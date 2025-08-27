Perú

Violento conductor agredió a inspector de tránsito en Surco por pedirle que no invadiera el carril contrario

El trabajador municipal fue trasladado de emergencia al hospital de Angamos. Además, la Municipalidad de Surco anunció que presentó la denuncia correspondiente para que el agresor enfrente sanciones legales

Valeria Mendoza Talledo

Valeria Mendoza Talledo

Conductor agrede brutalmente a inspector en Surco. Fuente: ATV Noticias

Lo que empezó como una simple falta de tránsito terminó en un episodio de violencia. En Surco, un conductor que invadió el carril contrario perdió los papeles cuando un inspector municipal le llamó la atención y, cegado por la ira, lo empujó violentamente hasta dejarlo casi inconsciente en plena vía pública.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y rápidamente difundido en medios locales, generando indignación en la ciudadanía. La agresión no solo puso en riesgo la integridad física del inspector, sino que también puso en evidencia los peligros a los que se enfrentan a diario los trabajadores municipales que cumplen con hacer respetar las normas de tránsito.

La Municipalidad de Surco anunció que ya interpuso una denuncia contra el agresor, identificado como Kenji Alberto Espinoza Torres, y adelantó que exigirá una sanción ejemplar. La comuna consideró que un acto de esta naturaleza no puede quedar impune, dado que constituye un ataque contra la autoridad y atenta contra la seguridad pública.

Conductor agredió a inspector tras invadir carril contrario

El incidente ocurrió en la intersección del jirón Rocío con la avenida Pedro Venturo, donde un auto fue sorprendido invadiendo el carril contrario. Un inspector de tránsito colocó conos de seguridad para impedir que el vehículo continuara su marcha y se acercó al conductor para pedirle que retorne a su carril.

Un conductor agredió a un inspector de tránsito en Surco tras ser llamado la atención por invadir el carril contrario. Foto: Composición Infobae Perú

Lejos de reconocer su infracción, el chófer reaccionó con hostilidad. Según las imágenes, bajó del vehículo visiblemente alterado, retiró los conos de seguridad y los lanzó violentamente contra la pista. Su comportamiento agresivo fue escalando hasta que, en un momento de furia, sujetó al inspector por el chaleco y lo empujó con fuerza contra el pavimento.

El trabajador municipal cayó de espaldas, golpeándose la cabeza de manera violenta contra el suelo. De acuerdo con los testigos, el impacto lo dejó semiinconsciente y en evidente estado de vulnerabilidad. Mientras tanto, el conductor, en lugar de auxiliarlo, subió nuevamente a su auto y se dio a la fuga conduciendo en contra del tránsito.

“Este conductor, mal conductor, lo agredió verbalmente y físicamente tirándola contra la derma lateral, lo cual le causó una fuerte contusión en la cabeza”, explicó Mario Figallo, subgerente de Tránsito de la Municipalidad de Surco, en declaraciones a ATV Noticias.

Inspector municipal fue trasladado de emergencia tras agresión

El inspector herido fue identificado como Johnny Julca Chico, de 56 años. Debido a la magnitud del golpe que sufrió en la cabeza, sus compañeros lo trasladaron de inmediato al hospital de Angamos para recibir atención médica especializada.

Aunque horas después fue dado de alta, el trabajador municipal permanece bajo observación, ya que los médicos advirtieron que un traumatismo craneal puede generar complicaciones posteriores. La Municipalidad de Surco señaló que continuará monitoreando su estado de salud y brindándole la asistencia necesaria.

El inspector Johnny Julca Chico fue trasladado de emergencia al hospital de Angamos tras el golpe en la cabeza.

El hecho ha despertado preocupación por la seguridad de los inspectores de tránsito, quienes cumplen funciones claves en la regulación vehicular pero no siempre cuentan con condiciones seguras para desempeñar su trabajo. Desde diversos sectores se ha cuestionado el nivel de violencia al que están expuestos los agentes en las calles.

Surco denuncia a chofer que agredió a inspector

Gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona, se logró identificar la placa del automóvil y confirmar que pertenece a Kenji Alberto Espinoza Torres. Con esa información, la Municipalidad de Surco formalizó la denuncia ante la comisaría de Chacarilla por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con el Código Penal, este delito puede ser castigado con penas privativas de libertad que van de dos a ocho años. Por ello, el municipio adelantó que se solicitará la máxima sanción posible y también se ha derivado el caso a la Procuraduría Municipal para reforzar el proceso legal.

La Municipalidad de Surco denunció al conductor agresor por violencia y resistencia a la autoridad. Foto: Composición Infobae Perú

“Nosotros, por nuestra parte, ya hemos presentado nuestras denuncias respectivas y también, en cuanto a la procuraduría, se haría una denuncia para dar una sanción ejemplar y no se vuelva a repetir este tipo de hechos”, declaró Figallo a Panamericana Televisión.

La comuna de Surco utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la agresión y expresó un firme rechazo a lo ocurrido. “Este hecho no quedará impune: exigiremos una sanción ejemplar”, indicó la institución en un comunicado público. El caso se encuentra ahora en investigación y ha generado amplio debate sobre la urgencia de reforzar las medidas de protección a inspectores de tránsito.

Temas Relacionados

SurcoMunicipalidad de SurcoInspectores de tránsitoSeguridad ciudadanaagresiónperu-noticias

