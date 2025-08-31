Perú

Detonan explosivo en cajero de financiera en Comas y se llevan miles de soles

Una fuerte detonación destruyó dos dispensadores automáticos afuera de una sucursal crediticia en una avenida central de Lima, mientras los responsables lograron huir tras apoderarse del efectivo sustraído

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Detonan explosivo en cajero de financiera en Comas y se llevan miles de soles - RPP Noticiass

Un artefacto explosivo causó graves daños en dos cajeros automáticos y la fachada de una financiera en Comas, Lima, en la madrugada del sábado, frente al hospital de Collique. El ataque ocurrió en la avenida Túpac Amaru y constituye el segundo incidente similar contra la misma entidad bancaria en menos de una semana.

Robo y daños materiales

De acuerdo con información de las autoridades, los responsables del atentado utilizaron explosivos para destruir los cajeros, sustrayendo aproximadamente tres mil soles del interior. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la detonación dejó la acera cubierta de vidrios rotos y provocó destrozos considerables en la infraestructura de la entidad financiera.

Agentes de la Comisaría de Santa Isabel y expertos de la Unidad de Desactivación de Explosivos se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, personal de Serenazgo permanece resguardando la zona para impedir nuevas amenazas o la alteración de la escena.

La sucursal atacada ha suspendido la atención al público. En el interior de la agencia, trabajadores se dedican a tareas de limpieza y reconstrucción. Hasta el momento, los empleados han preferido no brindar declaraciones públicas.

Detonan explosivo en cajero de
Detonan explosivo en cajero de financiera en Comas y se llevan miles de soles - RPP Noticias

Investigaciones preliminares y posibles móviles

Las autoridades no han confirmado si los responsables están vinculados a una banda dedicada al robo de cajeros automáticos o si el hecho responde a un esquema de extorsión. Hasta ahora, los representantes de la entidad financiera atacada no han denunciado amenazas directas o intentos de extorsión que pudieran relacionarse con los dos atentados.

La línea de investigación se centra en analizar los métodos empleados y determinar si existen conexiones entre ambos ataques perpetrados contra la misma empresa en distintos distritos de Lima. En los próximos días, se esperan resultados de videos de seguridad y testimonios recabados en la zona.

Detonan explosivo en cajero de
Detonan explosivo en cajero de financiera en Comas y se llevan miles de soles - RPP Noticias

Antecedente reciente en Ate

El ataque en Comas ocurre pocos días después de un incidente similar registrado en la sede que esta misma empresa posee en el distrito de Ate. Según informaron agentes policiales, en ese caso los delincuentes utilizaron una manguera de gas conectada a un artefacto explosivo casero y lograron detonar un cajero automático frente al zoológico de Huachipa.

Aunque la explosión también causó daños materiales y alarma entre los vecinos y transeúntes, los responsables no lograron acceder al dinero del dispositivo debido a que la bóveda interna contaba con blindaje especial que resistió el ataque. La investigación sobre ese evento aún sigue en curso.

Respuesta de seguridad y acciones institucionales

Tras los dos ataques, las entidades de seguridad han incrementado la vigilancia en puntos críticos de la ciudad, incluyendo sucursales bancarias y financieras ubicadas en zonas de alto tránsito. La Policía Nacional ha hecho un llamado a la comunidad para que reporte movimientos inusuales o presencia de personas sospechosas en inmediaciones de cajeros automáticos.

Por el momento, no existen declaraciones oficiales de los propietarios o directivos de la empresa financiera afectada sobre el estado de las operaciones ni sobre medidas tomadas para reforzar la seguridad de sus instalaciones en Lima. La posibilidad de que estos atentados formen parte de una acción coordinada está siendo evaluada en reservados por los investigadores.

Temas Relacionados

ComasCajeroatentadoperu-noticias

Últimas Noticias

Hugo García rompe el silencio tras compromiso de Mafer Neyra y confiesa: “Ya no somos amigos”

El compromiso de su expareja con Ernesto Cabieses llevó a Hugo García a hablar por primera vez sobre su pasado con la influencer. El ex chico reality admitió que ya no son amigos, aunque asegura que le desea lo mejor

Hugo García rompe el silencio

Loreto: adolescente de 17 años sobrevive tras mordedura de jergón, la serpiente más letal de la Amazonía

Una joven de la comunidad Naranjal, en Datem del Marañón, fue atacada por una serpiente jergón y logró salvarse gracias a la atención inmediata que recibió en la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) Morona

Loreto: adolescente de 17 años

Nolberto Solano hizo feroz crítica a Agustín Lozano tras su reelección en la FPF: ¿Qué mejoró el fútbol peruano en los últimos 10 años?

El exfutbolista cuestionó la extensión del mandatato del dirigente chongoyapano en la Federación, exponiendo la dura realidad del balompié nacional

Nolberto Solano hizo feroz crítica

Minuto a minuto del Mundial de Desayunos de Ibai: así van las votaciones de Perú vs Ecuador

El pan con chicharrón con tamal criollo saca ligera ventaja al bolón verde con encebollado en uno de los duelos más reñidos del torneo digital. El próximo lunes 1 de septiembre se conocerá al ganador que avanzará a semifinales

Minuto a minuto del Mundial

Mañana ocurrirá un nuevo fenómeno severo en Lima y 16 regiones: Senamhi emite alerta amarilla por 13 horas

De acuerdo al aviso meteorológico, la vigencia de la advertencia se extenderá desde las 10:00 hasta las 23:59 de este lunes 1 de septiembre

Mañana ocurrirá un nuevo fenómeno
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta global por la prevalencia

Alerta global por la prevalencia de la anemia en mujeres: cuáles son los síntomas clave

El Senado reactivará la emergencia en discapacidad, pero se abrió una puja entre los bloques por el temario

El misterioso posteo del acusado del crimen de la chofer en La Matanza y una inquietante hipótesis

Científicos alertaron por un problema de salud que afecta a los astronautas en el espacio

El abogado de los hermanos Kovalivker cuestionó el operativo judicial y la prueba en la causa por presuntas coimas en la Andis

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán reconoció

El régimen de Irán reconoció que debe modernizar sus sistemas de defensa aérea tras la guerra de los 12 días con Israel

El preso político nicaragüense Carlos Cárdenas murió bajo custodia de la dictadura de Ortega: es el segundo en menos de una semana

La increíble histora de la pintura robada por los nazis que apareció en Argentina y volvió a desaparecer

Científicos británicos afirman que podrían haber descubierto cómo se originó la vida en la Tierra

La huella de van Gogh en el arte moderno: el diálogo entre Matisse y la vanguardia del siglo XX

TELESHOW
La increíble fiesta sorpresa que

La increíble fiesta sorpresa que le organizó Nico Occhiato a Flor Jazmín por su cumpleaños: “No podía reaccionar”

Juana Repetto reveló quién está a su lado durante su reciente embarazo: “No puedo más de amor”

El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”