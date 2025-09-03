Perú

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 3 de septiembre de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El sol peruano es una
El sol peruano es una de las monedas más volátiles de América Latina. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 3,54 soles en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,03% si se compara con el valor de la jornada anterior, que fue de 3,54 soles, de acuerdo con información de Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,4%, de manera que desde hace un año mantiene aún una disminución del 6,49%.

Si comparamos la cifra con días previos, corta con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones. En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, presenta un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en las últimas fechas.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Economía de Perú en 2025

La economía peruana se recuperó en el cierre del 2024 de la contracción que sufrió el año anterior, el control de la inflación y la mejora en el consumo privado fueron los dos impulsores del desempeño monetario del país. El repunte incentiva a mejorar la proyección de crecimiento del PBI para el periodo de 2025.

El Banco Central de Perú elevó su proyección de crecimiento económico del 3.1% al 3.2% para este año y prevé un mayor dinamismo de sectores vinculados a la industria primaria. El organismo espera que la inflación se ubique en un 2% en medio del rango meta del banco entre el 1 y el 3 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó en su “Reporte de Perspectivas Económicas” que Perú experimentó una recuperación económica en 2024 con un crecimiento estimado del 3.1 por ciento y este repunte se le atribuye al consumo privado.

Para este año se estima un crecimiento similar al del periodo anterior aunque con un comportamiento más conservador, detalló el organismo. Se estima que Perú podría recibir entre 20.000 y 30.000 millones en inversión internacional en 2025 en caso de que las reformas estructurales que impulsan la confianza y promueven la inversión privada sean aprobadas en el Congreso.

El sol ante el dólar y el euro

Pese a la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

La pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

Sin embargo, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

La resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Aunque analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

DólarSol peruanoTipo de cambioperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Junta de Fiscales Supremos alerta que el Ejecutivo de Dina Boluarte quiere asignar un presupuesto que es 145 millones de soles menor al que recibieron en 2024

Fiscalía advierte que el Gobierno

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

La expareja del deportista explicó que los niños se enteraban de las controversias familiares a través de su entorno escolar y relató cómo enfrentaron los momentos de mayor tensión emocional

Pamela López revela el impacto

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

El miércoles y jueves se disputarán los partidos que definirán a los cuatro mejores del certamen organizado por la FIVB

Resultados de cuartos de final

La cruda crítica de Pedro García sobre la falta de delanteros en la selección peruana: “No sabemos cómo juega Luis Ramos’”

El periodista deportivo hizo un recuento de los ‘9′ que pasaron por la ‘bicolor’ en las últimas Eliminatorias y dejó firme comentario sobre el jugador de América de Cali, quien arrancará ante Uruguay

La cruda crítica de Pedro

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

La congresista de Renovación Popular admitió que la agrupación considera a López Aliaga como único candidato y prevé su renuncia en octubre para dar paso a la postulación presidencial

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía advierte que el Gobierno

Fiscalía advierte que el Gobierno incumple su promesa y pretende reducir más su presupuesto para 2026

Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima tras la eventual renuncia de Rafael López Aliaga, dice Norma Yarrow

The Economist tilda de “caricaturesco” a Rafael López Aliaga y critica su gestión en la MML: “La deuda de Lima ha aumentado”

Yonhy Lescano regresa a la contienda electoral: ex Acción Popular confirmó participación en las elecciones 2026

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia y las consecuencias para Perú: “Puede haber una reacción”, advierte excanciller

ENTRETENIMIENTO

Pamela López revela el impacto

Pamela López revela el impacto que ha causado en sus hijos los escándalos de Christian Cueva: “Han venido llorando”

Pamela López responde si dejará que Christian Cueva vea a sus hijos con Pamela Franco

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Mayra Goñi sorprende a Neutro con unas zapatillas de más de mil soles por su cumple

Pamela López revela cómo se comunica con Christian Cueva: “Nos tratamos como Sra. López y Sr. Cueva”

DEPORTES

Agente de Alberto Velásquez: “No

Agente de Alberto Velásquez: “No es una decisión definitiva [representar a Perú]; todo está abierto hasta que debute oficialmente”

Resultados de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: estos son los semifinalistas del torneo

La cruda crítica de Pedro García sobre la falta de delanteros en la selección peruana: “No sabemos cómo juega Luis Ramos’”

Programación de cuartos de final del Mundial Femenino de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Se filtró fallo final de Conmebol del caso Independiente vs U. de Chile: Alianza Lima ya tendría rival en Copa Sudamericana 2025