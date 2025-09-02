Congreso recolecta firmas para presentar moción de censura contra el ministro Juan José Santiváñez

Recolectan firmas para presentar moción de censura contra el ministro Santiváñez | América TV

El Congreso de la República ha iniciado la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La medida surge tras las revelaciones de Cuarto Poder sobre reuniones extraoficiales del funcionario, las investigaciones de la Fiscalía por presuntamente liderar una organización criminal y denuncias de favorecimiento a antiguos clientes.

El congresista Carlos Zeballos, del Bloque Democrático Popular, confirmó que su bancada ya elaboró una moción de censura y que las firmas “ya están corriendo”. Según detalló, la acusación se sustenta en indicios de favorecimiento a abogados investigados por la Fiscalía mediante la flexibilización de requisitos en el Ministerio del Interior.

“Son indicios y si vienen a hacer transgresión de ley, con mucha mayor razón el Ministerio Público debe actuar con celeridad. No se va a pasar por agua tibia, se tiene que fiscalizar”, declaró.

Desde la Comisión de Fiscalización, adelantó que también se evaluará invitar al ministro Santiváñez para que brinde explicaciones.

Ministro se refirió a la reapertura del penal El Frontón. | Minjus

Renovación Popular pide salida “urgente”

El congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, sostuvo que la salida de Santiváñez es “necesaria y urgente”, al considerar que no brinda garantías en la conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Desde el Ministerio de Justicia no da garantías, en lo absoluto, de que va a hacer un buen papel, de que vamos a tener una persona que nos represente a nivel internacional frente a la posibilidad de salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señaló en Canal N.

Bazán cuestionó, además, a la presidenta Dina Boluarte por mantener en su entorno a funcionarios que generan “incertidumbre”. Recordó que Santiváñez ya fue censurado en marzo de este año cuando ocupaba la cartera del Interior.

Exministro fue confrontado por usuarios en redes sociales. | Mininter

El parlamentario adelantó que su bancada definirá postura el miércoles 3 de septiembre, pero expresó que, a título personal, respalda la moción de censura.

“Procesos saludables para la democracia”

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, opinó que todos los procesos de interpelación y censura “son saludables para la democracia”. En entrevista con RPP, indicó que corresponde al Parlamento analizar la situación del ministro.

“Siempre he estado a favor de todas las interpelaciones que se den”, sostuvo, aunque reconoció que el tema también tiene una dimensión política que debe ser evaluada.

Visitas de Juan José Santiváñez en conocido bar del Centro de Lima. |

Respuesta de Santiváñez y denuncias en torno al caso Ícaro

El ministro de Justicia negó las acusaciones de la Fiscalía, que lo señala como “hombre clave” dentro de una presunta red criminal vinculada al caso Ícaros. Aseguró no tener vínculos con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y calificó la investigación como carente de sustento.

Santiváñez nuevamente es implicado en presuntos actos delictivos. Foto: Mininter

Mientras tanto, el general Óscar Arriola, mencionado en el mismo caso, negó haber solicitado información para coaccionar a un testigo protegido y acusó al fiscal Carlos Zordaya de tener un sesgo político. “Esto es un armado”, afirmó, al anunciar que interpuso un hábeas corpus contra el fiscal.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICOP) denunció a dos policías por supuestamente haber intimidado al testigo protegido que vinculó a Santiváñez con la red. Arriola, a su vez, aseguró que presentó cartas notariales contra medios de comunicación que lo señalaron.

La permanencia de Santiváñez en el Ejecutivo abre un nuevo frente de confrontación entre el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte. Mientras algunos congresistas consideran su salida urgente, otros esperan evaluar el tema en bancada antes de tomar una posición oficial.