Perú

EsSalud intensifica lucha contra la anemia: visitas casa por casa y suplementos de hierro gratuitos

La campaña “EsSalud Previene” llegará a miles de familias en todo el país con controles mensuales, entrega de suplementos y talleres de alimentación saludable para niños, adolescentes, gestantes y madres recientes

David Solar Silva

Por David Solar Silva

EsSalud lanza campaña. (Foto: EsSalud)
La sonrisa de Hernila Lázaro Espinoza reflejaba el alivio y la esperanza que significa contar con apoyo médico en casa. Ella, vecina de Cerro Candela, en el distrito de San Martín de Porres, es una de las madres que recibió la visita de especialistas de EsSalud como parte de la Campaña Nacional de Prevención y Reducción de la Anemia 2025, cuyo lema es “EsSalud Previene”.

Durante la jornada, médicos y enfermeras se encargan de visitar los hogares de familias con niños, adolescentes, gestantes y madres recientes diagnosticados con anemia. La misión es clara: garantizar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado y que las familias tengan acceso a suplementos de hierro, además de orientación sobre cómo prevenir la enfermedad.

“Estoy muy contenta y agradecida de que EsSalud realice este control a mi pequeña. Además, nos han obsequiado el hierro, que es tan importante”, señaló la señora Hernila al recibir la medicación para su hija.

Estrategia de control y prevención

Lizette Escarza Aquino, coordinadora de la estrategia de prevención y control de la anemia en la Red Prestacional Sabogal, explicó que las visitas se realizarán cada tercera semana del mes, durante todo el año, en distintos puntos del país.

EsSalud lanza campaña. (Foto: EsSalud)
El personal de salud no solo verifica la condición clínica de los pacientes, sino que también entrega suplementos de hierro, resuelve dudas frecuentes y brinda consejos prácticos para mejorar la alimentación diaria. De esta manera, la intervención va más allá de la entrega de medicamentos: busca crear un acompañamiento constante a las familias.

“Con estas acciones buscamos no solo brindar medicamentos, sino también orientar y acompañar a las familias para que los niños y las madres puedan recuperarse y crecer sanos”, destacó el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

Alimentación saludable y talleres prácticos

La campaña incluye también talleres de nutrición en los centros de salud de EsSalud, donde se enseña a preparar comidas caseras ricas en hierro utilizando productos accesibles. Estas actividades tienen como objetivo que las familias comprendan la importancia de una dieta balanceada para prevenir y controlar la anemia.

Entre los alimentos recomendados destacan las menestras, carnes rojas, vísceras, vegetales de hoja verde y frutas ricas en vitamina C, que ayudan a una mejor absorción del hierro. De igual manera, los talleres refuerzan la necesidad de evitar bebidas como café o té en las comidas, ya que reducen la absorción de este mineral.

- crédito Andina
Con estas medidas, EsSalud busca empoderar a las familias, promoviendo hábitos que puedan mantenerse en el tiempo y que fortalezcan la salud de los niños y gestantes.

Enfoque en la atención primaria

Las visitas domiciliarias se enmarcan dentro del fortalecimiento de la atención primaria en salud, uno de los ejes prioritarios de EsSalud. La estrategia apuesta por prevenir antes que tratar, acercando los servicios directamente a las comunidades, especialmente en las zonas urbanas y periurbanas con mayores índices de anemia.

El Dr. Segundo Acho Mego destacó que este tipo de intervenciones tienen como propósito reducir las brechas en el acceso a los servicios médicos y atender de manera prioritaria a la población más vulnerable, como los niños menores de cinco años y las mujeres gestantes, dos de los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones por la anemia.

Impacto esperado de la campaña

La anemia sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en el Perú, afectando especialmente a los menores de edad. De acuerdo con estudios recientes del sector salud, en algunas regiones del país la prevalencia supera el 40 %. Por ello, la campaña “EsSalud Previene” busca llegar de manera descentralizada a miles de hogares para garantizar diagnóstico, tratamiento y prevención sostenida.

