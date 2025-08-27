Perú será sede del XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, confirma el Vaticano

Directivos, docentes, agentes pastorales y familias de más de una decena de países de América Latina y el Caribe se reunirán en Lima en enero de 2026 para participar en el XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, evento que busca replantear el sentido y los desafíos de la enseñanza religiosa en la actualidad. La cita, que se desarrollará del 15 al 17 de ese mes, está organizada por la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) y propone el lema “Educar con alma, transformar con visión”.

Bajo el título “Tradición que Inspira, Innovación que Transforma”, el congreso dedicará sus jornadas a reflexionar sobre el papel de la escuela católica, su identidad en tiempos de cambio y la necesidad de trazar nuevos caminos educativos sin perder la esencia de la tradición. La propuesta central apunta a que las comunidades educativas católicas—en todos sus niveles—logren reforzar su misión evangelizadora y, al mismo tiempo, adapten sus metodologías a los desafíos que plantea el contexto contemporáneo.

De acuerdo con la CIEC, uno de los objetivos principales es crear un espacio internacional donde se fortalezcan el intercambio de experiencias, la colaboración institucional y la generación colectiva de estrategias que permitan evolucionar a la educación católica frente a las demandas de la sociedad actual. “La escuela debe custodiar su identidad, pero también atreverse a innovar para mantener su relevancia”, sostiene el secretario general de la CIEC, Óscar Pérez. El enfoque estará puesto en actualizar los valores fundacionales y responder con creatividad a las nuevas formas de aprendizaje y los retos de la integración cultural.

Perú será sede del XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, confirma el Vaticano

Durante el evento se hará especial énfasis en el desarrollo de pedagogías transformadoras, que posicionan al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y promueven herramientas acordes a la realidad digital, multicultural y dinámica de la juventud de hoy. Los organizadores destacan la importancia de combinar los fundamentos históricos y espirituales con la innovación y el uso de metodologías activas.

El XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica marca un paso estratégico para el sistema educativo confesional en la región y representa una oportunidad para fortalecer la integración y la visión de futuro de las instituciones educativas católicas que buscan inspirar y transformar desde la diversidad de Latinoamérica.

Audiencia papal

Durante la Audiencia General del 27 de agosto, el Papa León XIV invitó a los fieles a comprender que la esperanza cristiana no significa eludir la realidad ni huir del dolor, sino permanecer firmes en el amor, incluso en situaciones difíciles. En su catequesis, el Pontífice reflexionó sobre la escena del arresto de Jesús en el huerto de los Olivos, destacando que el evangelio presenta a un Jesús que, lejos de evitar el sufrimiento, lo afronta con valentía y libertad, recordando que el verdadero amor implica entrega y decisión.

El papa León XIV lee un mensaje durante su audiencia semanal general, en el Vaticano, el 27 de agosto de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El Papa subrayó que la frase de Jesús “Soy yo”, evocando el nombre divino, revela la presencia de Dios allí donde reina la injusticia y la soledad. En ese contexto, la esperanza cristiana se sostiene en la convicción de que la vida ofrecida libremente por amor tiene una fecundidad única, capaz de generar nuevas oportunidades, aun en los momentos más oscuros.

Comentando el pasaje del joven que escapa desnudo durante el arresto, el Papa mencionó que la fe permite superar caídas y vacilaciones, ya que el perdón de Dios abre siempre la posibilidad de retomar el camino del bien. Además, recordó que los cristianos no están llamados a salvarse a sí mismos, sino a dar testimonio de generosidad hacia los demás, como hizo Jesús al permitir la libertad de sus discípulos mientras él se entregaba.

El mensaje final de la catequesis animó a los presentes a confiar cada día en la voluntad de Dios, eligiendo amar con libertad y abandono. Así, la esperanza cristiana se presenta como la fuerza para perseverar y responder en todo momento al bien recibido, conscientes de que el amor sincero transforma la realidad y sostiene en toda prueba.