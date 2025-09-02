Perú

Conoce el pronóstico del tiempo en Trujillo de este miércoles 3 de septiembre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Por Omar López

Guardar
El texto describe la diversidad climática de Perú, señalando que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), existen hasta 38 tipos de climas debido a factores geográficos. Sin embargo, destaca tres climas principales asociados a las distintas regiones del país. Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este miércoles 3 de septiembre el pronóstico del clima es:

  • Cielo cubierto con llovizna ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde; cielo nublado al atardecer y por la noche.
  • Por su parte, la temperatura máxima será de 21ºC
  • mientras que la mínima de 15ºC.

Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

¿Cómo es el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

El impacto de El Niño en Trujillo

(EFE/Institute for Basic Science)
(EFE/Institute for Basic Science)

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, como El Niño y La Niña, influyen de manera directa en el clima de Trujillo por su ubicación en la costa norte del Perú. Durante El Niño, el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico altera los patrones habituales y provoca lluvias intensas en esta región, donde las precipitaciones suelen ser escasas. Esta alteración genera situaciones inusuales como inundaciones y desbordes de ríos, impactando tanto en la ciudad como en áreas rurales.

Durante los episodios severos de El Niño, registrados en 1983, 1998 y 2017, Trujillo enfrentó lluvias fuera de lo común que ocasionaron efectos negativos sobre infraestructura, viviendas y actividades económicas. El aumento del caudal en los ríos Moche y otros generó daños materiales y afectó zonas emblemáticas como Chan Chan, cuyo material de construcción es vulnerable a la humedad. Estas circunstancias pusieron a prueba la resiliencia de la ciudad y la capacidad de respuesta frente a emergencias.

En contraste, La Niña produce condiciones opuestas al enfriar las aguas del Pacífico. En Trujillo, esto se traduce en refuerzo del clima seco, menor probabilidad de lluvias y un descenso leve de las temperaturas. Si bien La Niña puede limitar la disponibilidad de agua y reducir la productividad agrícola, no ocasiona los problemas graves que suele provocar El Niño, por lo que la ciudad mantiene su rutina en términos generales.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Reimond Manco aseguró que fue mejor futbolista que Christian Cueva: “Veo mis videos y no sé cómo desperdicié mi talento”

El ‘Rei’ se pronunció sobre las comparaciones con ‘Aladino’, así como otros jugadores y exjugadores como André Carrillo, Edison Flores, ‘Chorri’ Palacios y más

Reimond Manco aseguró que fue

Ministro del Interior sugiere que funcionario de la embajada indonesia fue “centrado” por su propio entorno: “Esto es sicariato”

El ministro Carlos Malaver calificó el asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia en Lima como un homicidio en modalidad de sicariato. Además, señaló que no descarta ninguna hipótesis

Ministro del Interior sugiere que

‘Cuto’ Guadalupe niega ser trabajador fantasma: reconoce servicios a la Municipalidad de Ate y no descarta acciones legales

Exjugador aseguró que vínculo laboral fue a través de órdenes de servicio y cumplió “a cabalidad con las funciones para las que fui contratado”

‘Cuto’ Guadalupe niega ser trabajador

Reubican a 15 reos de alto riesgo por motín en penal de Cajamarca: serán trasladados a Challapalca

Este reclusorio, ubicado en Tacna, a más de 4,600 metros sobre el nivel del mar, es considerado una de las prisiones de mayor seguridad del Perú

Reubican a 15 reos de

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

‘Juampi’ es la gran novedad en la lista del capitán Luis Horna. La tercera raqueta nacional estuvo fuera de competencia por cerca de cuatro meses y viene de estrenarse en un torneo ITF

Con el regreso de Jean
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se opone

Rafael López Aliaga se opone al penal El Frontón y plantea enviar reos peligrosos a la selva: “Ahí están las shushupes”

Denuncian nombramientos vinculados a APP en EsSalud: piden la salida de Segundo Acho

Lima Expresa tendrá la concesión de Línea Amarilla hasta 2055: Así lo ordena arbitraje que perdió la MML

Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denuncia a Juan José Santiváñez por presunta negociación incompatible

Rafael López Aliaga revela que sus amigos le han sugerido dejar la política: “Me dicen ‘podrías estar en otra parte, descansando’”

ENTRETENIMIENTO

Furrey regresó a ‘Habla Good’

Furrey regresó a ‘Habla Good’ tras fuerte accidente y emociona a fans con su testimonio

Pamela López presenta nuevo abogado después que Rosario Sasieta dejara su defensa ad honorem

Christian Cueva regresó a Lima y vivió un emotivo reencuentro con sus hijos tras acuerdo con Pamela López

Abogado de Pamela López se pronuncia y hace aclaración sobre Christian Cueva: “No existía restricción para visitar a sus hijos”

Jamila Dahabreh revela que rechazó sentarse en ‘El Valor de la Verdad’: “Quisiera aclarar cosas, pero es exponerme”

DEPORTES

Con el regreso de Jean

Con el regreso de Jean Pablo Varillas, Perú presentó a sus cuatro convocados para la serie ante Portugal por Copa Davis

DT de Pumas lanzó firme mensaje sobre la salida de Piero Quispe a Australia: “Se va un poco lejos, es una decisión de él”

Claudio Pizarro, nominado como carta héroe del Bayern Múnich en FC26 junto a míticos Stefan Effenberg y Giovane Élber

José Carvallo hizo sincera reflexión sobre el caso Piero Quispe en Australia: ¿Si fuera importante para Pumas lo soltaban?

Los resultados que necesita Perú ante Uruguay para soñar con el repechaje al Mundial 2026