Accidente en Carabayllo: camión destruye dos viviendas y cuatro menores se salvan de morir

El vehículo de carga pesada impactó contra las precarias estructuras de la vivienda | Foto cortesía: RPP Noticias

Cuatro menores sobrevivieron ilesos tras un violento accidente ocurrido este viernes, cuando un camión se estrelló contra dos viviendas en la zona de Punchauca, en el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Carabayllo.

Según informó RPP Noticias, el accidente ocurrió mientras los menores realizaban tareas escolares en la sala de una de las viviendas, situadas muy cerca de la vía principal. El padre de dos de los afectados, identificado como Edwin Quispe, relató que el camión pasó a poca distancia de sus hijos.

“Gracias a Dios mis hijos estaban en la sala. El camión ha pasado a centímetros de mis hijos. Tengo dos niños: de 13 y 4 años”, declaró en comunicación con el medio.

En la otra vivienda impactada se encontraban también dos menores, quienes lograron salir sin lesiones tras el impacto. Vecinos del sector exigieron que el propietario del camión asuma los costos de reparación de ambas viviendas, las cuales quedaron parcialmente destruidas por la fuerza del choque. “El camión ha destruido todo. Será difícil recuperar lo perdido sin apoyo”, expresó uno de los padres perjudicados.

Tras el accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar para iniciar las investigaciones y establecer las causas exactas del siniestro. Los agentes levantaron información y coordinaron acciones preliminares para determinar las posibles responsabilidades del conductor y el dueño del vehículo implicado en el hecho.

Vecinos y familiares reiteraron su pedido de intervención municipal y atención urgente de las autoridades para las familias damnificadas.

Otro hecho similar

Residentes de la zona denuncian falta de medidas de seguridad en las obras municipales. Foto: EC

No es la primera vez que este tipo de accidentes ocurren en la ciudad, muchas veces causados por desperfectos mecánicos o por negligencias de los conductores.

En julio pasado, una familia de seis integrantes sobrevivió luego del desplome de un volquete sobre su vivienda ubicada en el asentamiento humano Terrazas de Santa Catalina, en El Agustino. El vehículo, que formaba parte de una obra municipal, se desbarrancó durante la madrugada y destruyó varios ambientes de la casa mientras los ocupantes dormían.

No se reportaron heridos por el impacto, aunque la estructura colapsó parcialmente. Una columna de concreto evitó que el camión cayera por completo y provocara una tragedia mayor. Los afectados, todavía en estado de shock, narraron que despertaron rodeados de polvo y escombros y que el vehículo terminó atrapado dentro de la vivienda prefabricada.

El accidente causó daños en la sala y parte de los dormitorios. Las imágenes exhibidas por medios locales mostraron el volquete entre paredes colapsadas y techos rotos. Si bien la familia resultó ilesa, la vivienda quedó inhabilitada.

Vecinos expresaron preocupación, ya que incidentes similares ya habían ocurrido por la falta de barreras de contención en la zona.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias : 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves : 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia : 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada : 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales : 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113