los grandes centros de consumo.

Desde el 2018, el Día Nacional de los Ajíes Peruanos recuerda la importancia de este insumo en la mesa y en la vida agrícola. La celebración busca visibilizar a los productores, fortalecer su consumo interno y difundir la diversidad de un alimento que distingue a la gastronomía local en el escenario internacional. “Esta fecha busca visibilizar la labor de los productores, fomentar el consumo de ajíes nacionales y promover su diversidad, no solo como patrimonio culinario, sino también como motor de desarrollo económico”, explicó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) al instaurar la efeméride.

En Lima, el Gran Mercado Mayorista (GMML) se convierte en protagonista de esta conmemoración. Allí se concentra cada día el abastecimiento de toneladas de este fruto que llega de distintas regiones. “El Perú es tierra de ajíes: con más de 350 variedades cultivadas a lo largo del territorio nacional, este fruto emblemático se comercializa cada día desde el corazón del abastecimiento limeño en Santa Anita”, remarca el GMML en un comunicado.

El rol del mercado mayorista

ají - rocoto - capsicum
ají - rocoto - capsicum

El GMML, el centro de abasto más grande del país, resalta el papel del ají en la vida cotidiana de los peruanos. Su gerente de Planeamiento, Presupuesto y Estadística, Néstor Luyo Rosas, lo sintetiza con claridad: “Celebrar el Día Nacional de los Ajíes es reconocer la riqueza de nuestros campos, el esfuerzo de nuestros agricultores y el sabor inconfundible que identifica al Perú en el mundo”.

Los números respaldan su declaración. Durante el 2024 ingresaron al mercado 88,708 toneladas de ajíes, con un flujo constante que permitió abastecer restaurantes, mercados minoristas y hogares limeños. Abril y agosto fueron los meses de mayor movimiento, con 7,455 y 8,126 toneladas respectivamente.

El 2025 trajo consigo un incremento notable. En abril ingresaron 8,129 toneladas, lo que significó un aumento del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior. Agosto registró un ingreso de 8,031 toneladas, confirmando la importancia del ají en el ciclo agrícola y en la dinámica comercial del país. “Más allá del sabor que aporta a la cocina peruana, el ají genera empleo, dinamiza el comercio y fortalece el agro nacional”, señaló la administración del mercado.

Diversidad regional

El Ministerio de Agricultura instauró
El Ministerio de Agricultura instauró el Día de los Ajíes Peruanos cada primer viernes de septiembre, resaltando la riqueza y versatilidad de este ingrediente en la cocina peruana. (Andina)

En Santa Anita convergen ajíes provenientes de Junín, Arequipa, Cusco, Lambayeque y La Libertad, entre otras regiones productoras. La variedad es amplia: ají amarillo, panca, limo y rocoto destacan en la preferencia de comerciantes y consumidores. “Recibimos ajíes de diversas regiones –añade Luyo Rosas–. Este flujo constante es reflejo del dinamismo del sector agroalimentario peruano, del cual nos sentimos profundamente orgullosos”.

El GMML indicó que la celebración no se limita a la mesa. Representa también un compromiso institucional con la biodiversidad y con la herencia culinaria. “El ají no es solo un ingrediente: es cultura, historia y futuro”, expresa Luyo Rosas. La frase resume la visión de un alimento que conecta tradición y desarrollo, y que continuará proyectando al Perú como país productor y exportador de sabores únicos.

En esa línea, el mercado reafirmó su compromiso con la promoción de productos nacionales y con el fortalecimiento de las cadenas de valor que sostienen a miles de familias. “El ají, en todas sus formas y colores, seguirá siendo símbolo de nuestra identidad y sabor del Perú para el mundo”, puntualiza la institución.

