Perú

Cuida tu digestión: hábitos que protegen tu colon y previenen enfermedades estomacales

Nutricionistas recomiendan hábitos diarios simples que fortalecen el colon y mejoran la salud intestinal a largo plazo

Hábitos diarios para un colon
Hábitos diarios para un colon saludable y prevenir enfermedades digestivas. (Foto: Agencia Andina)

Mantener un colon saludable es clave para el bienestar general, ya que este órgano no solo elimina los desechos del cuerpo, sino que también absorbe agua, electrolitos y nutrientes esenciales. Sin embargo, los hábitos alimenticios modernos, caracterizados por el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados y la baja ingesta de fibra, están afectando la salud intestinal de los peruanos, aumentando el riesgo de estreñimiento crónico, inflamaciones y enfermedades digestivas como la colitis ulcerosa y el cáncer de colon.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir entre 25 y 30 gramos de fibra al día. Pese a ello, muchas personas no alcanzan ni la mitad de esta cantidad, lo que compromete la función del colon a largo plazo.

“Cuando este órgano se ve afectado, aumenta la probabilidad de padecer problemas digestivos crónicos, que pueden impactar de manera significativa en la calidad de vida”, advierte Lucía Huaman, licenciada en nutrición de RIMAC.

Hábitos cotidianos pueden prevenir estreñimiento
Hábitos cotidianos pueden prevenir estreñimiento e inflamaciones intestinales. (Foto: Agencia Andina)

Alimentación rica en fibra

Entre los aliados naturales para la salud del colon destacan los alimentos ricos en fibra:

  • Fibra soluble: avena, linaza, semillas de chía.
    • Suaviza las heces.
    • Mejora el tránsito intestinal.
    • Tiene efecto prebiótico que favorece la flora intestinal.
  • Fibra insoluble: salvado de trigo, legumbres, arroz integral, nueces, zanahoria, brócoli.
    • Acelera el paso de los desechos por el intestino.
    • Previene el estreñimiento y la inflamación.

Además, incorporar frutas, verduras y cereales integrales aporta nutrientes esenciales:

  • Frutas: papaya, ciruelas, kiwi, plátano, arándanos.
  • Verduras: espárragos, espinaca, coliflor, alcachofa.
  • Cereales integrales: avena, quinoa, legumbres, arroz integral, pan integral.
Alimentos con fibra (Shutterstock)
Alimentos con fibra (Shutterstock)

Hábitos que fortalecen la digestión

Mantener un colon saludable no solo depende de los alimentos que consumes, sino también de tus hábitos diarios. Incorporar rutinas simples puede favorecer el tránsito intestinal, mejorar la microbiota y prevenir problemas digestivos a largo plazo. Entre las prácticas más recomendadas se encuentran:

  • Consumir alimentos fermentados: yogur natural sin azúcar, kéfir, chucrut, kimchi, miso y kombucha. Aportan probióticos que mejoran la flora intestinal y favorecen el tránsito natural del colon.
  • Mantener una adecuada hidratación: beber suficiente agua permite que la fibra funcione correctamente y previene el estreñimiento.
  • Evitar ultraprocesados: estos alimentos pueden dañar la microbiota intestinal, ralentizar la digestión y favorecer la inflamación.
  • Establecer horarios regulares de comida: ayuda a mantener un ritmo digestivo saludable y protege la salud colónica a largo plazo.
Tempeh, Fermentación, Soja, Proteína vegetal,
Tempeh, Fermentación, Soja, Proteína vegetal, Alimentación vegana, Nutrición saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un colon saludable no se logra con limpiezas puntuales ni dietas extremas, sino con constancia en la alimentación y buenos hábitos de hidratación desde la mesa diaria”, concluye la especialista en nutrición.

