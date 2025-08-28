Perú

Declaración de Bogotá: Perú y siete países refuerzan alianza por la Amazonía rumbo a la COP30 en Brasil

La cumbre en Colombia fijó acuerdos históricos para garantizar la participación de pueblos indígenas y presentar un fondo global. Más de 450 organizaciones impulsaron propuestas que fueron recogidas en el documento, desde cero deforestación hasta frenar el uso del mercurio

Por Tomás Ezerskii

Guardar
El mandatario pidió priorizar lo
El mandatario pidió priorizar lo realmente importante para la próxima COP30 - crédito Presidencia de la República / Youtube

La Amazonía vuelve a situarse en el centro de la agenda internacional tras la V Cumbre de Presidentes Amazónicos, realizada en Bogotá, donde los mandatarios y delegados de los ocho países que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) firmaron la llamada Declaración de Bogotá. El encuentro reunió al presidente de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Luis Arce; la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, así como a representantes de Perú, Venezuela, Guyana y Surinam. Todos coincidieron en la urgencia de articularse como bloque rumbo a la COP30, que se celebrará en noviembre próximo en Belém do Pará, Brasil.

El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) y la creación de un Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI) aparecen como los grandes hitos de esta cumbre. Para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), se trata de pasos significativos que buscan evitar el punto de no retorno de la selva amazónica, considerado por la ciencia como uno de los mayores riesgos ambientales del planeta. El cambio climático, la deforestación y la minería ilegal son señalados como las principales amenazas que podrían desencadenar un colapso irreversible en esta región vital para la estabilidad climática global.

Un Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas histórico para la OTCA

Representantes de 17 pueblos indígenas
Representantes de 17 pueblos indígenas y afroperuano presentan obras vinculadas a manifestaciones reconocidas como Patrimonio Cultural. (Gob.pe)

Uno de los anuncios más destacados de la cumbre fue la aprobación de la base y estructura del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI), el primer espacio oficial de co-gobernanza dentro de la OTCA. Este mecanismo permitirá que las voces de los pueblos originarios tengan una participación formal y permanente en los procesos de decisión sobre la Amazonía.

Para WWF, este paso representa un avance histórico hacia una gobernanza más inclusiva y efectiva, al reconocer el rol central de los pueblos indígenas como guardianes de la selva. “Celebramos la aprobación de la base y estructura de este mecanismo para formalizar su participación en otros escenarios de discusión de la OTCA. Es importante que, en la implementación de los compromisos, estas voces sigan siendo centrales para posicionar a la Amazonía como eje estratégico de la acción climática global”, señaló Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia.

El mecanismo se apoyará en recursos financieros, acceso a información, transparencia y gestión del conocimiento, lo que permitirá fortalecer la capacidad de incidencia política de las comunidades indígenas amazónicas. Este enfoque busca asegurar que las políticas de conservación no se queden solo en compromisos diplomáticos, sino que se traduzcan en acciones concretas con participación real de las comunidades.

La Declaración de Bogotá también reafirmó los Diálogos Amazónicos como espacio legítimo de articulación con comunidades afrodescendientes, campesinas y locales, una apuesta por abrir la toma de decisiones a distintos actores sociales. Para WWF, este paso es clave para consolidar una OTCA social, donde las soluciones sean construidas de manera conjunta y con base en derechos humanos, ciencia y conocimientos tradicionales.

Financiamiento, cero deforestación y lucha contra delitos ambientales

defensores ambientales
defensores ambientales

Otro de los puntos centrales fue el compromiso de los países para avanzar en un mecanismo financiero regional y en la presentación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) en la COP30. Este fondo es visto como una herramienta innovadora que complementará las agendas de clima y biodiversidad, asegurando que al menos un 20% de los recursos llegue directamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y locales.

WWF destacó que la participación de la Alianza Global de Comunidades Territoriales en la cumbre reafirmó una premisa esencial: no existen soluciones duraderas sin los guardianes históricos de la Amazonía. Por ello, la organización hizo un llamado a los países patrocinadores, inversionistas privados y actores filantrópicos a movilizar suficientes recursos que garanticen la capitalización y puesta en marcha del TFFF.

Además, más de 450 organizaciones de la región presentaron propuestas para alcanzar la meta global de proteger al menos el 30% de los ecosistemas al 2030. Entre sus demandas estuvieron medidas contundentes contra la minería ilegal, la eliminación progresiva del uso de mercurio, y acciones para enfrentar el tráfico de fauna y flora silvestre. La Declaración recogió en gran parte estas recomendaciones, aunque WWF advirtió que aún es necesario traducir los compromisos en planes nacionales concretos y medibles.

La expectativa ahora se centra en la COP30, considerada histórica por realizarse en el corazón de la Amazonía. WWF recordó que este será el momento decisivo para que los países presenten nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) con mayor ambición climática, integrando la Amazonía como eje estratégico de mitigación y adaptación.

Temas Relacionados

ColombiaWWFAmazoníaperu-noticias

Últimas Noticias

Día del Gamer: más de 11 millones de peruanos forman parte de una comunidad mundial que supera los 3.300 millones

El 29 de agosto se celebra una fecha que reconoce a una de las comunidades más grandes del mundo digital, donde el entretenimiento se une al aprendizaje y la innovación

Día del Gamer: más de

María del Carmen Alva critica pronunciamiento de Dina Boluarte sobre allanamiento a su hermano: “No debe interferir”

La parlamentaria señaló que el Gobierno debería enfocarse en combatir la inseguridad ciudadana en lugar de pronunciarse investigaciones contra sus familiares

María del Carmen Alva critica

Premier descarta renuncia de Juan José Santiváñez pese a 12 investigaciones fiscales y acusación por presunta red criminal

El jefe de Gabinete respaldó la permanencia del ministro de Justicia, señalado como presunto cabecilla de una organización criminal. Arana defendió su idoneidad y aseguró que responderá ante la justicia

Premier descarta renuncia de Juan

Nicanor Boluarte se autodefine perseguido “por ser hermano de la presidenta” y acusa a la Fiscalía de cometer “abuso de poder”

Familiar de la mandataria Dina Boluarte expresó su rechazo al allanamiento a su vivienda y acusó al Ministerio Público de “salir a pescar, a ver qué encuentran para armar un muñeco

Nicanor Boluarte se autodefine perseguido

Perú pide explicaciones a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina desde aeropuerto de París: “Se vulneró el derecho de defensa”

Los pasajeros denunciaron que firmaron documentos en francés sin traducción, les confiscaron pasaportes y teléfonos, y algunos fueron trasladados esposados pese a no tener acusaciones penales

Perú pide explicaciones a Francia
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del cambio climático

El impacto del cambio climático en aves tropicales: cómo el calor extremo reduce sus poblaciones

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

INFOBAE AMÉRICA
Ataques masivos con misiles y

Ataques masivos con misiles y drones rusos golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos tres muertos y nueve heridos

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

TELESHOW
El descargo de Yanina Latorre

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad