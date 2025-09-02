Qué se celebra el 1 de septiembre en el Perú: una fecha para recordar hitos históricos y culturales que marcaron al país y al mundo

El 2 de septiembre invita a mirar el pasado con gratitud y el futuro con visión, integrando logros culturales, descubrimientos médicos y aprendizajes que transforman realidades. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de septiembre reúne hechos históricos y culturales de gran relevancia. En 1883, el torero afroperuano Ángel Custodio Valdez debutó en Madrid, marcando un hito en la tauromaquia.

En 1941 nació el guitarrista Pepe Torres, leyenda del criollismo y embajador musical del Perú. Además, se celebra el Día del Neurólogo Peruano, reconociendo la labor médica y los avances científicos.

En el ámbito mundial, se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón en 1945. Finalmente, del 2 al 5 de septiembre se realiza la Semana del Aprendizaje Digital, promoviendo la educación con tecnología.

02 de septiembre de 1883 - Ángel Custodio Valdez, el primer torero afroperuano, se presentó en Madrid y dejó huella histórica

Hijo de esclavos, Ángel Custodio Valdez alcanzó fama internacional. Su histórica presentación en Madrid el 2 de septiembre de 1883 lo consagró como figura pionera del toreo peruano. (BNP)

Ángel Custodio Valdez y Franco, nacido el 2 de octubre de 1838 en Ingenio, Nazca, hijo de esclavos, se convirtió en el primer torero afroperuano reconocido internacionalmente.

Famoso por su imponente físico y sus habilidades en la tauromaquia, logró consolidar una exitosa carrera en el Perú y en el extranjero. Su debut en la Plaza de Toros de Madrid el 2 de septiembre de 1883 marcó un hito, y en 1885 tuvo una actuación memorable.

Considerado una figura pionera y símbolo de trascendencia cultural, se retiró en 1909 y falleció en 1911, dejando un legado histórico en el mundo taurino.

02 de septiembre de 1941 – nace Pepe Torres, leyenda viva de la guitarra peruana y embajador del criollismo

Con más de medio siglo de carrera, Pepe Torres se consolidó como referente de la música criolla. Su nacimiento el 2 de septiembre de 1941 marcó el inicio de una leyenda viva. (Andina)

José “Pepe” Torres Ventocilla, nacido el 2 de septiembre de 1941 en Gorgor, Cajatambo, es uno de los guitarristas más emblemáticos del Perú. Desde niño mostró pasión por la guitarra, fabricando su primer instrumento con materiales caseros.

A los 16 años debutó grabando un disco y, con el tiempo, trabajó junto a grandes maestros como Óscar Avilés y acompañó a destacados intérpretes criollos. Representó al Perú en giras internacionales y dedicó más de medio siglo a la música y la enseñanza.

Con 82 años, sigue siendo referente del criollismo y su legado se preserva a través de su escuela y sus innumerables grabaciones.

02 de septiembre - Día del Neurólogo Peruano

Cada 2 de septiembre se rinde homenaje a quienes dedican su vida a estudiar el cerebro, cuidando la calidad de vida y el bienestar de millones de peruanos (Andina)

Cada 2 de septiembre se celebra el Día del Neurólogo Peruano, una fecha dedicada a reconocer la labor de los especialistas en neurología, quienes contribuyen al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

La conmemoración fue establecida mediante la Resolución Ministerial N° 991-2019/Minsa y coincide con la fundación, en 1938, de la Sociedad de Neuropsiquiatría, Medicina Legal y Ciencias Afines, impulsada por Julio Oscar Trelles y Honorio Delgado.

Este día también busca fomentar la reflexión sobre los avances científicos y la importancia de la neurología en el bienestar y calidad de vida de la población peruana.

02 de septiembre - se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón

Millones de víctimas y ciudades devastadas dejaron huella imborrable. El 2 de septiembre de 1945 Japón se rindió, sellando el fin de la Segunda Guerra Mundial. (Nat Geo)

El 2 de septiembre se recuerda el fin de la Segunda Guerra Mundial tras la rendición incondicional de Japón, acontecimiento que marcó uno de los episodios más devastadores de la historia.

Luego de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, el emperador Hirohito pidió a su gobierno cesar el conflicto y entregarse. Japón anunció su rendición el 14 de agosto de 1945, conocida como el Día de la Victoria sobre Japón, y la formalizó al firmar el Instrumento de Rendición el 2de septiembre.

Con este acto, la guerra que comenzó el 1 de septiembre de 1939 llegó oficialmente a su fin, dejando millones de víctimas y ciudades devastadas.

2 de septiembre – Semana del Aprendizaje Digital

La celebración busca potenciar el aprendizaje con tecnología, promover la alfabetización digital y garantizar la conectividad justa y segura para estudiantes y docentes. (Freepik)

La Semana del Aprendizaje Digital, promovida por la UNESCO, se celebra del 2 al 5 de septiembre de 2025 para destacar el papel fundamental de los dispositivos móviles en la educación moderna.

Este evento busca difundir cómo los teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles impulsan el acceso pedagógico y fomentan la lectura, la alfabetización y la equidad educativa.

También se promueve el uso responsable de estas tecnologías mediante la formación docente, la creación de contenidos adaptados y políticas que aseguren conectividad justa y segura.