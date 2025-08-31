Perú

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco certeros.

Fue hasta la llegada de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Huancayo para este domingo:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 13 grados, la probabilidad de lluvia será del 56%, con una nubosidad del 54%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 12.

Para la noche, la temperatura llegará a los 6 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 51%, mientras que las ráfagas de viento serán de 11 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante el transcurso del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaHuancayoperu-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Iquitos

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cuál es la temperatura promedio en Piura?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Lima: conoce el

¿Cuál es la temperatura promedio en Cuzco?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima: las temperaturas que predominarán este 31 de agosto en Arequipa

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima: las temperaturas que predominarán
ÚLTIMAS NOTICIAS
A qué hora llega la

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios provinciales del 31 de agosto

Condenaron a perpetua a cuatro acusados del crimen de “Popito” Zalazar, el preso baleado en venganza de Los Monos

Detuvieron a hombre acusado de haber estado involucrado en el crimen del narco César “Oreja” Martínez

INFOBAE AMÉRICA
Cómo los microbios que habitan

Cómo los microbios que habitan las nubes influyen en el clima y afectan la vida en la Tierra

Von der Leyen se reunirá con el primer ministro de Polonia para tratar las garantías de seguridad para Ucrania y cuestiones de defensa

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

Cómo la Escuela Quiteña revolucionó el arte barroco en América entre los siglos XVII y XVIII

Cómo funciona el entrenamiento piramidal, la nueva tendencia en el fitness

TELESHOW
Khea vuelve a las raíces

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana