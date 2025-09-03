Perú

Abogado de Betssy Chávez alerta de presunta suplantación en audiencia, pero era él quien había ingresado tres veces a la sesión

“Pensé en un momento que se trataba de técnicas fujimontesinistas”, expresó el abogado Raúl Noblecilla al escuchar la conclusión del técnico del área informática

Camila Calderón

Camila Calderón

La audiencia judicial de este martes involucró un episodio inusual durante el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros acusados por el delito de rebelión. La defensa de Betssy Chávez, el abogado Raúl Noblecilla, advirtió en medio de la sesión que detectó la presencia de otros usuarios conectados a la plataforma virtual bajo su mismo nombre, lo que generó incertidumbre sobre posibles suplantaciones o una falla técnica durante el desarrollo del proceso. El incidente, transmitido durante la audiencia y gestionado por la Corte Suprema, obligó a realizar una verificación técnica en tiempo real para aclarar lo ocurrido.

Luego de rechazarse la reposición planteada, pidió la palabra. “Quiero dar cuenta de una situación rara que están apareciendo. Dentro de las personas conectadas hay dos Raúl Noblecilla. Hasta donde sé, no tengo este poder de desdoblamiento. No sé qué puede ser. A veces es una falla técnica, pero quiero advertir porque lamentablemente cuando hay dictadura y se tiene un presidente de la República que se quiere asesinar y otros perseguidos políticos, cualquier cosa puede suceder”, expuso el letrado.

Ante la alerta, la directora de debates, Norma Carbajal dispuso la participación de los especialistas de audio y de informática. Tras una revisión sobre la lista de usuarios conectados, se comprobó que efectivamente existían varias sesiones abiertas con el nombre Raúl Noblecilla, pero que se trataba de él.

Captura de pantalla de la
Captura de pantalla de la audiencia. | PJ

El técnico del área informática, Carlos Jesús Compa Pizarro, preguntó por posibles accesos simultáneos desde diferentes dispositivos asociados a la cuenta personal del abogado. “Bueno, estoy conectado desde mi computadora, desde la laptop. Me he conectado como regularmente lo suelo hacer, pero no descarto la posibilidad de que pueda ser una falla mía también”, respondió la defensa de Betssy Chávez.

Ante esa declaración, el área técnica decidió cerrar las conexiones duplicadas y solicitó que el letrado volviera a ingresar si la sesión principal se desconectaba. Es en ese momento que confirmó que las múltiples conexiones respondían a ingresos duplicados realizados por la misma persona. “Sí. Al parecer era el mismo doctor desde otra, desde otro equipo. Parece que se ha quedado pegado en su computadora”, indicó el personal técnico durante la audiencia.

El presidente de la sala interrumpió la explicación para advertir que debía esperarse el reingreso del abogado a fin de darle los detalles. “¿Un ingreso simultáneo? [Sí] ¿Pero en estos momentos está él? Tiene que regresar, para que le digas en su cara“, se le oye decir al juez supremo José Neyra Flores.

Una vez reconectado se le comentó del hecho. “Por favor que el técnico de la razón sobre lo que ha ocurrido”, manifestó la jueza Carbajal y el técnico repitió que provenía de la propia cuenta del abogado. “Me alegra saber. Pensé en un momento que se trataba de técnicas fujimontesinistas. Gracias a Dios, no lo es en esta oportunidad. Gracias, señorita jueza provisional”, respondió Noblecilla.

