La gasolina más barata y más cara de Lima este 28 de agosto

Diversos factores modifican el precio de las gasolinas. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu carro, checa cuáles son los precios de los principales combustibles en la ciudad peruana de Lima este jueves registrados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Cabe mencionar que el costo de las gasolinas varía diariamente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que las tarifas actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy

El gasohol regular en la ciudad registró un valor máximo de 16,4 soles el galón, mientras que su valor mínimo llegó a los 12,69 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 20,99 soles el galón en su costo más alto y llegó a los 13,45 soles el galón en su precio más bajo en la capital.

En tanto, el diésel registró en la capital un costo máximo de 19,99 soles el galón, así como un valor mínimo de 14,09 soles el galón.

¿Qué es Facilito?

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer la tarifa de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de los combustibles, también te dice dónde está el establecimiento más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el valor de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.