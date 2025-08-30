Perú

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Cuzco este 30 de agosto

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este sábado, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Cuzco.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este sábado, se estima que en Cuzco habrá un 67% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 20 centígrados y una mínima de 1°. La nubosidad será del 52% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas reporta en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

