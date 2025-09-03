Perú

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 3 de septiembre

El costo de los carburantes cambia diariamente en la capital peruana

Por Rodrigo Gutiérrez González

Diversos factores modifican el precio
Diversos factores modifican el precio de las gasolinas. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu coche, consulta cuáles son los precios de los principales combustibles en la capital del país este miércoles publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es relevante mencionar que el costo de los combustibles varía constantemente, por lo que es necesario mantenerse actualizado sobre su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los mismos operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas en Lima

Fecha: 3 de septiembre

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,5 soles el galón

Precio mínimo: 12,69 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 20,99 soles el galón

Precio mínimo: 13,45 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,99 soles el galón

Precio mínimo: 14,09 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está el establecimiento más cercana con el mejor costo.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los costos de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

