Perú

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 27 de agosto

Los precios de los combustibles dependen de una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Por Rodrigo Gutiérrez González

Diversos factores cambian el costo
Diversos factores cambian el costo de las gasolinas.

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) publicó los precios de las gasolinas y el diésel en la capital del país para este miércoles 27 de agosto.

Revisa aquí los costos más baratos y más caros de los hidrocarburos registrados a lo largo del día.

Es importante mencionar que los costos actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina en Lima

Los factores que afectan el precio de la gasolina en Perú

Fecha: 27 de agosto

Ciudad: Lima

Gasohol regular

Precio máximo: 16,4 soles el galón

Precio mínimo: 12,69 soles el galón

Gasohol premium

Precio máximo: 20,99 soles el galón

Precio mínimo: 13,45 soles el galón

Diésel

Precio máximo: 19,99 soles el galón

Precio mínimo: 14,09 soles el galón

¿Qué es Facilito?

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días.

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer las tarifas de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer los precios de las gasolinas, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es grande y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

