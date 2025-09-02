Perú

Examen San Marcos 2026-I: ¿Cuál es la carrera con más vacantes y la que tiene menos plazas?

La UNMSM ya comenzó la cuenta regresiva para su examen de admisión en la que miles de postulantes lucharán por un cupo en la casa de estudios

Por Alejandro Aguilar

San Marcos ofrece 78 carreras en este proceso de admisión - Créditos: UNMSM.

El proceso de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), una de las convocatorias con mayor interés entre los postulantes a la educación superior pública, ya tiene fechas definidas.

El examen de ingreso se desarrollará el 13, 14, 20 y 21 de septiembre de 2025, según el cronograma informado en el reglamento difundido por la institución. La distribución de las jornadas busca organizar el flujo de postulantes y fortalecer la seguridad durante la evaluación, informó la universidad.

Como parte del proceso, la UNMSM publicó en su regulación oficial el detalle de vacantes disponibles en cada carrera profesional, información considerada clave para quienes buscan asegurar una de las plazas. El documento, orientado a brindar transparencia y claridad en la competencia, pone en evidencia las diferencias en la demanda y la oferta de cupos por especialidad.

San Marcos se llevará a cabo en tres fechas - Créditos: UNMSM.

La carrera que registra el menor número de plazas es Danza, con solo 6 cupos asignados para esta edición del examen. Después, le sigue Ciencias de los Alimentos con 10 plazas.

En contraste, Contabilidad se ubica como la carrera con mayor disponibilidad, al sumar 139 vacantes distribuidas en tres sedes de la misma universidad: Lima (99), San Juan de Lurigancho (20) y Huaral (20). Derecho la secunda con 135.

San Marcos recibirá a miles de postulantes en septiembre - Créditos: UNMSM.

Vacantes por carrera

A continuación, la cantidad de plazas por carrera en la UNMSM:

Área A: Ciencias de la Salud (EBR y EBA)

  • Medicina Humana: 55
  • Obstetricia: 44
  • Enfermería: 46
  • Tecnología Médica (Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Física y Rehabilitación): 17
  • Tecnología Médica (Radiología): 17
  • Tecnología Médica (Terapia Ocupacional): 17
  • Nutrición: 24
  • Farmacia y Bioquímica: 29
  • Ciencias de los Alimentos: 10
  • Toxicología: 11
  • Odontología: 25
  • Medicina veterinaria: 20
  • Psicología: 48
  • Psicología Organizacional y de la Gestión Humana: 21

Área B: Ciencias Básicas (EBR y EBA)

  • Química: 28
  • Ciencias Biológicas: 25
  • Genética y Biotecnología: 21
  • Microbiología y Parasitología: 23
  • Física: 35
  • Matemática: 49
  • Estadística: 47
  • Investigación Operativa: 49
  • Computación Científica: 48
San Marcos ya comenzó la cuenta regresiva para su examen de admisión - Créditos: UNMSM.

Área C: Ingeniería (EBR y EBA)

  • Ingeniería Química: 38
  • Ingeniería Agroindustrial: 35
  • Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento: 16
  • Ingeniería Mecánica de Fluidos: 30
  • Ingeniería Geológica: 21
  • Ingeniería Geográfica: 25
  • Ingeniería de Minas: 15
  • Ingeniería Metalúrgica: 15
  • Ingeniería Civil: 27
  • Ingeniería Ambiental: 15
  • Arquitectura y Urbanismo: 20
  • Ingeniería Industrial: 73
  • Ingeniería Textil y Confecciones: 26
  • Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo: 18
  • Ingeniería Logística y Cadena de Suministro Digital: 26
  • Ingeniería Electrónica: 45
  • Ingeniería Eléctrica: 20
  • Ingeniería de Telecomunicaciones: 30
  • Ingeniería Biomédica: 15
  • Ingeniería Mecatrónica: 20
  • Ingeniería Nuclear: 20
  • Ingeniería de Sistemas: 32
  • Ingeniería de Software: 15
  • Ciencia de la Computación: 15
San Marcos anunció que su examen se llevará a cabo en cuatro fechas - Créditos: UNMSM.

Área D: Ciencias Económicas y de la Gestión (EBR y EBA)

  • Administración: Lima (83), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Turismo: Lima (45), SJL (10), Huaral (10)
  • Administración de Negocios Internacionales: Lima (47), SJL (9), Huaral (9)
  • Administración de la Gastronomía: 12
  • Administración Marítima y Portuaria: Lima (11) y Huaral (12)
  • Marketing: 12
  • Contabilidad: Lima (99), SJL (20), Huaral (20)
  • Gestión Tributaria: Lima (35) y SJL (20)
  • Auditoría Empresarial y del Sector Público: Lima (35) y SJL (20)
  • Presupuesto y Finanzas Públicas: Lima (35) y SJL (20)
  • Criminalística Financiera Forense: 40
  • Economía: 77
  • Economía Pública: 64
  • Economía Internacional: 68

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (EBR y EBA)

  • Derecho: 135
  • Ciencia Política: 40
  • Literatura: 17
  • Filosofía: 17
  • Lingüística: 16
  • Comunicación Social: 18
  • Arte: 17
  • Bibliotecología y Ciencias de la Información: 15
  • Danza: 6
  • Conservación y Restauración: 12
  • Lengua, Traducción e Interpretación: 15
  • Educación Inicial: 12
  • Educación Primaria: 16
  • Educación Secundaria: 60
  • Educación Física: 55
  • Historia: 15
  • Sociología: 22
  • Antropología: 23
  • Arqueología: 23
  • Trabajo Social: 35
  • Geografía: 35

