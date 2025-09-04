Perú

Clima hoy en Perú: temperaturas para Cuzco este 4 de septiembre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este jueves, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Cuzco.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Cuzco es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 41% en el transcurso del día y del 42% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 18 grados y un mínimo de 3 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 11.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 15 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas reporta en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaCuzcoperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Pan con chicharrón gratis: regalan 100 desayunos para quienes voten por Perú en concurso de Ibai contra Chile

En Lima, los primeros asistentes a una reconocida chicharronería serán premiados con el clásico bocadillo y café, como parte de una campaña que impulsa votos para el tradicional platillo nacional frente a la marraqueta chilena

Pan con chicharrón gratis: regalan

Alineaciones de Perú vs Uruguay HOY: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez presentaría un once novedoso ante las bajas de jugadores de renombre como André Carrillo, Edison Flores, Renato Tapia y Paolo Guerrero. También conoce cómo jugarían los ‘charrúas’ ante su gente

Alineaciones de Perú vs Uruguay

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 4 de septiembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en la capital peruana

Cuál es el precio de

Valor de apertura del euro en Perú este 4 de septiembre de EUR a PEN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Balacera en la avenida Faucett deja un muerto y un herido: cámaras registran el preciso momento del atentado

La víctima intentó huir y cruzó la pista, pero al tropezarse fue alcanzado por el sicario, quien lo sorprendió cuando estaba detenido en el paradero de transporte público

Balacera en la avenida Faucett
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael Vela advierte posible fuga

Rafael Vela advierte posible fuga de Martín Vizcarra y culpa a ley del Congreso: “Puede pasar lo mismo que con Nadine Heredia”

Betssy Chávez abandonará hoy el penal de mujeres de Chorrillos tras más de un año de cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra será liberado hoy: expresidente saldrá del penal de Barbadillo tras cumplir solo 20 días de prisión preventiva

Exministro de Pedro Castillo jura como juez del PJ pese a su activismo político e investigación fiscal

Alejandro Toledo recibe segunda condena por el caso Ecoteva: ¿puede salir en libertad por razones humanitarias?

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva sorprende con su

Christian Cueva sorprende con su reacción al ser consultado si ya se comprometió con Pamela Franco: “Eso es amor”

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

Cri Cri recibió la llamada de la mamá de Jefferson Farfán al salir de la cárcel: “Yo siempre creí en ti”

Magaly Medina minimiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por pensión de 64 mil soles para Cristian Cueva: “Ni que ganara como Messi”

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Uruguay

Alineaciones de Perú vs Uruguay HOY: posibles titulares en el Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY en Perú: partido en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Paraguay vs Ecuador HOY: partido en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Colombia vs Bolivia HOY en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Brasil vs Chile HOY: partido en Río de Janeiro por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026