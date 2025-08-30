Perú

Señora Universo 2025: ¿Quién es Sandra Cerna, la candidata peruana que nos representará en el certamen internacional?

Sandra Cerna viajará a Filipinas para demostrar el valor de la mujer peruana madura. Llevará un mensaje contra la violencia de género y en favor del empoderamiento femenino en el evento

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Sandra Cerna Merino se alista para representar al país en el certamen internacional Señora Universo 2025. El evento, previsto entre el 1 y el 9 de octubre en Filipinas, propone ir mucho más allá del reconocimiento a la belleza, y convierte a la peruana en figura de inspiración con el lema que ella misma resume como “belleza con propósito”.

¿Quién es Sandra Cerna?

Nacida y criada en Cajamarca, Sandra Cerna alcanzó el título nacional tras un proceso que congregó a representantes de diversas regiones durante enero de este año en Lima. Con 47 años, la candidata peruana es arquitecta, gestora cultural y madre de cuatro hijos. “Asumí este reto con responsabilidad y llevando la banda de mi región. Desde entonces, mi preparación ha sido integral”, explica Enciso a Infobae Perú, quien enfatiza el trabajo social y la empatía como valores fundamentales en la nueva era de estos concursos.

El enfoque actual del certamen internacional, señala Sandra Cerna, da importancia en la labor social tanto como en el aspecto físico. La representante peruana lo ha tenido presente desde el inicio. “El certamen exige un trabajo sostenido de conexión real con el país y la audiencia femenina. Mi rol es contar una historia de vida que combine el desafío de ser madre, mujer profesional y promotora de la cultura en una etapa en la que los sueños persisten”, detalla.

Dejó los reinados por su familia

Su historia personal está marcada tanto por la temprana participación en pasarelas locales, como “Señorita Carnaval” de Cajamarca —un concurso territorial con fuerte participación barrial— y por el giro hacia la maternidad a los 21 años. Sus proyectos de vida quedaron en pausa, primero para dedicarse a la familia y luego para forjar una sólida carrera como arquitecta.

“Siempre he estado vinculada al desarrollo de eventos que promuevan la belleza integral de la mujer”, puntualiza Enciso, mencionando su labor organizando certámenes como Señorita Florecer, dedicado a estudiantes de colegios y centros iniciales, o Sumaq Warmi, competencia quechohablante para comunidades rurales con estándares distintos a los tradicionales. Estos proyectos, menciona, la hicieron más sensible y consciente del valor de la representatividad y la diversidad cultural.

Apoyo de su esposo y sus hijos

El crecimiento profesional de Sandra Cerna no hubiera sido posible, enfatiza, sin el soporte familiar que define como su gran motor y pilar. Casada desde hace veintiséis años y con cuatro hijos de edades diversas —su hija mayor y su segundo hijo residen en España, mientras los dos más pequeños cursan secundaria en Perú—, afirma que en casa entienden la importancia de los sueños y los desafíos colectivos. “Nuestra dinámica es como un equipo, todos nos apoyamos”, narra. El rol de su esposo, resalta, ha sido esencial para transitar con libertad tanto la formación profesional como las nuevas metas en la escena internacional.

La preparación de cara a Señora Perú Universo combina recursos y vistas a todo el país. A lo largo de los últimos meses, Sandra Enciso ha visitado distintos territorios, desde Kuélap y Ayacucho a Paracas, Cusco, Tacna, Trujillo y Piura, registrando sesiones fotográficas en escenarios naturales y patrimoniales. Este recorrido, dice, fortalece su visión de la diversidad y la cultura nacional, elementos que busca destacar en el concurso internacional. “No basta con la preparación física. Representar a Perú implica mostrar el país real, diverso y ancestral”, subraya.

El mensaje que lleva también se nutre de una causa social: la reducción de la violencia de género y el combate al maltrato en zonas del interior del país, especialmente en Cajamarca, con altas tasas de agresión y embarazos adolescentes. Sandra Cerna trasladará a Filipinas la consigna “el que más te quiere, el que más te cuida”, convicción que busca erradicar prácticas normalizadas en la región como el “más me pegas, más te quiero”. Para Enciso, la visibilidad que otorga el concurso debe utilizarse para cuestionar y transformar realidades, apoyando campañas de prevención y empoderamiento femenino.

Historia y madurez femenina

El concurso Señora Universo reivindica una categoría muchas veces opacada por los certámenes dedicados a jóvenes. Para Sandra Cerna, la madurez y la diversidad de trayectorias en la competencia agregan un valor particular, brindando ejemplos reales e historias que inspiran. “Aquí es tan importante la historia de vida como la imagen personal. Cada una aporta una lección a las mujeres de nuestra edad y a las más jóvenes”, señala.

El próximo viaje a Filipinas la encuentra firme en su meta: presentar la complejidad, fortaleza y belleza integral de la mujer peruana y de su cultura. Allí, la arquitecta cajamarquina nos representará ante bellas y talentosas candidatas internacionales, y dará todo de sí para traernos la corona del Señora Universo 2025, cuya dirección en Perú está a cargo de Ernesto Paz.

