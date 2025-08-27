Perú

Perú será sede del XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, confirma el Vaticano

La cita, que se desarrollará del 15 al 17 de ese enero de 2026, está organizada por la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC)

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Perú será sede del
Perú será sede del XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, confirma el Vaticano

Directivos, docentes, agentes pastorales y familias de más de una decena de países de América Latina y el Caribe se reunirán en Lima en enero de 2026 para participar en el XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, evento que busca replantear el sentido y los desafíos de la enseñanza religiosa en la actualidad. La cita, que se desarrollará del 15 al 17 de ese mes, está organizada por la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) y propone el lema “Educar con alma, transformar con visión”.

Bajo el título “Tradición que Inspira, Innovación que Transforma”, el congreso dedicará sus jornadas a reflexionar sobre el papel de la escuela católica, su identidad en tiempos de cambio y la necesidad de trazar nuevos caminos educativos sin perder la esencia de la tradición. La propuesta central apunta a que las comunidades educativas católicas—en todos sus niveles—logren reforzar su misión evangelizadora y, al mismo tiempo, adapten sus metodologías a los desafíos que plantea el contexto contemporáneo.

De acuerdo con la CIEC, uno de los objetivos principales es crear un espacio internacional donde se fortalezcan el intercambio de experiencias, la colaboración institucional y la generación colectiva de estrategias que permitan evolucionar a la educación católica frente a las demandas de la sociedad actual. “La escuela debe custodiar su identidad, pero también atreverse a innovar para mantener su relevancia”, sostiene el secretario general de la CIEC, Óscar Pérez. El enfoque estará puesto en actualizar los valores fundacionales y responder con creatividad a las nuevas formas de aprendizaje y los retos de la integración cultural.

Perú será sede del
Perú será sede del XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica, confirma el Vaticano

Durante el evento se hará especial énfasis en el desarrollo de pedagogías transformadoras, que posicionan al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje y promueven herramientas acordes a la realidad digital, multicultural y dinámica de la juventud de hoy. Los organizadores destacan la importancia de combinar los fundamentos históricos y espirituales con la innovación y el uso de metodologías activas.

El XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica marca un paso estratégico para el sistema educativo confesional en la región y representa una oportunidad para fortalecer la integración y la visión de futuro de las instituciones educativas católicas que buscan inspirar y transformar desde la diversidad de Latinoamérica.

Audiencia papal

Durante la Audiencia General del 27 de agosto, el Papa León XIV invitó a los fieles a comprender que la esperanza cristiana no significa eludir la realidad ni huir del dolor, sino permanecer firmes en el amor, incluso en situaciones difíciles. En su catequesis, el Pontífice reflexionó sobre la escena del arresto de Jesús en el huerto de los Olivos, destacando que el evangelio presenta a un Jesús que, lejos de evitar el sufrimiento, lo afronta con valentía y libertad, recordando que el verdadero amor implica entrega y decisión.

El papa León XIV lee
El papa León XIV lee un mensaje durante su audiencia semanal general, en el Vaticano, el 27 de agosto de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El Papa subrayó que la frase de Jesús “Soy yo”, evocando el nombre divino, revela la presencia de Dios allí donde reina la injusticia y la soledad. En ese contexto, la esperanza cristiana se sostiene en la convicción de que la vida ofrecida libremente por amor tiene una fecundidad única, capaz de generar nuevas oportunidades, aun en los momentos más oscuros.

Comentando el pasaje del joven que escapa desnudo durante el arresto, el Papa mencionó que la fe permite superar caídas y vacilaciones, ya que el perdón de Dios abre siempre la posibilidad de retomar el camino del bien. Además, recordó que los cristianos no están llamados a salvarse a sí mismos, sino a dar testimonio de generosidad hacia los demás, como hizo Jesús al permitir la libertad de sus discípulos mientras él se entregaba.

El mensaje final de la catequesis animó a los presentes a confiar cada día en la voluntad de Dios, eligiendo amar con libertad y abandono. Así, la esperanza cristiana se presenta como la fuerza para perseverar y responder en todo momento al bien recibido, conscientes de que el amor sincero transforma la realidad y sostiene en toda prueba.

Temas Relacionados

VaticanoPapa León XIVLimaPerúperu-noticias

Últimas Noticias

Gisela Valcárcel afirma que “tiene un país” y Magaly Medina le responde: “Siempre se ha creído la reina, soberbia”

Las palabras de la exconductora de televisión fueron criticadas por la popular ‘Urraca’, quien además desmintió su versión de los hechos

Gisela Valcárcel afirma que “tiene

Puma Carranza explotó y quiso pegarle a periodista en pleno debate sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima

El referente de la ‘U’ perdió los papeles e intentó agredir a Evaristo. La producción tuvo que quitar las imágenes y el audio para que no se exponga la pelea

Puma Carranza explotó y quiso

Policía de Seguridad del Estado de Perú intervino bus con 30 venezolanos y colombianos

Treinta migrantes, entre adultos y menores de edad, fueron interceptados en un operativo policial cuando intentaban llegar hasta la capital, atravesando rutas irregulares y sin cumplir con los trámites legales de ingreso

Policía de Seguridad del Estado

Condenan a prisión a líder de red de piratería de TV en Lima: Justicia peruana dicta sentencia histórica contra el crimen audiovisual

La investigación reveló que el sentenciado contrató personal extranjero para vender equipos que permitían captar señales de canales exclusivos sin autorización, generando pérdidas económicas a operadoras y al Estado

Condenan a prisión a líder

Terminó la fase de grupos del Mundial Femenino de Vóley 2025: ¿Cuándo arrancan los octavos de final del torneo?

Los 16 mejores equipos de la competencia se enfrentan en busca de un lugar en los cuartos de final. Conoce el calendario de esta fase decisiva del certamen en Tailandia

Terminó la fase de grupos
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno introdujo cambios clave

El Gobierno introdujo cambios clave para los vuelos nacionales e internacionales

Lilia Lemoine y Marcela Pagano protagonizaron un nuevo bochorno en a Cámara de Diputados

ARCA flexibilizó los plazos para el cómputo de percepciones de IVA

Los alquileres en CABA subieron más que la inflación en agosto: cuáles son los barrios más baratos y los más caros

Cómo es el edificio neogótico del antiguo correo de Gante que renació como hotel boutique de lujo

INFOBAE AMÉRICA
Cuál es el estudio que

Cuál es el estudio que detecta antes el cáncer y puede salvar la vida de miles de personas

Werner Herzog, el director que desafió los límites de la condición humana, premiado en Venecia

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

TELESHOW
La llamativa táctica de Eugenia

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”

Luego del nacimiento de Otto, las Trillizas de Oro anunciaron la llegada de su nieto 21: “El cuento de nunca acabar”

Pilar Smith se reconcilió con su pareja luego de más de un año separados: “La distancia sirve para valorar”

El profundo dolor de Gladys La Bomba Tucumana y Daniel Agostini por la muerte de su representante