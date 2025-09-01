Perú

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna en septiembre desde Perú

Mira al cielo durante esta noche, así se verá la luna desde Perú

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

La luna nos muestra una parte diferente de su cara cada semana, así se podrá ver en los siguientes días desde en los cielos de Perú, de acuerdo al calendario lunar.

El calendario lunar marca el ciclo que el satélite natural que rodea nuestro planeta realiza alrededor de su órbita, un lapso que dura menos de un mes y que se caracteriza por sus fases: luna llena, luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante.

Debido a la inclinación y la forma de su órbita, el satélite natural que rodea nuestro planeta nos deja ver ángulos distintos a lo largo del mes.

Calendario lunar 2025

Las fases de la luna para la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El domingo 31 de agosto la luna estará en cuarto creciente, lo que significar que se ubica en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará solo la mitad de su cara iluminada.

Durante este periodo, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. Está en lo alto del cielo por la noche y ofrece una excelente vista.

Para el domingo 7 de septiembre, habrá luna llena, lo que significa que el astro estará opuesta al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

En distintas civilizaciones se usa la luna llena para marcar el paso del tiempo.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 401326 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 373003 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver la luna

Sin importar donde te encuentres, si es de día o de noche e incluso el estado del tiempo, hay diferentes formas de ver la luna, sobre todo cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para mirar la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el mundo.

Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle.. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sillón: Si el estado del tiempo no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también cuenta con el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.

Temas Relacionados

Calendario lunarLunaperu-noticiasnoticias

Últimas Noticias

‘Cri Cri’ responde a posible apelación: “Va a ser el mismo resultado, cero pruebas”

El primo de Jefferson Farfán descartó que una apelación pueda cambiar el fallo de la justicia peruana

‘Cri Cri’ responde a posible

Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, habla tras recuperar su libertad: “Sabes bien que soy inocente”

El primo de la ‘Foquita’ recuperó su libertad tras once meses en prisión y asegura que la justicia confirmó su inocencia

Cristian Martínez Guadalupe, primo de

La Tinka 31 de agosto: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 41 millones? Aquí los números y los ganadores del ‘Sí o sí’

El pozo millonario de La Tinka sigue creciendo. Conoce los números ganadores, los resultados del Sí o Sí y Boliyapa, y el monto del próximo premio

La Tinka 31 de agosto:

El Valor de la Verdad EN VIVO: la colombiana Milena Zárate promete contar todo sobre su pelea con su hermana Greissy Ortega

La cantante se sentará frente a Beto Ortiz para contar su versión sobre el escándalo familiar que la enfrentó con su hermana, prometiendo detalles inéditos y confesiones que darán mucho de qué hablar

El Valor de la Verdad

Resultados del Gana Diario de este 31 de agosto de 2025: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La amistad que desafió el

La amistad que desafió el olvido: cómo se resolvió el misterio del asesinato de Ángela Samota 20 años después de su muerte

Detuvieron a un delincuente que intentó asaltar a una mujer con una réplica de un revólver en Mendoza

Motochorros asaltaron a un camionero en La Plata y se llevaron más de $2 millones

Resultados elecciones Corrientes 2025: ¿quién ganó en los comicios del 31 de agosto?

Aumentaron las jubilaciones, pensiones y asignaciones: de cuánto será la mínima

INFOBAE AMÉRICA
Quiet quitting o renuncia silenciosa:

Quiet quitting o renuncia silenciosa: por qué cada vez más jóvenes eligen no exigirse en el trabajo

La amistad que desafió el olvido: cómo se resolvió el misterio del asesinato de Ángela Samota 20 años después de su muerte

Putin arremetió contra Occidente y aseguró que sus conversaciones con Trump podrían facilitar una solución en Ucrania

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con misil balístico contra un petrolero israelí en el mar Rojo

El dictador norcoreano Kim Jong-un inspeccionó una nueva línea de misiles en la frontera con China antes de su viaje a Beijing

TELESHOW
Peter Lanzani: “Sentí que me

Peter Lanzani: “Sentí que me apagaba y necesité pedir ayuda”

Gimena Accardi con Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nicolás Vázquez: “Sigo llorando”

Lali Espósito, Soledad, Luck Ra y Miranda! cantaron juntos “La isla del sol” en La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”