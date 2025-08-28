Apagón en ‘América Hoy’ bromas en vivo y Valeria Piazza se lleva el título de “la salada”: “Estás con la mala suerte”

Apagón en ‘América Hoy’ desata risas y bromas en vivo. Video: América Hoy

La mañana de este 28 de agosto, ‘América Hoy’ fue escenario de un momento singular cuando sufrió un apagón en plena transmisión en vivo. El corte de energía sorprendió a los conductores y televidentes, pero lejos de crear tensión, se transformó en el motivo de las bromas en el set, donde Valeria Piazza quedó bautizada como la “salada” por sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila (’Giselo’).

Todo se inició cuando Janet presentó con ironía a Valeria, quien llegaba con retraso: “Ya cruzó por fin, después de 20 minutos, ya era hora. Valeria Piazza, buenos días!”. La modelo se excusó mencionando una inesperada lluvia. Fue justo cuando las luces del estudio se apagaron repentinamente, sorprendiendo a todos. “¿Qué pasa? ¿qué pasa?”, exclamó Valeria.

Edson Dávila no perdió la oportunidad para bromear: “No, no, tampoco así pues, por favor, no estamos para esos sustos ahorita”. Claramente incómoda por la coincidencia y los recientes escándalos que han rondado al programa, Valeria intentó tomarlo a la ligera, pero admitió: “No me pongan esas bromas después de todo lo que ha pasado. Espérense una semana por lo menos”, entre risas y nerviosismo.

Valeria Piazza es bromeada con ser “la salada” de ‘América Hoy’

Tras unos segundos de pantalla negra para los espectadores, la transmisión de ‘América Hoy’ regresó y Janet Barboza explicó la situación: “Ese apagón que ustedes acaban de ver ha sido un problema técnico, ya lo resolvemos, no se preocupen que no va a pasar nada”.

Lejos de calmarse, la broma continuó, y Giselo lanzó: “No, Valeria es la salada”. Janet reforzó: “Valeria, creo que tú estás con la mala suerte. Vale, por favor necesitas un baño de ruda”, mientras Edson se persignaba en cámara.

Valeria, entre divertida y resignada, preguntó por la causa del corte y Edson respondió que se trató de un fallo en el tablero del estudio. La broma siguió con Janet sugiriendo: “Acá necesitamos que nos pasen el huevo, el cuy y la ruda todo junto”.

La modelo tomó la situación con sentido del humor, aunque lanzó una advertencia: “Yo voy a poner una adenda en mi contrato porque me van a pagar la terapia a la que me van a mandar”, provocando una ola de carcajadas en el estudio.

Imitadora de Gisela Valcárcel se presenta en el set de ‘América Hoy’

Al finalizar la edición del programa, otra sorpresa animó el ambiente: una imitadora de Gisela Valcárcel apareció en el set, generando risas con una caracterización idéntica a la productora de GV Producciones y quien ha estado en la mira en los últimos días por denunciar públicamente que no la dejaron ingresar al canal, para luego ser desmentida por un comunicado de América TV.

En esta ocasión, vestida igual que Gisela el día de la polémica, la imitadora de la “Señito” no solo participó de varias bromas, sino que también regaló ropa de la conocida marca, en clara referencia a los recientes comentarios sobre los conflictos por promociones no autorizadas.

“Yo sólo quiero decir que soy más grande que mis problemas. Gracias por existir. Estoy aquí por ti, por favor lánzame la pista y lánzame la música. Esta pista es mía y este lugar es mío”, exclamó la imitadora, parodeando algunos gestos y frases célebres de Gisela, lo que desató aplausos y carcajadas entre los conductores.

Edson, en tono divertido, advirtió: “No nos vayas a meter en problemas”, mientras la falsa Gisela paseaba por el set entregando prendas. Este momento sirvió para atenuar el ambiente tras el apagón y los recientes escándalos en los que estuvo envuelto el programa.

En redes sociales, algunos celebraron el momento y afirmaron seguir el programa, pese a los problemas ocurridos en los últimos días. Sin embargo, otros lo cuestionaron: “No les sale hacerse los casuales, ya todos vimos el berrinche de la Gise y como tuvieron que volver obligados por el contrato”. Asimismo, elogiaron la imitación y afirmaron que era “mucho mejor que la real”