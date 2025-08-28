Christian Domínguez y Karla Tarazona discrepan por Gisela Valcárcel tras conflicto con América TV: “Deja de franealear, no te va a llamar”

Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron un marcado intercambio de palabras entorno al conflicto entre Gisela Valcárcel y América Televisión. La discusión entre ambos reveló las posturas encontradas respecto al tema.

El conductor no dudó en respaldar a la blonda animadora, mientras que Tarazona se mostró incrédula. Desde el inicio del conflicto con Gisela Valcárcel, la presentadora no dudó en burlarse, y no dudó en volverlo a expresar en conversación con Domínguez.

La controversia comenzó cuando Gisela Valcárcel denunció en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales que le impidieron el ingreso a América Televisión. El canal respondió con un comunicado negando que hubiera una prohibición, generando desconcierto y versiones contradictorias que se difundieron rápidamente a través de la prensa nacional y programas de espectáculos.

“Según versiones de gente que chambea en América Televisión, ella sí habría ingresado al set. Y cuando le dijeron que no podía promocionar su pódcast, que sale a la misma hora que el programa América Hoy, es cuando desató su furia, se fue a la calle, comenzó a decir que no la habían dejado entrar”, dijo Karla Tarazona, teniendo la rápida respuesta de Christian: “Yo no le veo el asunto, yo no veo el problema”.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se enfrentan por Gisela Valcárcel. Radio Panamericana.

“Gisela no te va a llamar”

En ese contexto, Karla Tarazona adoptó una posición crítica y pidió un enfoque imparcial, cuestionando directamente a Christian Domínguez por su defensa de la productora.

“Bueno, cada quien cuida su producto como mejor la parece. Seguramente. Si para América Televisión no es agradable que promocione un programa en un pódcast por señales de humo, lo que sea, es América Televisión”, intervino Karla.

Para Tarazona, la reacción de Valcárcel desencadenó una consecuencia innecesaria, especialmente ante la decisión de los directivos de impedir la promoción de un producto digital ajeno a la programación central del canal.

La postura de Domínguez contrastó con la de su compañera. El exintegrante de ‘América Hoy’ defendió a Gisela Valcárcel insistiendo en que su vínculo con el canal se mantiene como productora, lo que en su opinión justifica su presencia en las instalaciones.

“¿Sabes en qué momento yo pensaría que sí, no podía hacerlo? Si ella fuera conductora de América Hoy y ella graba un pódcast y sale a la misma hora también como conductora, sí. Oye, está mal porque por más que sea digital, no puedes estar tú en vivo y grabado", explicó el cantante.

“América Hoy es de GV Producciones, que ella es la dueña, pero el pódcast trabaja con toda su productora. ¿Me puedes dejar hablar? Pero es que no trabaja en América", agregó Christian, quien en todo momento tuvo que pedir la palabra ante las intervenciones de Karla.

“¿Puedes dejar de franealear?“, “Igual no te va a llamar, porque ya no va a hacer baile”, “Cada empresa tiene su forma de cuidar”, “Cada canal tiene su política”, decía Karla a viva voz, pidiendo que no sigan defendiendo a Gisela Valcárcel. “Si a él no le gusta, no le gusta, pues su empresa. Yo soy dueño de una empresa, a mí no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta”, sentenció ante la insistencia de su pareja.

“Gisela usó América para promocionar su ropa y su canal digital”. - Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme