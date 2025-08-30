Perú

Accidente en Carabayllo: camión destruye dos viviendas y cuatro menores se salvan de morir

El impacto dejó varias casas inhabitables, mientras que los vecinos exigen que el propietario del vehículo asuma los daños

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
El vehículo de carga pesada
El vehículo de carga pesada impactó contra las precarias estructuras de la vivienda | Foto cortesía: RPP Noticias

Cuatro menores sobrevivieron ilesos tras un violento accidente ocurrido este viernes, cuando un camión se estrelló contra dos viviendas en la zona de Punchauca, en el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito limeño de Carabayllo.

Según informó RPP Noticias, el accidente ocurrió mientras los menores realizaban tareas escolares en la sala de una de las viviendas, situadas muy cerca de la vía principal. El padre de dos de los afectados, identificado como Edwin Quispe, relató que el camión pasó a poca distancia de sus hijos.

“Gracias a Dios mis hijos estaban en la sala. El camión ha pasado a centímetros de mis hijos. Tengo dos niños: de 13 y 4 años”, declaró en comunicación con el medio.

En la otra vivienda impactada se encontraban también dos menores, quienes lograron salir sin lesiones tras el impacto. Vecinos del sector exigieron que el propietario del camión asuma los costos de reparación de ambas viviendas, las cuales quedaron parcialmente destruidas por la fuerza del choque. “El camión ha destruido todo. Será difícil recuperar lo perdido sin apoyo”, expresó uno de los padres perjudicados.

Tras el accidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al lugar para iniciar las investigaciones y establecer las causas exactas del siniestro. Los agentes levantaron información y coordinaron acciones preliminares para determinar las posibles responsabilidades del conductor y el dueño del vehículo implicado en el hecho.

Vecinos y familiares reiteraron su pedido de intervención municipal y atención urgente de las autoridades para las familias damnificadas.

Otro hecho similar

Residentes de la zona denuncian
Residentes de la zona denuncian falta de medidas de seguridad en las obras municipales. Foto: EC

No es la primera vez que este tipo de accidentes ocurren en la ciudad, muchas veces causados por desperfectos mecánicos o por negligencias de los conductores.

En julio pasado, una familia de seis integrantes sobrevivió luego del desplome de un volquete sobre su vivienda ubicada en el asentamiento humano Terrazas de Santa Catalina, en El Agustino. El vehículo, que formaba parte de una obra municipal, se desbarrancó durante la madrugada y destruyó varios ambientes de la casa mientras los ocupantes dormían.

No se reportaron heridos por el impacto, aunque la estructura colapsó parcialmente. Una columna de concreto evitó que el camión cayera por completo y provocara una tragedia mayor. Los afectados, todavía en estado de shock, narraron que despertaron rodeados de polvo y escombros y que el vehículo terminó atrapado dentro de la vivienda prefabricada.

El accidente causó daños en la sala y parte de los dormitorios. Las imágenes exhibidas por medios locales mostraron el volquete entre paredes colapsadas y techos rotos. Si bien la familia resultó ilesa, la vivienda quedó inhabilitada.

Vecinos expresaron preocupación, ya que incidentes similares ya habían ocurrido por la falta de barreras de contención en la zona.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

Temas Relacionados

Carabaylloaccidenteperu-noticias

Últimas Noticias

Piero Arenas se ocultó en el baño por llegada de Christian Cueva durante cumpleaños de Pamela López, contó Lucía Oxenford

Según relató la actriz, el chico reality habría buscado refugio en el baño tras la inesperada visita del futbolista Christian Cueva y su entorno. El incidente se dio en la misma fiesta donde Pamela López festejaba su cumpleaños

Piero Arenas se ocultó en

Víctor Zanabria negó conocer a oficiales del Caso Ícaro y acusó a fiscales del Eficcop de armar investigaciones sin pruebas

El comandante general de la PNP respondió a las denuncias sobre presuntas amenazas contra un testigo protegido para evitar que declare en el caso que involucra a Juan José Santiváñez

Víctor Zanabria negó conocer a

Más de 624 mil beneficiarios ya cobraron devolución Fonavi: ¿Cómo acceder al pago del Reintegro 4?

El Banco de la Nación reveló que desde el inicio del proceso a la fecha ya se lleva pagando a más de medio millón de exaportantes al extinto fondo de vivienda y se han devuelto casi S/2 mil millones

Más de 624 mil beneficiarios

No es Perú ni Argentina: este país cuenta con el tren más rápido de Sudamérica

Estas unidades ofrecen mejoras tecnológicas y de confort poco usuales en la región, como wifi gratuito, aire acondicionado, puertos USB y cámaras de seguridad

No es Perú ni Argentina:

Clima en Lima hoy sábado 30 de agosto: Senamhi pronostica temperatura mínima de 12°C con llovizna

El organismo detalló que las variaciones térmicas dependerán de la cercanía al mar, mientras que la humedad superará el 90% en algunos distritos de Lima.

Clima en Lima hoy sábado
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en julio su máximo nivel en 26 años

Asaltaban casas de adultos mayores y los maniataban para robarles: fueron detenidos

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei: “Siempre aparecen estas operaciones antes de las elecciones”

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días del veredicto

A pocos días del veredicto por presunto golpismo, uno de los hijos de Bolsonaro comentó que el ex presidente de Brasil “no quiere alimentarse”

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

Un dron ucraniano provocó un incendio cerca del “palacio de Vladimir Putin” en el sur de Rusia

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

La historia de Karina Barbosa, la brasileña que regresó a su país tras unirse al grupo terrorista ISIS en 2016

TELESHOW
La llamativa coincidencia de Juana

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”