Perú

Senamhi: conoce el pronóstico del clima en Lima para hoy, miércoles 3 de septiembre

La institución insistió en que las variaciones de temperatura pueden influir en la sensación térmica, por lo que se sugiere tomar precauciones para las actividades al aire libre

El pronóstico del Senamhi sobre el clima en Lima durante este invierno. Conoce las temperaturas mínimas y máximas para este día

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hoy miércoles 3 de septiembre Lima registrará cielo cubierto en las primeras horas de la mañana, variando a cielo nublado durante el día, con temperaturas máximas de hasta 20℃ en la zona este y 19℃ enla oeste.

Según el pronóstico del Senamhi, la nubosidad matinal irá disipándose con el avance de la jornada, permitiendo la presencia parcial de sol hacia el mediodía.

El organismo detalló que en los distritos de Lima Este la temperatura mínima descenderá a 14℃, mientras que en Lima Oeste / Callao el valor más bajo esperado será de 16℃.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

Las condiciones atmosféricas anticipan un ambiente fresco durante la mañana y la noche, y el predominio de nubes dispersas hacia el mediodía.

La entidad estatal ratificó que no se esperan eventos extremos ni lluvias para hoy en la ciudad de Lima, y reiteró su recomendación de consultar diariamente las actualizaciones meteorológicas a través de los canales oficiales.

El Senamhi insistió en que las variaciones de temperatura pueden influir en la sensación térmica, por lo que se sugiere tomar precauciones para las actividades al aire libre.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

Observación y modelos

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental.

La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

¿Posibilidad de lluvia?

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Lima para este miércoles:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Lima habrá un 3% de posibilidad de lluvia. La nubosidad será del 44% y por la noche habrá una posibilidad del 3% de lluvias.

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

Dos ciudadanas peruanas caminan por un a calla del centro de la ciudad capital en un frío día de invierno. (Andina)

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

(EFE)

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

