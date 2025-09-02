Wilmer Márquez: del escenario musical a la literatura infantil en quechua

Wilmer Márquez compagina la música con la literatura.

La vida de Wilmer Márquez tiene dos pasiones, la música y la literatura, con un propósito vital: sembrar valores y conciencia ambiental en la infancia peruana. Esta vez, el líder del grupo Markess y psicólogo celebró la publicación de su quinto libro de la saga “Súper Mat”, titulado “Súper Mat y su amigo Inti en la ciudad de Los Reyes”, y dio un paso trascendental al confirmar que la obra será traducida al quechua para llegar a los niños andinos en su lengua originaria. Márquez busca, así, que la voz del pequeño héroe resuene no solo en español, sino también en el idioma de los abuelos de los Andes.

La nueva entrega narra la historia de Mateo, quien vuelve a convertirse en Súper Mat para enfrentar la emergencia de un mar cubierto de petróleo. Los protagonistas –junto a su perro Inti y la ayuda celestial de Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres– encarnan valores como la solidaridad, el civismo y la defensa de la vida. El relato aprovecha elementos de la fe y el patrimonio cultural para trazar una enseñanza de ecología activa: “Cada ser fue creado con un propósito, y el mar es fuente de vida”, sintetiza el propio Márquez. Para el autor, la combinación de entretenimiento y lección es clave en la formación de liderazgo responsable desde la niñez.

Wilmer Márquez es cantante de profesión, además de psicólogo.

“Con la literatura infantil busco que los niños y jóvenes sean líderes en el futuro”, dijo al diario Expreso. En artista considera que la niñez, hoy más que nunca, está expuesta a la distracción constante de la tecnología y los contenidos digitales. Frente a ello, propone una alternativa. “La literatura infantil es poder hacer posible que los niños y jóvenes del Perú sean mejores líderes del futuro, con ética y moral, solidarios”, señaló Marques, resaltando que la lectura puede ser una herramienta eficaz para educar ciudadanos capaces de transformar la sociedad y proteger el medioambiente.

Relatos con identidad peruana

En su trayectoria, Márquez ha editado cinco títulos de la saga Súper Mat, entre los que destacan “Los defensores de la ecología”, “Salvando Paititi”, “Buscando al Señor de los Temblores” y “Pachacámac”. En todos, el hilo conductor es la defensa del entorno natural, el rescate de la peruanidad y la fe. La decisión de traducir al quechua la última entrega, según expresa, es un reconocimiento a las culturas originarias y un esfuerzo concreto porque “la literatura también debe hablar en el idioma del corazón de los Andes”.

"Súper Mat y su amigo Inti en la ciudad de Los Reyes” es el libro de Wilmer Márquez

El autor cuenta que ya tiene adelantado un sexto libro centrado en Chanan Cori Coca, una heroína inca poco difundida por la historiografía oficial. “Es hora de contar también las hazañas de las mujeres poderosas de nuestra historia”, afirma entusiasmado, convencido de que mostrar ejemplos propios fortalece la identidad y autoestima de las nuevas generaciones. Además, señala que las ventas y recepción de sus libros en ciudades como Lima y Arequipa lo motivan a seguir difundiendo su obra. Extiende su gratitud a las librerías y lectores que le dan soporte a su causa.

Frente a la pregunta sobre el lugar de la literatura infantil en una sociedad golpeada por la violencia, Márquez sostiene que educar desde la infancia es imprescindible para lograr un cambio real. “Es vital fijar nuestras intenciones de empezar a trabajar en cambiar la mentalidad de nuestros niños y jóvenes, para hacer cambios en nuestra sociedad. Ellos son el futuro, tenemos que inculcarles solo valores, que no se distraigan en cosas malas”, advierte. Insiste en que la literatura, el arte y el conocimiento del pasado —valores familiares, unión y civismo— deben ser pilares prioritarios para el Perú.

El escritor, también guitarrista y director musical del grupo Markess, no descarta explorar la literatura para todos los públicos. “Mi idea es escribir libros para todas las edades, para enseñar a través de la lectura las rutas de la costa, sierra y selva del Perú. Que el mundo conozca nuestro territorio tan rico en flora y fauna”, revela. Entre sus proyectos para 2025, desea ahondar campañas educativas, publicar nuevas aventuras de Súper Mat e impulsar políticas públicas de apoyo a la cultura y la educación. “La infancia puede ser semilla de esperanza”, dice con entusiasmo.

Wilmer Márquez es líder del grupo Markess.