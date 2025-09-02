Perú

Qué se celebra el 1 de septiembre en el Perú: una fecha para recordar hitos históricos y culturales que marcaron al país y al mundo

Una fecha que une arte, ciencia, innovación y reflexión, donde se reconoce la riqueza cultural, los avances en salud y la importancia de adaptarse a la era tecnológica

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
El 2 de septiembre invita
El 2 de septiembre invita a mirar el pasado con gratitud y el futuro con visión, integrando logros culturales, descubrimientos médicos y aprendizajes que transforman realidades. (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 2 de septiembre reúne hechos históricos y culturales de gran relevancia. En 1883, el torero afroperuano Ángel Custodio Valdez debutó en Madrid, marcando un hito en la tauromaquia.

En 1941 nació el guitarrista Pepe Torres, leyenda del criollismo y embajador musical del Perú. Además, se celebra el Día del Neurólogo Peruano, reconociendo la labor médica y los avances científicos.

En el ámbito mundial, se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón en 1945. Finalmente, del 2 al 5 de septiembre se realiza la Semana del Aprendizaje Digital, promoviendo la educación con tecnología.

02 de septiembre de 1883 - Ángel Custodio Valdez, el primer torero afroperuano, se presentó en Madrid y dejó huella histórica

Hijo de esclavos, Ángel Custodio
Hijo de esclavos, Ángel Custodio Valdez alcanzó fama internacional. Su histórica presentación en Madrid el 2 de septiembre de 1883 lo consagró como figura pionera del toreo peruano. (BNP)

Ángel Custodio Valdez y Franco, nacido el 2 de octubre de 1838 en Ingenio, Nazca, hijo de esclavos, se convirtió en el primer torero afroperuano reconocido internacionalmente.

Famoso por su imponente físico y sus habilidades en la tauromaquia, logró consolidar una exitosa carrera en el Perú y en el extranjero. Su debut en la Plaza de Toros de Madrid el 2 de septiembre de 1883 marcó un hito, y en 1885 tuvo una actuación memorable.

Considerado una figura pionera y símbolo de trascendencia cultural, se retiró en 1909 y falleció en 1911, dejando un legado histórico en el mundo taurino.

02 de septiembre de 1941 – nace Pepe Torres, leyenda viva de la guitarra peruana y embajador del criollismo

Con más de medio siglo
Con más de medio siglo de carrera, Pepe Torres se consolidó como referente de la música criolla. Su nacimiento el 2 de septiembre de 1941 marcó el inicio de una leyenda viva. (Andina)

José “Pepe” Torres Ventocilla, nacido el 2 de septiembre de 1941 en Gorgor, Cajatambo, es uno de los guitarristas más emblemáticos del Perú. Desde niño mostró pasión por la guitarra, fabricando su primer instrumento con materiales caseros.

A los 16 años debutó grabando un disco y, con el tiempo, trabajó junto a grandes maestros como Óscar Avilés y acompañó a destacados intérpretes criollos. Representó al Perú en giras internacionales y dedicó más de medio siglo a la música y la enseñanza.

Con 82 años, sigue siendo referente del criollismo y su legado se preserva a través de su escuela y sus innumerables grabaciones.

02 de septiembre - Día del Neurólogo Peruano

Cada 2 de septiembre se
Cada 2 de septiembre se rinde homenaje a quienes dedican su vida a estudiar el cerebro, cuidando la calidad de vida y el bienestar de millones de peruanos (Andina)

Cada 2 de septiembre se celebra el Día del Neurólogo Peruano, una fecha dedicada a reconocer la labor de los especialistas en neurología, quienes contribuyen al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso.

La conmemoración fue establecida mediante la Resolución Ministerial N° 991-2019/Minsa y coincide con la fundación, en 1938, de la Sociedad de Neuropsiquiatría, Medicina Legal y Ciencias Afines, impulsada por Julio Oscar Trelles y Honorio Delgado.

