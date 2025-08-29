Excavación ilegal en Pampa Rosario revela daños en complejo arqueológico de Casma: PNP detuvo a cuatro personas en plena faena

Detención de cuatro hombres en plena excavación ilegal. (Composición: Infobae)

El valle de Casma, en la región Áncash, vuelve a situarse en el centro de la discusión sobre la protección del legado arqueológico del país. En esta ocasión, la Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro hombres en plena faena de excavación dentro del sitio arqueológico Pampa Rosario, un espacio que forma parte del patrimonio cultural de la Nación. La intervención expuso la magnitud del daño, marcado por la apertura de una extensa zanja y la alteración de restos cerámicos prehispánicos.

Los agentes que participaron en la operación confirmaron la existencia de una zanja de aproximadamente un kilómetro, con 30 centímetros de ancho y profundidad. Dentro del área intervenida también se hallaron diez rollos de tubería, evidencia que, según los especialistas, demuestra la intención de introducir infraestructura no autorizada en un lugar que debe permanecer bajo estricta conservación.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Casma para las diligencias correspondientes. La medida legal busca establecer responsabilidades y determinar las sanciones que recaerán sobre ellos, en concordancia con las disposiciones de la Ley General del Patrimonio Cultural y del Código Penal.

Intervención conjunta y daños constatados

Se halló una zanja de aprox. un kilómetro, restos cerámicos removidos y tuberías listas para instalación.

La acción policial no se ejecutó en solitario. A la diligencia acudió un representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash, entidad que supervisa los sitios patrimoniales en la región. La autoridad cultural manifestó preocupación por el alcance de la afectación. “Se verificó la remoción de fragmentos de cerámica y la apertura de una zanja que atraviesa una parte importante del monumento”, precisó la DDC en un informe preliminar.

El Ministerio de Cultura recordó que Pampa Rosario fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en diciembre de 2010, mediante la Resolución Viceministerial N.° 239-2010-VMPCIC-MC. La zona pertenece al conjunto arqueológico que testimonia el desarrollo de sociedades tempranas en los Andes, lo que le otorga un valor histórico y científico.

La normativa vigente señala que quienes alteren o destruyan monumentos de este tipo se exponen a sanciones administrativas y económicas que se encuentran entre S/1 287 y S/5 150 000. A ello se suman penas de cárcel de entre tres y seis años contempladas en el Código Penal.

San Andrés: un segundo sitio en riesgo

La presencia de vehículos pesados genera vibraciones que pueden afectar las estructuras originales del sitio prehispánico. (DDC Áncash)

El caso de Pampa Rosario no es aislado. Días antes, la DDC de Áncash confirmó daños en otro monumento ubicado también en la provincia de Casma: el complejo arqueológico San Andrés, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2009.

Durante una inspección conjunta con la Policía Nacional y autoridades locales, se detectó la instalación de construcciones recientes, cercos de alambre y depósitos de desmonte en áreas internas del monumento. “Se constató la presencia de construcciones abandonadas, cercos de palos y alambres, así como camiones estacionados dentro del polígono protegido”, señaló la institución cultural.

El equipo técnico identificó edificaciones inconclusas y muros de material moderno en medio del sitio, además de un cerco que divide la zona arqueológica. La constatación de estos elementos refleja una ocupación irregular que compromete de forma directa la preservación de los restos prehispánicos.

Llamado a la ciudadanía y a las autoridades

Se anunció la ejecución de acciones inmediatas de conservación, limpieza y vigilancia para prevenir nuevas agresiones. (Dirección Desconcentrada de Cultura Áncash)

El Ministerio de Cultura hizo un llamado a la población a respetar los sitios arqueológicos, señalando que forman parte de la memoria histórica del país. “La ciudadanía debe involucrarse en la defensa de estos espacios, porque representan un legado que no puede recuperarse una vez perdido”, declaró un representante de la DDC de Áncash durante la diligencia en Pampa Rosario.

La institución recordó que el Perú conserva un patrimonio cultural excepcional, herencia de civilizaciones milenarias cuyo aporte en arquitectura, arte y organización social es reconocido a nivel mundial. En ese sentido, insistió en que la colaboración de las comunidades es clave para garantizar que estos lugares continúen siendo fuente de conocimiento y orgullo nacional.