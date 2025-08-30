Perú

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los precios más bajos de gasolina y diésel este 30 de agosto

Así están los precios de las gasolinas en la capital peruana

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Diversos factores modifican el costo
Diversos factores modifican el costo de las gasolinas. (Infobae)

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) publicó los precios de las gasolinas y el diésel en la capital del país para este sábado 30 de agosto.

Checa en seguida las tarifas más caras y más baratas de los hidrocarburos registrados durante la jornada.

Es importante mencionar que los precios dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las gasolineras a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy en Lima

Fecha: 30 de agosto

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,5 soles el galón

Precio mínimo: 12,69 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 20,99 soles el galón

Precio mínimo: 13,45 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,99 soles el galón

Precio mínimo: 14,09 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el costo de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticiasprecio de la gasolinaperu-economia

Últimas Noticias

Capturan a seis policías acusados de pertenecer a banda criminal de extorsión y venta de drogas en San Juan de Miraflores

El ministro del Interior advirtió que los responsables enfrentarán la justicia y que la lucha también se libra “desde dentro”

Capturan a seis policías acusados

Jefferson Farfán y su mensaje a Guizasola mientras ‘Cri Cri’ lamenta la ruptura de su hermandad

El exfutbolista celebró el cumpleaños de su amigo y compañero de podcast con un mensaje que sorprendió mientras su primo ‘Cri Cri’ rompe el silencio tras salir en libertad.

Jefferson Farfán y su mensaje

Gobierno anuncia mercado flotante en el distrito de Santa Rosa y torre de control en la Amazonía para impulsar desarrollo

La visita de Arana incluyó la develación de la primera piedra de la torre de control y la presentación de proyectos que buscan mejorar la seguridad, la salud y el comercio en la zona amazónica

Gobierno anuncia mercado flotante en

Feminicidio de Sheyla Cóndor: familia pide justicia tras confirmarse participación de más de una persona

El hallazgo de restos seminales refuerza además la hipótesis de una agresión sexual previa al asesinato

Feminicidio de Sheyla Cóndor: familia

Advierten posible infiltración de redes asociadas al Cártel de los Soles en territorio peruano, alertan especialistas

La presencia fragmentada del Tren de Aragua en Perú refleja la expansión de estructuras criminales transnacionales

Advierten posible infiltración de redes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué Sabrina Carpenter es

Por qué Sabrina Carpenter es la nueva embajadora del estilo coquette

Ataques de pánico en niños y adolescentes: por qué aumentan las consultas a edades cada vez más tempranas

Venta de muebles y préstamos “gota a gota”: así operaba una banda que explotaba a extranjeros y extorsionaba a clientes

Misiones: rescataron a un chico de 11 años que se había caído a un pozo de agua de 8 metros de profundidad

Menor traslado a precios: pese a la suba del dólar y los alimentos, la inflación de agosto se mantendría cerca del 2 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos

Ecuador exigirá visa temporal a ciudadanos de 45 países desde el próximo lunes

Trump puso en duda una reunión bilateral entre Putin y Zelensky: “Quizás necesiten enfrentarse un poco más”

Backstreet Boys en Las Vegas: revelan cuánto ganan por cada concierto en el Sphere

Investigadores desarrollan modelos de IA que predicen brotes de dengue con anticipación

Hungría rechazó una nueva declaración de la UE contra Rusia y reforzó su oposición al apoyo militar y económico a Ucrania

TELESHOW
Mirtha Legrand apostó al glamour

Mirtha Legrand apostó al glamour con un vestido de gasa translúcida, cristales plateados y detalles fucsia

Las postales de las vacaciones de Darío Barassi en Portugal: tradiciones, amigos y sabores lusos

Alberto Cormillot habló sobre su intimidad y desmitificó prejuicios de la vejez: “Existe la sexualidad después de los 80”

El festejo de la China Suárez luego de que Mauro Icardi convirtiera un gol en el triunfo del Galatasaray

Santiago Korovsky visitó la cancha de San Lorenzo junto a Celeste Cid y fue homenajeado en el clásico ante Huracán