Este día también busca fomentar la reflexión sobre los avances científicos y la importancia de la neurología en el bienestar y calidad de vida de la población peruana.

02 de septiembre - se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón

Millones de víctimas y ciudades
Millones de víctimas y ciudades devastadas dejaron huella imborrable. El 2 de septiembre de 1945 Japón se rindió, sellando el fin de la Segunda Guerra Mundial. (Nat Geo)

El 2 de septiembre se recuerda el fin de la Segunda Guerra Mundial tras la rendición incondicional de Japón, acontecimiento que marcó uno de los episodios más devastadores de la historia.

Luego de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, el emperador Hirohito pidió a su gobierno cesar el conflicto y entregarse. Japón anunció su rendición el 14 de agosto de 1945, conocida como el Día de la Victoria sobre Japón, y la formalizó al firmar el Instrumento de Rendición el 2de septiembre.

Con este acto, la guerra que comenzó el 1 de septiembre de 1939 llegó oficialmente a su fin, dejando millones de víctimas y ciudades devastadas.

2 de septiembre – Semana del Aprendizaje Digital

La celebración busca potenciar el
La celebración busca potenciar el aprendizaje con tecnología, promover la alfabetización digital y garantizar la conectividad justa y segura para estudiantes y docentes. (Freepik)

La Semana del Aprendizaje Digital, promovida por la UNESCO, se celebra del 2 al 5 de septiembre de 2025 para destacar el papel fundamental de los dispositivos móviles en la educación moderna.

Este evento busca difundir cómo los teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles impulsan el acceso pedagógico y fomentan la lectura, la alfabetización y la equidad educativa.

También se promueve el uso responsable de estas tecnologías mediante la formación docente, la creación de contenidos adaptados y políticas que aseguren conectividad justa y segura.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu-noticias

Últimas Noticias

Ethel Pozo rompe en llanto al despedirse de su hija mayor en España: “Hoy empieza tu vida universitaria”

La hija de Gisela Valcárcel no pudo contener las lágrimas al despedirse de su primogénita, quien inicia la carrera de Arquitectura en el extranjero

Ethel Pozo rompe en llanto

Así es cómo debes consumir el membrillo para mejorar la digestión y aliviar la gastritis

El membrillo es una fruta de sabor astringente que se consume mayormente cocida o en preparaciones naturales

Así es cómo debes consumir

Oliver Sonne se postula como ‘9′ en la selección peruana ante la falta de goleadores en Eliminatorias 2026: “Sí puedo”

El futbolista del Burnley llega con la motivación elevada luego de haber celebrado su primera anotación en Turf Moor en la clasificación a la 3era ronda de la Carabao Cup

Oliver Sonne se postula como

Estas son las enfermedades que se pueden prevenir al hacer ejercicio de manera regular

La inactividad física está considerada como uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura

Estas son las enfermedades que

Una ballena quedó varada en playas de Tumbes durante temporada de avistamiento de cetáceos: ¿qué se conoce hasta ahora?

Un ejemplar de gran tamaño fue hallado sin vida en la costa norte, generando alarma entre residentes y operadores turísticos por el posible impacto ambiental y la necesidad de investigar las causas del varamiento

Una ballena quedó varada en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambios en el mercado de

Cambios en el mercado de los 0km: un segmento recupera terreno y le saca ventas a los modelos de moda que todos quieren tener

El Gobierno monitorea los nuevos acuerdos salariales, mientras hay gremios que siguen desafiando la pauta oficial

El misterio de la libélula que volaba entre dinosaurios y reescribe parte de la historia evolutiva

Día Mundial del Coco: cinco recetas fáciles y creativas para disfrutar su sabor

Por qué las personas con trastornos psiquiátricos eligen parejas con diagnósticos similares, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Indonesia: seis muertos

Crisis en Indonesia: seis muertos y más de 20 desaparecidos tras la represión a las movilizaciones contra el Congreso

Por fin sabemos por qué Emma Stone se afeitó la cabeza

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país