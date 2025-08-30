Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Cuzco este 30 de agosto

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este sábado, aquí está el estado del tiempo para las próximas horas en Cuzco.
Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.
Para este sábado, se estima que en Cuzco habrá un 67% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 20 centígrados y una mínima de 1°. La nubosidad será del 52% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.
Cusco es uno de los departamentos que más climas reporta en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.
En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.
El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.
Perú y sus 38 climas
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.