Perú

Congreso recolecta firmas para presentar moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez

Parlamentarios cuestionan permanencia del titular de Justicia por investigaciones fiscales, reuniones extraoficiales y falta de garantías para el sector. Renovación Popular, el Bloque Democrático Popular y otros grupos evalúan su respaldo

Por Olenka Pizarro

Guardar
Recolectan firmas para presentar moción de censura contra el ministro Santiváñez | América TV

El Congreso de la República ha iniciado la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La medida surge tras las revelaciones de Cuarto Poder sobre reuniones extraoficiales del funcionario, las investigaciones de la Fiscalía por presuntamente liderar una organización criminal y denuncias de favorecimiento a antiguos clientes.

El congresista Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular, confirmó que su bancada ya elaboró una moción de censura y que las firmas “ya están corriendo”. Según detalló, la acusación se sustenta en indicios de favorecimiento a abogados investigados por la Fiscalía mediante la flexibilización de requisitos en el Ministerio del Interior.

“Son indicios y si vienen a hacer transgresión de ley, con mucha mayor razón el Ministerio Público debe actuar con celeridad. No se va a pasar por agua tibia, se tiene que fiscalizar”, declaró.

Desde la Comisión de Fiscalización, adelantó que también se evaluará invitar al ministro Santiváñez para que brinde explicaciones.

Ministro se refirió a la
Ministro se refirió a la reapertura del penal El Frontón. | Minjus

Renovación Popular pide salida “urgente”

El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, sostuvo que la salida de Santiváñez es “necesaria y urgente”, al considerar que no brinda garantías en la conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Desde el Ministerio de Justicia no da garantías, en lo absoluto, de que va a hacer un buen papel, de que vamos a tener una persona que nos represente a nivel internacional frente a la posibilidad de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señaló en Canal N.

Bazán cuestionó, además, a la presidenta Dina Boluarte por mantener en su entorno a funcionarios que generan “incertidumbre”. Recordó que Santiváñez ya fue censurado en marzo de este año cuando ocupaba la cartera del Interior.

Exministro fue confrontado por usuarios
Exministro fue confrontado por usuarios en redes sociales. | Mininter

El parlamentario adelantó que su bancada definirá postura el miércoles 3 de septiembre, pero expresó que, a título personal, respalda la moción de censura.

“Procesos saludables para la democracia”

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, opinó que todos los procesos de interpelación y censura “son saludables para la democracia”. En entrevista con RPP, indicó que corresponde al Parlamento analizar la situación del ministro.

“Siempre he estado a favor de todas las interpelaciones que se den”, sostuvo, aunque reconoció que el tema también tiene una dimensión política que debe ser evaluada.

Visitas de Juan José Santiváñez
Visitas de Juan José Santiváñez en conocido bar del Centro de Lima. |

Respuesta de Santiváñez y denuncias en torno al caso Ícaro

El ministro de Justicia negó las acusaciones de la Fiscalía, que lo señala como “hombre clave” dentro de una presunta red criminal vinculada al caso Ícaros. Aseguró no tener vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y calificó la investigación como carente de sustento.

Santiváñez nuevamente es implicado en
Santiváñez nuevamente es implicado en presuntos actos delictivos. Foto: Mininter

Mientras tanto, el general Óscar Arriola, mencionado en el mismo caso, negó haber solicitado información para coaccionar a un testigo protegido y acusó al fiscal Carlos Zordaya de tener un sesgo político. “Esto es un armado”, afirmó, al anunciar que interpuso un hábeas corpus contra el fiscal.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICOP) denunció a dos policías por supuestamente haber intimidado al testigo protegido que vinculó a Santiváñez con la red. Arriola, a su vez, aseguró que presentó cartas notariales contra medios de comunicación que lo señalaron.

La permanencia de Santiváñez en el Ejecutivo abre un nuevo frente de confrontación entre el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte. Mientras algunos congresistas consideran su salida urgente, otros esperan evaluar el tema en bancada antes de tomar una posición oficial.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaJuan José SantiváñezRenovación PopularFiscalíaperu-politica

Últimas Noticias

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál es la mejor alternativa cuando tienes problemas para dormir

El insomnio y otros trastornos del sueño son una causa importante de fatiga, bajo rendimiento y problemas de concentración

Melatonina, magnesio o valeriana: cuál

Asesinato de funcionario de la embajada de Indonesia en Lince: los disparos, la fuga en moto y todo lo que se sabe hasta el momento

Zetro Leonardo Purba vivía en Perú junto a su esposa y sus tres menores hijo desde hace 5 meses

Asesinato de funcionario de la

Precio del dólar con alza: Así cerró el tipo de cambio hoy 2 de septiembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con alza:

El peor año para el periodismo desde los 90: CPP advierte sobre la penetración del crimen organizado en la política del Perú

“Lo más fácil es matar al mensajero”, señalan desde el Consejo de la Prensa Peruana, al recordar los dos asesinatos de periodistas en 2025. La organización advirtió que “emprendedores políticos” realizan campañas de desprestigios contra la prensa para restar credibilidad

El peor año para el

Reforma de pensiones lleva dos meses incumpliendo plazo sin reglamento

La reforma de pensiones se acerca al año sin tener reglamento definido, solo en proyecto. El plazo para que el MEF lo promulgara vencía a fines de junio

Reforma de pensiones lleva dos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vogue anunció quién será la

Vogue anunció quién será la sucesora de Anna Wintour en la dirección de contenidos

Ramiro Marra intervino y ayudó a detener a un ladrón que intentaba robar autos en el centro porteño

Una jueza de Entre Ríos no podrá hablar directamente con sus empleados por recomendación de la Corte

La fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo

Liberaron al hombre acusado de secuestrar y abusar de su esposa argentina en México: “Lo hago responsable de cualquier cosa que nos pase”

INFOBAE AMÉRICA
La economía brasileña sufrió una

La economía brasileña sufrió una fuerte desaceleración en el segundo trimestre

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

TELESHOW
Belu Lucius contó el inesperado

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo

Agustina Cherri mostró las habilidades de su hijo para la cocina y enterneció a todos: “Nace un chef”

El álbum de fotos de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann con Messi, Scaloni y los jugadores de la selección