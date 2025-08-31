Detonan explosivo en cajero de financiera en Comas y se llevan miles de soles - RPP Noticiass

Un artefacto explosivo causó graves daños en dos cajeros automáticos y la fachada de una financiera en Comas, Lima, en la madrugada del sábado, frente al hospital de Collique. El ataque ocurrió en la avenida Túpac Amaru y constituye el segundo incidente similar contra la misma entidad bancaria en menos de una semana.

Robo y daños materiales

De acuerdo con información de las autoridades, los responsables del atentado utilizaron explosivos para destruir los cajeros, sustrayendo aproximadamente tres mil soles del interior. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la detonación dejó la acera cubierta de vidrios rotos y provocó destrozos considerables en la infraestructura de la entidad financiera.

Agentes de la Comisaría de Santa Isabel y expertos de la Unidad de Desactivación de Explosivos se presentaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, personal de Serenazgo permanece resguardando la zona para impedir nuevas amenazas o la alteración de la escena.

La sucursal atacada ha suspendido la atención al público. En el interior de la agencia, trabajadores se dedican a tareas de limpieza y reconstrucción. Hasta el momento, los empleados han preferido no brindar declaraciones públicas.

Investigaciones preliminares y posibles móviles

Las autoridades no han confirmado si los responsables están vinculados a una banda dedicada al robo de cajeros automáticos o si el hecho responde a un esquema de extorsión. Hasta ahora, los representantes de la entidad financiera atacada no han denunciado amenazas directas o intentos de extorsión que pudieran relacionarse con los dos atentados.

La línea de investigación se centra en analizar los métodos empleados y determinar si existen conexiones entre ambos ataques perpetrados contra la misma empresa en distintos distritos de Lima. En los próximos días, se esperan resultados de videos de seguridad y testimonios recabados en la zona.

Antecedente reciente en Ate

El ataque en Comas ocurre pocos días después de un incidente similar registrado en la sede que esta misma empresa posee en el distrito de Ate. Según informaron agentes policiales, en ese caso los delincuentes utilizaron una manguera de gas conectada a un artefacto explosivo casero y lograron detonar un cajero automático frente al zoológico de Huachipa.

Aunque la explosión también causó daños materiales y alarma entre los vecinos y transeúntes, los responsables no lograron acceder al dinero del dispositivo debido a que la bóveda interna contaba con blindaje especial que resistió el ataque. La investigación sobre ese evento aún sigue en curso.

Respuesta de seguridad y acciones institucionales

Tras los dos ataques, las entidades de seguridad han incrementado la vigilancia en puntos críticos de la ciudad, incluyendo sucursales bancarias y financieras ubicadas en zonas de alto tránsito. La Policía Nacional ha hecho un llamado a la comunidad para que reporte movimientos inusuales o presencia de personas sospechosas en inmediaciones de cajeros automáticos.

Por el momento, no existen declaraciones oficiales de los propietarios o directivos de la empresa financiera afectada sobre el estado de las operaciones ni sobre medidas tomadas para reforzar la seguridad de sus instalaciones en Lima. La posibilidad de que estos atentados formen parte de una acción coordinada está siendo evaluada en reservados por los investigadores.