Magaly Medina pide disculpas a Angye Zapata por error en ampay: “Fue un error garrafal de mi equipo”

La conductora reconoció públicamente la equivocación de su programa al atribuir imágenes falsas a la modelo y anunció medidas disciplinarias

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina tras confusión con Angie Zapata: “La vergüenza la paso yo por error de otros”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina abrió su programa del 2 de setiembre con una declaración fuerte, marcada por la incomodidad y la autocrítica.

La periodista reconoció en vivo un error cometido por su equipo de producción al promocionar un ampay del arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, asegurando que las imágenes correspondían a la joven modelo Angie Zapata, cuando en realidad no se trataba de ella.

Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angie Zapata, porque esas imágenes no correspondían. La persona que aparece en esas imágenes no es ella”, fueron las primeras palabras de la conductora, dejando en claro que se trató de un error que no pasaría desapercibido.

Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly, conocida por ser estricta en su trabajo y por no dejar pasar errores en el mundo de la farándula, no dudó en señalar directamente a su propio equipo.

Un error garrafal de mis reporteros, de las personas que trabajan junto a mis reporteros y que supervisan o deberían supervisar el trabajo de ellos. En algunos, guiados por su entusiasmo, se dejan arrastrar por él: ‘Tengo estas imágenes’, y no se dan el trabajo de verificar de quién se trata”, expresó, visiblemente mortificada.

La conductora recordó que en su programa, donde se vive del espectáculo y de la veracidad de la información, no puede existir espacio para confusiones de identidad.

Se supone que en este programa hacemos espectáculos y todos los reporteros, incluida yo, conocemos y sabemos de quién es quién en la farándula y no podemos equivocarnos. Entonces, esta es una equivocación que habla de que hay varias cosas que corregir en el equipo”.

Magaly Medina reconoce error en ampay de Ángelo Campos: “Mil disculpas a Angie Zapata por haberla involucrado”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

