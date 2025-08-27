¿Gisela Valcárcel será la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’?: esto fue lo que dijo Beto Ortiz

El periodista peruano confesó que le encantaría tener a Gisela Valcárcel en su famoso sillón rojo, asegurando que la animadora tiene historias inéditas que el público está ansioso por escuchar (John Tirado)

El periodista Beto Ortiz reveló su deseo de sostener una conversación televisada con Gisela Valcárcel en El valor de la verdad. En medio de la controversia entre la conductora y América Televisión, Ortiz señaló que la figura de la llamada “Señito” sigue siendo central en la historia de la pantalla local.

“Me encantaría entrevistar a Gisela, hace muchísimo tiempo que no la veo en un set”, comentó al recordar las épocas en las que ambos coincidían en la competencia sabatina.

Ortiz también se refirió a las tensiones actuales, opinando que el canal donde Valcárcel alcanzó sus mayores logros debería mostrar mayor consideración hacia ella. Sus declaraciones se dieron durante una transmisión en la que abordó la coyuntura televisiva.

Un reencuentro esperado en la televisión peruana

Ortiz no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de entrevistar a Gisela, a quien calificó como una invitada excepcional con mucho por contar en TV. (John Tirado)

Consultado sobre la posibilidad de tener a Gisela en su programa, Ortiz no ocultó su entusiasmo. “Me encantaría entrevistar a Gisela, porque hace muchísimo tiempo que no la entrevisto. No sé si cuando se casó con Roberto fue la última vez”, comentó a John Tirado.

La idea de ver a la animadora en el característico sillón rojo llamó de inmediato la atención, aunque el propio conductor reconoció que no sería sencillo concretar esa aparición.

Ortiz destacó que más allá de la polémica actual, la trayectoria de Valcárcel sigue marcando un precedente en la industria. “Es una gran invitada. Creo que sería fantástico volver a conversar con ella después de tanto tiempo. Además, en esa etapa nos enfrentábamos en el mismo horario y la competencia era muy dura”, recordó sobre los años en los que ambos programas coincidían en la franja de los sábados por la noche.

La posibilidad de ese reencuentro en televisión fue calificada por Ortiz como una oportunidad de diálogo, más que un momento de confrontación. Para el periodista, el interés estaría en escuchar la voz de una mujer que construyó un espacio propio en un medio históricamente complejo para las conductoras.

Opiniones sobre la controversia con América Televisión

Ortiz sostuvo que la medida contra Valcárcel respondió a la falta de comprensión de su peso televisivo y la atribuyó a un cambio en la gerencia. (Facebook)

El conductor también se pronunció sobre el reciente episodio en el que Valcárcel fue impedida de ingresar a las instalaciones de América Televisión. Ortiz cuestionó la decisión tomada por la administración del canal y sugirió que la medida refleja desconocimiento de su relevancia histórica.

“Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o mal, Gisela es un ícono de la televisión peruana. Probablemente una de las tres figuras más importantes de nuestra pantalla. Y creo que el canal donde ella tuvo sus mayores éxitos debería guardarle un poco de respeto”, afirmó.

Ortiz atribuyó lo ocurrido a un cambio en la gerencia. “Lo atribuyo en parte al hecho de que el nuevo gerente de América, Fernando Muñiz, es mexicano. No conoce la trayectoria de Gisela y es una persona muy impositiva”, declaró al ser consultado sobre la situación.

Sus palabras sumaron un matiz adicional al debate que se mantiene en torno a la relación entre Valcárcel y la televisora, en un momento en que distintas voces han señalado la necesidad de reconocer la dimensión de su carrera.

El sillón rojo como escenario de revelaciones

El periodista afirmó que tiene la experiencia para conducir la entrevista clave con Gisela, quien podría aclarar su salida de América Televisión. (El Valor de la Verdad)

La expectativa en torno a un posible paso de Gisela Valcárcel por El valor de la verdad generó especulaciones inmediatas. Ortiz reconoció que sería complejo llevar a cabo esa entrevista en el corto plazo, aunque no descartó la idea de lograrlo.

Para los seguidores del programa, la presencia de la conductora sería un “golazo”, dado que permitiría escuchar directamente sus motivos tras el quiebre con América Televisión.

Al respecto, Ortiz subrayó que el formato no necesariamente tendría que seguir el esquema clásico de preguntas con polígrafo. La sola conversación, afirmó, ya sería suficiente para despertar interés. “Sería ideal un mano a mano con Gisela, porque tiene mucho que contar y seguramente guarda episodios que todavía no ha compartido con el público”, señaló.

En redes sociales, algunos comentarios apuntaron a que la entrevista podría marcar un antes y un después en la narrativa sobre la carrera de la conductora. Otros la vieron como un escenario en el que Valcárcel podría responder a los cuestionamientos que han surgido en los últimos días y explicar su decisión de desvincularse de su histórica casa televisiva.

Mientras tanto, el propio Ortiz no dejó de remarcar que, en su opinión, el espacio que él conduce podría ser la plataforma idónea para ese momento. “Creo que el periodista clave para sacarle esa data soy yo”, dijo con una sonrisa, resaltando la experiencia que ha tenido al entrevistar a figuras centrales de la vida pública peruana.