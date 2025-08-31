Perú

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Por Omar López

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de tu ciudad, te permite planificar tus actividades diarias de forma más segura y eficiente. Trujillo, ubicada en la costa norte del Perú, experimenta cambios estacionales y posibles eventos como lloviznas, neblina o aumentos de temperatura, que pueden afectar el tránsito, actividades al aire libre y la rutina cotidiana.

En este contexto, para este lunes, 01 de septiembre el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con viento ligero. Por su parte, la temperatura máxima será de 20ºC , mientras que la mínima de 14ºC.

La información meteorológica resulta fundamental para sectores como la agricultura y la pesca, pilares de la economía local. Los agricultores dependen de datos precisos sobre el clima para programar siembras, cosechas y proteger cultivos ante lluvias inesperadas o sequías. Por su parte, los pescadores utilizan el pronóstico para reducir riesgos en sus faenas y mantener la productividad.

La ciudad de la "eterna primavera"

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

La estación invernal, que va de junio a septiembre, se distingue en Trujillo por la persistencia de cielos cubiertos y la aparición de la neblina llamada “garúa”, la cual disminuye la radiación solar sin provocar una baja considerable en las temperaturas. La humedad relativa permanece elevada, pero las precipitaciones se mantienen poco habituales.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), la ciudad experimenta un clima cálido y seco gran parte del año. La temperatura media anual oscila entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa variabilidad térmica. Las lluvias son bajas y se concentran en los primeros meses, situando a la ciudad entre las menos lluviosas del país.

Durante el verano, que abarca de diciembre a marzo, el termómetro marca valores algo superiores y el calor se percibe con mayor intensidad, pero el ambiente sigue siendo moderado frente a otras ciudades sobre la costa. La brisa proveniente del mar ayuda a conservar una atmósfera agradable, lo que favorece tanto a residentes como visitantes.

El mejor momento para visitar Trujillo

Trujillo cuenta con gran riqueza
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La mejor temporada para visitar la ciudad es entre enero y abril, durante el verano austral, cuando el clima es cálido, soleado y más estable, con temperaturas promedio entre 22°C y 28°C y máximas que pueden alcanzar los 30°C. Esta época ofrece días despejados, ideales para explorar sitios arqueológicos como Chan Chan, las Huacas del Sol y de la Luna, o disfrutar de la playa en Huanchaco, un balneario popular para el surf y los paseos en caballitos de totora.

Además, coincide con el Festival Nacional de la Marinera en enero, una celebración cultural vibrante que atrae a visitantes nacionales e internacionales, mostrando el baile típico trujillano. La baja probabilidad de lluvias (menos de 10 mm anuales, según SENAMHI) asegura que las actividades al aire libre sean placenteras y sin interrupciones.

En contraste, los meses de invierno (junio a agosto) son más frescos, con temperaturas entre 17°C y 22°C, pero suelen presentar neblina matutina y días nublados, lo que puede restar atractivo a las actividades al aire libre. La temporada de transición (septiembre a noviembre) es una alternativa viable, con clima más cálido y menos turistas, pero no alcanza la vivacidad cultural ni las condiciones óptimas de enero a abril.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Erick Noriega inicia su historia en el Brasileirao: debut oficial con Gremio contra Flamengo en el Maracaná

El ‘Samurái’ hizo su aparición oficial con el ‘tricolor’ ocupando el rol de zaguero al lado de Walter Kannemann. Sus primeras acciones defensivas fueron aplaudidas por los simpatizantes

Erick Noriega inicia su historia

Dina Boluarte se suma al Mundial de Desayunos y pide votar por el pan con chicharrón a un día de conocer al ganador: “Hay niveles”

La Presidencia del Perú se unió a la campaña digital que enfrenta al tradicional desayuno peruano contra el bolón verde ecuatoriano. El resultado se anuncia este lunes

Dina Boluarte se suma al

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ se mantiene invicto en el segundo certamen del año y buscará estirar su racha positiva cuando visite el elenco ‘cervecero’. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Rafael López Aliaga anuncia reunión con Dina Boluarte para ejecutar el tren Lima-Chosica: “Mañana se lo digo en su cara”

El alcalde de Lima indicó que este lunes tendrá una cita con la jefa de Estado para activar el proyecto que impulsa y abordar medidas urgentes contra la inseguridad ciudadana

Rafael López Aliaga anuncia reunión

Rafael López Aliaga amenaza por tercera vez con organizar una marcha si no avanza el Tren Lima-Chosica en el MTC

El alcalde afirmó que el ministro de Transportes, César Sandoval, es un “payaso” y que la presidenta Boluarte ha dado cuotas de poder a Keiko Fujimori y César Acuña. Indicó que su manifestación tendría como destino Palacio de Gobierno

Rafael López Aliaga amenaza por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde golpes de calor hasta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

Qué se podía comprar hace 10 años con el salario promedio y para qué alcanza hoy

Por la caída de las ventas, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías

Una mujer creyó que tenía el oído tapado y le detectaron una grave enfermedad: su compleja recuperación

‘Marvin’ versus ‘Carita’: la guerra extrema de bandas narco que en menos de un año dejó 11 muertos

INFOBAE AMÉRICA
La ONU confirmó que los

La ONU confirmó que los rebeldes hutíes secuestraron a 11 empleados del organismo tras asaltar sus oficinas en Yemen

Hallazgo: una estatuilla vikinga reescribe la percepción histórica de los guerreros escandinavos

Ucrania intensificó su ofensiva contra la infraestructura militar rusa y destruyó varios “objetivos de valor” en Crimea

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

TELESHOW
Tiago PZK debutó en La

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”

Juana Viale apostó por un look colorido en medio de la tormenta de Santa Rosa: “Nos acercamos a la primavera”

Julieta Poggio adelantó cómo será el regreso de Patito Feo al teatro: “Es una historia reversionada y más actual”

El sensual video de La Tora Villar en la cama a poco tiempo de su separación de Maxi Kilates

El provocativo comentario de Charlotte Caniggia sobre Wanda Nara: “No laburó nunca”